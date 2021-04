HENSOLDT - Aktie auf Allzeithoch

HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N. - WKN: HAG000 - ISIN: DE000HAG0005 - Kurs: 16,400 € (XETRA)

Die Anteilsscheine der der früheren Airbus-Tochter starteten heute furios in die neue Handelswoche. Für gute Laune sorgte die Nachricht einer Beteiligung des Leonardo-Konzerns am Technologieunternehmen.

Neues Allzeithoch

Die Aktie eröffnet danach den Handel heute bei 17,50 EUR und damit auf einem neuen Allzeithoch. Der anschließende Rücksetzer nach der euphorischen Eröffnung testet im Handelsverlauf das vorherige Allzeithoch vom 14. April bei 16,25 EUR.

So lange dieses Level nun nicht wieder deutlich und per Tagesschluss unterboten wird, behalten die Bullen weiter das Zepter in der Hand für einen Anstieg in den Bereich 18 bis 20 EUR. Kurse unterhalb von 15 EUR bringen die Bären hingegen schnell wieder zurück ins Spiel.

In dem Falle wären schnell wieder Kurse im Bereich 13 bis 14 EUR einzuplanen.

Hensoldt Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)