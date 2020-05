Hexagon Composites: Neuer Auftrag und Zahlen voraus – Hat die Aktie Nachholpotenzial zu Nel, PowerCell oder Ballard Power?

Hexagon Composites ist zwar kein reiner Wasserstoffplayer, wie Nel, PowerCell oder Ballard Power, dafür gewinnt die Sparte bei dem norwegischen Unternehmen immer mehr an Bedeutung. Und, es gibt noch einen weiteren gravierenden Unterschied zu den reinen Wasserstoff-Unternehmen. Hexagon Composites arbeitet bereits profitabel. Seit Jahresanfang hat die Aktie über 30 Prozent an Wert verloren. Vielleicht könnten ein neuer Auftrag und die bevorstehenden Zahlen für das erste Quartal der Aktie weiteren Schwung verleihen. Von ihrem Tief hat sich der Wert mittlerweile schon ein gutes Stück erholt.

Das Geschäftsmodell

Hexagon Composites ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern.

Der neue Auftrag

Die Norweger vermelden heute ein Joint Ventures mit der Cimc Enric, einem chinesischen Hersteller von Energieausrüstung. Die neuen Partner wollen die Bereitstellung sicherer und kosteneffizienter Speicherlösungen für Wasserstoff sowohl in Fahrzeugen als auch auf Anhängern gewährleisten. Genau wie andere Player aus der Wasserstoffbranche baut Hexagon Composites seine Präsenz auf dem wichtigen, wachstumsstarken chinesischen Wasserstoff-Markt aus. Daher ist die neue Zusammenarbeit zwischen Hexagon und Cimc Enric ein weiterer Schritt in eine aussichtsreiche Zukunft für die Norweger.

Die Zahlen

Am 20. Mai wird Hexagon seine Zahlen für das erste Quartal 2020 veröffentlichen. Bereits bei der Vorlage der Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 konnten die Norweger eine Umsatzsteigerung von 130 Prozent vermelden. Allerdings ist der Anstieg durch eine Übernahme so kräftig gewachsen. Rechnet man diesen Effekt raus, dann stünde unterm Strich ein Wachstum von 19 Prozent.

Bei der Präsentation der Zahlen gab Hexagon auch an, dass die Corona-Pandemie keine nennenswerten Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf hatte. Sollte dies im ersten Quartal auch so geblieben sein, dann könnte die Aktie durchaus wieder in Richtung ihrer alten Höhen laufen.

Anleger sollten sich den Wert auf die Watchlist nehmen und den 20. Mai im Kalender anstreichen. Der Tag könnte einen soliden Grund zum Einstieg bei dem Papier liefern.

Von Markus Weingran

Foto: petrmalinak / Shutterstock.com