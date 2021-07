Interactive Brokers führt niedrige, einfache Preisgestaltung für Wertpapiere in Europa ein, um Einzelanleger anzuziehen

Die neuen Preise liegen bei nur 3 EUR oder 3 GBP pro Transaktion

Interactive Brokers Group (Nasdaq:IBKR), ein führendes, weltweit operierendes Börsenmaklerunternehmen, kündigt eine neue einfache pauschale Gebührenstruktur für Wertpapiergeschäfte in Europa an, die heute wirksam wird.

Interactive Brokers ist seit langem als der bevorzugte Broker für erfahrene Anleger, aktive Trader und Institute anerkannt. Sie lassen sich bei ihrer Wahl von IBKR von Argumenten wie niedrigen Gebühren, führenden Technologien und einem umfangreichen Produktangebot leiten.

IBKR setzt mit Blick auf den Ausbau des europäischen Kundenstamms auf die Einführung einer neuen, vereinfachten Preisstruktur für Wertpapiere, die auf die Schwerpunkte von Einzelanlegern ausgerichtet ist. Als erste Märkte werden die Börsen in Westeuropa von diesem neuen Gebührenmodell profitieren. In Kürze werden wir eine ähnlich attraktive Preisstruktur für die Märkte Mitteleuropas und der nordischen Länder einführen.

Der Standardpreis beträgt pauschal 3 EUR/GBP für Transaktionen im Wert von bis zu 6.000 EUR/GBP.

Die Provision für größere Transaktionen beträgt nur 0,05% des Handelswertes.

Die neuen Provisionssätze sind mit IB SmartRouting℠ verfügbar. Das Tool optimiert die Ausführungsqualität für Kunden durch den Zugang zu den vielen Börsen und Handelsplätzen auf dem gesamten Kontinent.

IBKR behandelt sowohl institutionelle Investoren als auch Einzelanleger mit Priorität. Diese neue Festpreisstruktur wird neben unseren aktuellen gestaffelten Gebühren angeboten. Unsere Kunden können gerne beide Optionen prüfen und diejenige wählen, die am besten zu ihren Anlagezielen passt.

Weitere Funktionen für die Kunden von Interactive Brokers

Kunden aus über 200 Ländern investieren mit Interactive Brokers von einem einzigen integrierten Konto aus weltweit in Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen und Fonds ohne zusätzliche Spreads, Ticketgebühren, Plattformgebühren oder Mindestbeträge für Konten.

Weltweiter Handel an 135 Marktzentren, darunter alle US-Märkte

Kontoeinzahlungen und Handel in 23 Währungen

Niedrige Finanzierungssätze für Aktienkäufe („Marginsätze“) von 0,5% EUR bis 1,5% EUR, für US-Märkte 0,75% USD bis 1,6% USD. Margin-Darlehen in anderen Währungen zu ähnlich günstigen Sätzen verfügbar

Verdienen Sie zusätzliches Einkommen, indem Sie Ihre voll eingezahlten Aktien verleihen

Leistungsstarke Handelsplattformen für mobile Geräte, Web und Desktop

Spezielle Tools, die alle Anlegertypen und Strategien unterstützen.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Interactive Brokers Group und ihre verbundenen Gesellschaften tätigen rund um die Uhr automatisierte Handelstransaktionen und bieten Depotservices für Wertpapiere, Rohstoffe und Devisen an über 135 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über einen einzigen IBKR Integrated Investment Account für Kunden rund um den Globus. Wir betreuen Privatanleger, Hedge-Fonds, proprietäre Handelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vierzigjährigen Erfahrung in den Schwerpunktbereichen Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unseren Kunden eine einzigartige, ausgereifte Plattform zur Verfügung zu stellen, über die sie ihre Investmentportfolios verwalten können. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, optimale Tools für Trading und das Risiko- und Portfoliomanagement, bestmögliche Recherche-Funktionen und hochwertige Investitionsprodukte zu niedrigen Preisen oder kostenlos anzubieten, damit sie exzellente Kapitalrenditen erzielen. Laut „Barron’s Best Online Broker Review“ vom 26. Februar 2021 ist Interactive Brokers mit fünf von fünf möglichen Sternen die Nummer 1 aller Online-Broker.

