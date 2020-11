INTUIT - Geht die Rally nach den Zahlen weiter?

Intuit Inc. - WKN: 886053 - ISIN: US4612021034 - Kurs: 361,440 $ (NASDAQ)

Intuit übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,94 USD die Analystenschätzungen von 0,37 USD. Der Umsatz mit 1,3 USD Mrd. über den Erwartungen von 1,21 Mrd. USD.

RBC erhöht Kursziel für Intuit von 405 USD auf 415 USD. Outperform.

JPMorgan erhöht Kursziel für Intuit von $295 auf $300. Underweight

Die Intuit-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese startete im April 1993 nach einem Tief bei 2,00 USD. Innerhalb dieser Rally korrigierte der Wert aber dem Jahr 2000 bis in den Februar 2010 hinein. Erst da gelang der Ausbruch aus der großen Korrekturbewegung.

Aber bereits seit Dezember 2008 befindet sich die Aktie des Herstellers von Finanzsoftware wieder in einer Aufwärtsbewegung. Diese lässt sich in einem Trendkanal eingrenzen. Innerhalb dieses Kanals kletterte der Wert am 26. August auf ein Hoch bei 360,00 USD. Am 09. November kam es zu einem Ausbruchsversuch über dieses Hoch. Dabei kletterte die Aktie auf ihr aktuelles Allzeithoch bei 377,15 USD. Dieser Ausbruch wurde aber wieder abverkauft. Nach einem Rücksetzer auf 339,35 USD legte der Aktienkurs wieder zu. Gestern erreichte er wieder das Hoch aus dem August und übertraf es leicht.

Nach einem gestrigen Schlusskurs an der Nasdaq 361,44 USD wird die Aktie von der Citi aktuell bei 361,85 USD, also minimal über dem gestrigen Schlusskurs getaxt.

Etabliert sich die Intuit-Aktie über 360,00 USD, dann könnte es kurzfristig zu einer weiteren Rally kommen. Das Potenzial scheint aber begrenzt zu sein. Denn bei 396,08 USD und bei 399,21 US verlaufen heute obere Trendbegrenzungen. Die untere der beiden ist die obere Begrenzung des Trendkanals seit Dezember 2008.

Sollte die Aktie unter das gestrige Tagestief bei 349,05 USD abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 322 USD und damit auf den Aufwärtstrend seit April 2020 drohen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)