IROBOT - Aktie wird auf den Mond geschossen

Das war ein heißer Ritt im gestrigen Handel. Wir sahen eine irrationale Kursexplosion, welche die Aktie sogar temporär über das Allzeithoch aus 2019 hinaus katapultierte. Nach einem neuen Hoch bei 154,75 USD fiel das Kartenhaus schließlich in sich zusammen, die Aktie beendete den Handel deutlich unterhalb des alten Allzeithochs bei 115,72 USD. Die Rally zum Allzeithoch kam aber keinesfalls überraschend und wurde bereits in der PLUS-Analyse IROBOT - So könnte man diesen US-Techwert handeln angekündigt. Die Keraussage lautete: "...für Longeinstiege würde ein nachhaltiger Anstieg über 78,70 und 80 USD attraktive Chancen bieten...".

Kursberuhigung sollte folgen

Nach den gestrigen Turbulenzen dürfte die Volatilität zumindest bis zur Bekanntgabe des Quartalsberichts am 10. Februar abnehmen. Im Idealfall pendelt sich die Aktie in den kommenden Tagen und Wochen unterhalb des alten Allzeithochs seitwärts ein, letztlich mit wieder steigender Tendenz.

Oberhalb von 133 könnte das neue Allzeithoch bei 154,75 USD wieder angesteuert werden. Später wäre Platz bis 180 und 200 USD.

Unterstützung findet das Papier ab jetzt bei 108 - 110 USD. Sollte die Welle mit sehr viel Schwung zurückschwappen, wäre darunter ein Test des alten Ausbruchslevels bei 98 - 100 USD denkbar. Viel tiefer sollte es aber möglichst nicht mehr gehen, um die bullischen Prognosen nicht zu negieren.

