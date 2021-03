IRW-News: DeFi Technologies Inc.: DeFi Technologies benennt Anthony Pompliano als Advisor

IRW-PRESS: DeFi Technologies Inc.: DeFi Technologies benennt Anthony Pompliano als Advisor

Toronto, Ontario 2. März 2021 -- DeFi Technologies Inc. (das Unternehmen oder DeFi Tecnologies) (NEO: DEFI,GR: RMJR) freut sich, die Ernennung von Anthony Pompliano als Advisor des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Pompliano managt ein Investmentportfolio von rund 500 Millionen Dollar. Er ist Managing Partner von Pomp Investments und war Mitbegründer der Vermögensverwaltungsfirma Morgan Creek Digital. Herr Pompliano moderiert den beliebten Pomp Podcast und schreibt täglich an 135.000 Investoren über Bitcoin und digitale Vermögenswerte. Sein großes Interesse liegt in der Überschneidung von Finanzwesen und Technologie, Unternehmerschaft und Wirtschaft, welches auch die Schwerpunkte seines Twitter-Accounts sind. Anthony Pompliano ist schon lange ein überzeugter Verfechter von Bitcoin und glaubt fest daran, dass die Welt und ihre Finanzanwendungen auf offenen und dezentralen Protokollen laufen werden.

Ich freue mich, DeFi Technologies als Advisor beizutreten. Es ist offensichtlich, dass verschiedene dezentrale Finanzanwendungen zunehmend im Markt übernommen werden, und ich hoffe, dem Unternehmen helfen zu können, weiterhin den besten Handelsfluss zu sehen und Teams ins Leben zu rufen. DeFi Technologies hat ein Weltklasse-Team an der Schnittstelle von Finanzwesen und Kryptowährungen aufgestellt, das nach meiner Überzeugung einen langfristigen Wert für die Anteilseigner schaffen wird.

Wir freuen uns sehr, dass Mr. Pompliano dem Team von DeFi Technologies als Advisor beitritt. Im Zuge unserer Arbeit, revolutionäre DeFi-Protokolle und -Projekte zu identifizieren, in sie zu investieren und gründend aufzubauen, wird das Wachstum unseres Venture-Portfolios durch seine Erfahrung zweifellos gestärkt werden, sagte Wouter Witvoet, CEO von DeFi Technologies.

Anthony Pompliano wird Teil des bestehenden Advisor-Boards, zu dem Teeka Tiwari, Trapp Lewis, Thibaut Ceyrolle und Olivier Roussy Newton gehören.

Über DeFi Technologies Inc.:

DeFi Technologies Inc. ist eine kanadische Gesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, durch den Aufbau und die Verwaltung von Aktiva im dezentralen Finanzsektor einen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

www.defitechnologies.ca

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Wouter Witvoet

Chief Executive Officer

wouter@defiholdings.ca

+41782008566

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die Ernennung von Herrn Pompliano, die Verfolgung von Investitionsmöglichkeiten durch DeFi Technologies, die dezentrale Finanzbranche und die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Investitionen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden bzw. eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens - je nach Lage des Falles - erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

