IRW-PRESS: Grande West Transportation Group Inc.: Grande West wird Produktionsstätte mit Buy America-Zertifizierung in Part-nerschaft mit Hinduja Tech entwickeln

Vancouver (British Columbia), 1. Dezember 2020 - Grande West Transportation Group Inc. (TSX-V: BUS, OTCQX: GWTNF, FWB: 6LG) (Grande West oder das Unternehmen), ein kanadischer Hersteller von mittelgroßen Mehrzweck-Transitfahrzeugen für den Verkauf in Kanada und den USA, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Hinduja Tech Inc. einen Vertrag über die Erarbeitung von Entwurfs- und Konstruktionsplänen für seine neue amerikanische Betriebsanlage und -zentrale abgeschlossen hat.

Grande West Transportation beabsichtigt, eine komplett neue Busproduktionsstätte im US-Bundesstaat Washington zu entwerfen und entwickeln (siehe Pressemeldung vom 4. November 2020 hier), wobei es hinsichtlich der Aufnahme seiner Produktionsaktivitäten für neue Busmodelle einen aggressiven Zeitplan verfolgt. Grande West hat Hinduja Tech Inc., einen Anbieter von integrierten Produktentwicklungs- und digitalen Technologien und Lösungen, als Partner für die Planung einer neuen Produktionsstätte für die Entwicklung von kostengünstigen Bussen mit Buy America-Zertifizierung für den US-Markt ausgewählt.

Im Rahmen seiner ehrgeizigen Pläne will Grande West eine US-Betriebszentrale eröffnen und eine hochmoderne Fertigungs-/Montageanlage im US-Bundesstaat Washington entwickeln. Hierfür haben wir uns mit einem weltweit führenden Unternehmen zusammengetan. Hinduja Tech hat erfolgreich mit vielen der weltweit größten Tier-1-Originalgeräteherstellern (OEMs) der Automobilindustrie bei der Entwicklung kostengünstiger, revolutionärer Herstellungsprozesse zusammengearbeitet. Durch den Einsatz ihrer Fachkenntnisse möchten wir sicherstellen, dass wir mit den größten Busherstellern in den Vereinigten Staaten konkurrieren können, indem wir den Arbeitsaufwand bei der Montage unserer Vicinity-Busse verringern. Wir verfügen über ein großartiges Produkt und müssen uns jetzt darauf konzentrieren, zu gewährleisten, dass unsere Fertigungsanlage äußerst wettbewerbsfähig ist, damit wir uns um Aufträge in den USA bewerben können, meint William Trainer, President und CEO von Grande West.

Wir freuen uns sehr, mit Grande West bei seinen aktuellen technischen Aufgaben zusammenzuarbeiten, freuen uns jedoch noch mehr auf die Planung der ersten Produktionsstätte des Unternehmens in den USA. Angesichts der langen Geschichte der Hinduja Group bei der Herstellung von Nutzfahrzeugen in Verbindung mit der einzigartigen auf Sparsamkeit ausgerichteten Designphilosophie von Hinduja Tech bin ich mir sehr sicher, dass wir einen robusten und höchst effizienten Herstellungsprozess für Busse entwickeln werden können, der sich für die Pläne von Grande West zur Fertigung von Bussen für die gesamten USA eignen wird, erklärt Kumar Prabhas, CEO von Hinduja Tech. Wir teilen mit Grande West die Leidenschaft - und die Vision -, nachhaltige und zugängliche Transportlösung für jedermann bereitzustellen, und werden uns voll und ganz dafür einsetzen, Grande West in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen.

Hinduja Tech Inc. wird Grande West mit seiner beispielhaften Designerfahrung und Erfolgsbilanz dazu verhelfen, sein Busgeschäft in den USA erheblich auszubauen. Die Zusammenarbeit mit Hinduja Tech Inc. bietet auch eine Erweiterung seiner Teams und fördert eine Kollaboration mit Ingenieuren auf der ganzen Welt, wobei die besten Design- und Herstellungspraktiken zur Geltung gebracht werden.

Über Hinduja Tech

Hinduja Tech (www.hindujatech.com) ist ein integrierter Dienstleistungsanbieter im Bereich Produktentwicklung und digitale Technologie für die Automobilbranche. Hinduja Tech hat seinen Hauptsitz in Chennai (Indien) und ist bekannt für seinen auf Sparsamkeit ausgerichteten Engineering-Ansatz bei der Entwicklung von preisgekrönten Fahrzeugprogrammen, wobei es die Kosten-, Qualitäts- und Zeitbarrieren für neue Märkte abbaut. Hinduja Tech ist Teil des über 100 Jahre alten globalen Konzerns Hinduja Group (www.hindujagroup.com) und verfügt deshalb über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von Automobilprodukten. Hinduja Tech bietet umfassende Dienstleistungen für die Entwicklung von Fahrzeugen und Antriebssystemen - vom Konzept bis zu den Standardbetriebsverfahren.

Über Grande West Transportation Group

Grande West Transportation ist ein kanadisches Unternehmen, das mittelgroße Mehrzweck-Transitfahrzeuge für öffentliche und gewerbliche Unternehmen konzipiert und konstruiert. Grande West arbeitet mit erstklassigen Fertigungspartnern zusammen, um den speziell für diesen Zweck gebauten Vicinity-Schwerlastbus zu produzieren, der mit sauberen Diesel-, Gas- und CNG [Erdgas-] Antriebssystemen erhältlich ist. Der Vicinity LT EV mit elektrischem Antriebssystem ist für Lieferungen im Jahr 2021 verfügbar.

Das Unternehmen beliefert sehr erfolgreich kanadische städtische Verkehrsbetriebe und private Betreiber mit neuen Bussen. Grande West erfüllt die Buy-America-Zertifizierung und verfolgt mit einer starken Vertriebskette in den USA aktiv Möglichkeiten im Betrieb öffentlicher und privater Verkehrsflotten, die von den Fahrzeugen von Grande West profitieren würden.

www.grandewest.com

Bei IR-Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Paradox Public Relations Inc.

Karl Mansour

Managing Director

Tel: (514) 341-0408 oder 1-866-460-0408

IR@grandewest.com

Grande West Transportation

John LaGourgue

VP Corporate Development

Tel: 604-288-8043

IR@grandewest.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen sind - mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten - sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt auf Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, rechnet mit, glaubt, beabsichtigt, schätzt, Potenzial, möglich und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen gekennzeichnet, wonach Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten verschiedene Risiken und Ungewissheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den Erwartungen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, abweichen.

Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Grande West abweichen, sind u.a. Ungewissheiten in Bezug auf den Erhalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX-V sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den regelmäßig bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichten und Unterlagen von Grande West offengelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Grande West spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen wider. Grande West übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sie sich ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54455

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54455&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38656C1005

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.