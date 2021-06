IRW-News: High Tide Inc.: High Tide erweitert seine E-Commerce-Präsenz in den USA durch Übernahme von Daily High Club

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide erweitert seine E-Commerce-Präsenz in den USA durch Übernahme von Daily High Club

- High Tide erweitert sein Portfolio um eine weitere erstklassige E-Commerce-Plattform, die nun drei der fünf beliebtesten E-Commerce-Plattformen für Konsumzubehör der Welt umfasst und im Jahr 2020 insgesamt 91 Millionen Seitenaufrufe verzeichnete, einschließlich 23 Millionen alleine in Zusammenhang mit Daily High Club. Per 21. Juni 2021, basierend auf Analysedaten von Alexa Internet Inc. in Zusammenhang mit Grasscity, SmokeCartel und Daily High Club. Das Datenaufkommen wird von Google Analytics bereitgestellt.

- High Tide erhält Zugang zu den über 15.000 Abonnement-Boxen-Mitgliedern von Daily High Club, die für High Tide die idealen Kunden sind, um im Fall einer bundesweiten Legalisierung in den USA potenziell Cannabis-Abonnement-Boxen auf den Markt zu bringen.

- High Tide stärkt seine Online-Präsenz, indem es Zugang zu den fast 800.000 Followern von Daily High Club auf Instagram und über 75.000 Followern auf TikTok erhält.

- Angesichts über einer Million verkaufter Accessoires unter dem Namen Daily High Club erweitert High Tide sein Portfolio um ein Unternehmen mit bewährtem Markenwert.

- Die Transaktion ist unmittelbar wachstumsfördernd, zumal Daily High Club in den zwölf Monaten bis April 2021 einen Nettoumsatz von 9,4 Millionen US$ und ein EBITDA von 1,2 Millionen US$ erzielte.

- Pro forma für die Übernahme übersteigt der Umsatz von High Tide in den USA 50 Millionen C$.

Calgary (Alberta), CNW, 25. Juni, 2021. High Tide Inc. (TSX-V: HITI, NASDAQ: HITI, FRA: 2LYA) (High Tide oder das Unternehmen), ein auf den Einzelhandel ausgerichtetes Cannabisunternehmen, das auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass es einen weiteren Schritt setzt, um sich als Marktführer auf dem US-amerikanischen E-Commerce-Markt für Konsumzubehör zu etablieren, indem es ein endgültiges Abkommen unterzeichnet hat (das Übernahmeabkommen), demzufolge High Tide USA Inc., eine 100-%-Tochtergesellschaft des Unternehmens, 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von DHC Supply LLC, das als Daily High Club (Daily High Club) firmiert, erwerben wird (die Transaktion).

Im Einklang mit unserer Absicht, durch eine Kombination aus organischem Wachstum und wachstumsfördernden Übernahmen ein dominierender Akteur auf dem US-amerikanischen E-Commerce-Markt zu werden und dabei vor allem Unternehmen mit starker Markentreue anzupeilen, freue ich mich, die Übernahme von Daily High Club bekannt zu geben, sagte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. Daily High Club hat uns überzeugt, weil es sich um einen zunehmend beliebten Online-Händler für Konsumzubehör handelt, der ein schnell wachsendes Abonnement-Box-Modell anbietet, das im Fall einer bundesweiten Legalisierung in den USA einfach um Cannabisprodukte erweitert werden kann. Dieses Abonnement-Box-Modell ergänzt unser bestehendes E-Commerce-Portfolio an Accessoires und schafft als solches zahlreiche Möglichkeiten für potenzielle Synergien. Ich freue mich, Harrison und das Team von DHC in der High-Tide-Familie willkommen zu heißen, sagte Grover außerdem.

Ich freue mich, ein Teil des Teams von High Tide zu werden, und erkenne eine großartige Möglichkeit, die Marken von High Tide auf dieselbe Weise zu stärken, wie wir unsere treue Anhängerschaft für Daily High Club aufgebaut haben, sagte Harrison Baum, Founder und Chief Executive Officer von Daily High Club. Die Social-Media-Dominanz von Daily High Club, gepaart mit den umfassenden Produktionskapazitäten und den ausgereiften E-Commerce-Plattformen von High Tide, sollte zu bedeutsamen Synergien führen. Ich könnte nicht begeisterter sein, Teil der High-Tide-Familie zu sein, sagte Baum außerdem.

Strategische Höhepunkte

Angesichts einer Erfahrung von über zehn Jahren im Bereich Cannabiszubehör, unter anderem durch unsere Tochtergesellschaften Grasscity und Smoke Cartel, sucht High Tide kontinuierlich nach Möglichkeiten, um seinen Anteil am wachsenden Markt für Konsumzubehör weiter zu steigern. Das Abonnement-Box-Modell von Daily High Club mit über 15.000 aktiven monatlichen Abonnenten - Tendenz steigend - ermöglicht es dem Unternehmen sicherzustellen, dass diese Transaktion durch Querverkaufsmöglichkeiten und das Angebot von Abonnement-Box-Mitgliedschaften über seine anderen E-Commerce-Plattformen, einschließlich Grasscity.com und Smokecartel.com, unmittelbar wachstumsfördernd ist. Obwohl High Tide zurzeit im Bereich des aus Hanf gewonnenen CBD und des Konsumzubehörs tätig ist, beabsichtigt das Unternehmen, sein Cannabis-Einzelhandelsnetzwerk im Fall einer bundesweiten Legalisierung auf die USA zu erweitern, und zwar durch Cannabis-Abonnement-Boxen, ausgereifte E-Commerce-Websites und stationäre Standorte.

Details der Transaktion

Die Transaktion, bei der es sich um eine unabhängige Transaktion handelt, unterliegt unter anderem dem Erhalt der erforderlichen Genehmigung der TSX Venture Exchange (die TSX-V) und anderen üblichen Abschlussbedingungen. Sie wird voraussichtlich Ende Juni 2021 abgeschlossen werden. Gemäß den Bedingungen der Transaktion wird High Tide USA Inc. (Subco), ein Unternehmen aus Nevada und eine 100-%-Tochtergesellschaft von High Tide, 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Daily High Club erwerben.

Die gesamte Vergütung für die Aktionäre von Daily High Club wird sich auf 10 Millionen US$ belaufen und Daily High Club wird nach dem Abschluss voraussichtlich über Barmittel in Höhe von etwa 0,8 Millionen US$ verfügen. Die Vergütung wird aus Folgendem bestehen: (i) 6,75 Millionen US$ (die Aktienvergütung) in Form von Stammaktien von High Tide (die Aktien von High Tide) unter Annahme eines Preises pro Aktie von High Tide, der dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktie von High Tide an der NASDAQ an den letzten zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen vor dem Abschluss der Transaktion (der Abschluss) entspricht; sowie (ii) 3,25 Millionen US$ in bar (zusammen mit der Aktienvergütung, die Vergütung).

In Zusammenhang mit der Transaktion freut sich High Tide bekannt zu geben, dass Harrison Baum nach dem Abschluss dem Team von High Tide als Director of Digital Marketing angehören wird, um alle Social-Media-Initiativen für High Tide weltweit zu leiten.

Die Transaktion wurde sowohl vom Board of Directors bzw. dem Management von High Tide als auch von jenem von Daily High Club einstimmig genehmigt. Die Aktien von High Tide, die im Rahmen der Aktienvergütung ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Darüber hinaus werden Aktien mit einem Wert von 25 % auf einem Treuhandkonto hinterlegt, um bestimmte Entschädigungsverpflichtungen im Fall von Ansprüchen zu versichern.

Über DHC Supply LLC

Angesichts über einer Million verkaufter Konsumzubehörteile und über 15.000 Abonnenten ist Daily High Club einer der führenden Online-Händler von Glaswasserpfeifen, Vaporizern und anderem gefragten Konsumzubehör. Daily High Club bietet einen Marktplatz mit einer umfassenden Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten und Abonnement-Boxen. Daily High Club hat eine aktive Social-Media-Präsenz mit der Unterstützung zahlreicher Influencer und Prominenter, einschließlich Vereinbarungen mit Tommy Chong, Chanel West Coast und vielen weiteren. Daily High Club hat über 800.000 Follower auf Instagram und 75.000 Follower auf TikTok. Die Website des Unternehmens unter www.dailyhighclub.com bietet ein ansprechendes und unterhaltsames Shopping-Erlebnis.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am bereinigten EBITDA Das bereinigte EBITDA ist keine Finanzkennzahl gemäß den IFRS.

- der profitabelste kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt 87 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, KushBar, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. Derzeit werden zusätzliche Standorte im ganzen Land entwickelt. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com und Smokecartel.com, und seit kurzem auch im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über CBDcity.com und FABCBD.com sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Tilray Inc. (TSX: TLRY) (Nasdaq:TLRY) und Aurora Cannabis Inc. (TSX:ACB) (Nasdaq:ACB).

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie "können", "sollten", "antizipieren", "erwarten", "potenziell", "glauben", "beabsichtigen" oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf die Absicht und Fähigkeit von High Tide, die Transaktion zu den in der Übernahmevereinbarung festgelegten Bedingungen abzuschließen; die potenziellen Auswirkungen der Transaktion auf das Geschäft von High Tide, einschließlich der Erwartung, dass die Transaktion High Tide in die Lage versetzen wird, mit dem Online-Verkauf von Cannabis in den Vereinigten Staaten zu beginnen, sollte es zu einer bundesstaatlichen Legalisierung in den Vereinigten Staaten kommen; Aussagen in Bezug auf den Verkauf von DHC-Produkten auf den bestehenden U.S. E-Commerce-Plattformen und den potenziellen Verkauf auf den kanadischen Plattformen; Aussagen bezüglich der Fähigkeit von High Tide, DHC-Abonnements über seine E-Commerce-Plattformen anzubieten; und den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der TSXV. Obwohl High Tide diese Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise auch bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, nachteiligen Branchenereignissen, Marketingkosten, Marktverlusten, zukünftigen legislativen und regulatorischen Entwicklungen, die die Einzelhandels-Cannabismärkte betreffen, der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu erhalten, und/oder der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu erhalten; die Einzelhandels-Cannabisbranchen im Allgemeinen; steuerliche und regulatorische Angelegenheiten; die Fähigkeit von High Tide, seine Geschäftsstrategie umzusetzen; Wettbewerb; Währungs- und Zinsschwankungen; die COVID-19-Pandemie auf nationaler und globaler Ebene und die Reaktion der Regierungen auf die COVID-19-Pandemie in Bezug auf den Betrieb von Einzelhandelsgeschäften und andere Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollten, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, auch tatsächlich eintreten. Die Leser werden außerdem darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die bei der Erstellung solcher zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass (i) High Tide die Transaktion erfolgreich abschließen (und alle erforderlichen Genehmigungen erhalten) wird, und zwar zu den Bedingungen und innerhalb des Zeitrahmens, die von High Tide erwartet werden, (ii) dass sich die finanzielle Lage und die Entwicklungspläne von High Tide nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern, (iii) dass es weiterhin eine Nachfrage und Marktchancen für die Produktangebote von High Tide geben wird, (iv) dass die gegenwärtigen und zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen weder das Geschäft und den Betrieb von High Tide noch die Fähigkeit von High Tide, die erwarteten Geschäftschancen zu nutzen, beeinträchtigen werden), auch wenn sie von der Geschäftsleitung von High Tide zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, können sich als nicht zutreffend erweisen und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, und daher sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Finanzinformationen und andere Kennzahlen, die hierin dargestellt werden, sind nicht als Richtwerte oder Prognosen für die hierin genannten Zeiträume oder für zukünftige Zeiträume gedacht, und insbesondere sind vergangene Leistungen kein Indikator für zukünftige Ergebnisse, und die Ergebnisse von High Tide in dieser Pressemitteilung sind möglicherweise nicht repräsentativ und stellen keine Schätzung, Vorhersage oder Projektion der zukünftigen Ergebnisse von High Tide dar. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt und spiegeln unsere Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich daher auch danach noch ändern. High Tide lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die erwarteten Chancen und die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, gehören unter anderem die oben und an anderer Stelle in den öffentlichen Einreichungen und wesentlichen Berichten von High Tide, die auf SEDAR verfügbar sind und sein werden, erwähnten Angelegenheiten.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (das "Gesetz von 1933") oder einem der bundesstaatlichen Wertpapiergesetze registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie im Gesetz von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

