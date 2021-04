IRW-PRESS: Mawson Gold Ltd.: Mawson definiert zwei neue Gebiete in ersten Winterbohrergebnissen aus Finnland mit Bohrungen von 70,3 m @ 1,6 g/t AuEq bei The Hut und 1,5 m @ 19,6 g/t AuEq bei Joki East

April 12, 2021 - Vancouver, Kanada - MawsonGoldLimited ("Mawson") oder (das "Unternehmen") (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/) freut sich, die Ergebnisse von zwei neuen Gebieten bekannt zu geben, die sich außerhalb und angrenzend an die aktuellen Ressourcengebiete befinden. Diese Ergebnisse liefern die mächtigste mineralisierte Zone, die bisher bei Rajapalot in The Hut gefunden wurde und erweitern die hochgradige Mineralisierung bei Joki East. Fünfzehn Diamantbohrlöcher werden als Teil des 76 Löcher und 19.422 Meter umfassenden Bohrprogramms 2020/21 des Unternehmens auf dem zu 100% unternehmenseigenen Projekt Rajapalot in Finnland gemeldet.

Highlights:

- Die Ergebnisse werden für zwei neue Entdeckungsgebiete präsentiert: The Hut und Joki East, die sich außerhalb und angrenzend an die aktuellen Ressourcengebiete bei Rajapalot befinden (Abbildung 1);

- Bei Joki East, einer Blindentdeckung, die Mawson Ende 2020 machte, wurde eine hochgradige Mineralisierung in den bisher flachsten Ebenen erbohrt;

o Bohrloch PAL0252 durchteufte 1,5 Meter mit 18,1 g/t Au, 1.696 ppm Co und 19,6 g/t AuEq auf 117,1 Metern;

o Die Mineralisierung bei Joki East erstreckt sich nun über 225 Meter in der Tiefe und 30-40 Meter quer zum Streich, wobei die Mineralisierung sowohl in der Tiefe als auch in der Höhe offen ist;

- Eine neue Entdeckung wurde in PAL0259 auf dem Grundstück The Hut gebohrt und liefert die mächtigste mineralisierte Zone, die bisher auf Rajapalot gebohrt wurde;

o Bohrloch PAL0259 durchteufte 70,3 Meter mit 0,9 g/t Au, 828 ppm Co, 1,6 g/t AuEq auf 95,8 Metern (kein unterer Cutoff-Wert angewandt);

§ Einschließlich 23,3 Meter @ 1,2 g/t Au, 1.035 ppm Co, 2,1 g/t AuEq aus 100,7 Metern;

§ Einschließlich 14,4 Meter @ 0,6 g/t Au, 1.531 ppm Co, 1,9 g/t AuEq aus 126,3 Metern;

§ Einschließlich 2,4 Meter mit 3,9 g/t Au, 747 ppm Co, 4,6 g/t AuEq aus 143,3 Metern;

§ Einschließlich 7,0 Meter mit 1,1 g/t Au, 31 ppm Co, 1,2 g/t AuEq aus 159,0 Metern;

o Bohrloch PAL0263, das 70 Meter in der Tiefe und nördlich von PAL0259 gebohrt wurde, durchteufte:

§ 13,6 Meter @ 1,2 g/t Au und 98 ppm Co (1,3 g/t AuEQ) aus 103,0 Metern;

· einschließlich 2,7 Meter mit 5,0 g/t Au, 264 ppm Co, 5,3 g/t AuEq aus 104,8 Metern;

§ 4,3 Meter @ 2,3 g/t Au, 26 ppm Co, 2,3 g/t AuEq aus 121,5 Metern;

§ 9,2 Meter @ 1,1 g/t Au, 256 ppm Co, 1,3 g/t AuEq aus 222,3 Metern;

· einschließlich 2,0 Meter mit 4,3 g/t Au, 170 ppm Co, 4,4 g/t AuEq aus 227,3 Metern;

o Bohrloch PAL0269, das 50 Meter nordwestlich von PAL0263 gebohrt wurde, durchteufte:

§ 15 Meter @ 1,0 g/t Au, 307 ppm Co, 1,3 g/t AuEq aus 195,9 Metern;

· einschließlich 6,0 Meter mit 2,1 g/t Au, 501 ppm Co, 2,5 g/t AuEq aus 198,9 Metern; und

§ 3,0 Meter @ 3,1 g/t Au, 13 ppm Co, 3,1 g/t AuEq aus 219,4 Metern

- Insgesamt hat Mawson seit Beginn der Bohrungen im September 2020 76 Bohrlöcher für 19.422 Meter gebohrt. Insgesamt werden hier 15 Bohrungen für 4.478 Meter vorgestellt; und

o Insgesamt 50 Bohrlöcher für 12.600 Meter aus 5 einzelnen Prospektionsgebieten müssen noch bis Juni 2021 gemeldet werden, wobei eine Ressourcenerhöhung für Juli 2021 geplant ist.

Herr Hudson, Chairman und CEO, erklärt: "Nach einigen aktiven Monaten im Feld ist dies ein starker Start, der sowohl hohe Gehalte als auch eine dicke Gold-Kobalt-Mineralisierung auf neuen Entdeckungen in der Nähe unserer bereits definierten Ressourcengebiete liefert. Diese Ergebnisse zeigen das Potenzial, die Ressource Rajapalot beträchtlich zu erweitern, und wir sind sehr gespannt auf die zusätzlichen Ergebnisse von 50 Bohrlöchern, die in den kommenden Monaten aus fünf einzelnen Prospektionsgebieten gemeldet werden."

The Hut und Joki East befinden sich 500 Meter bzw. 1.500 Meter von den nächstgelegenen Ressourcengebieten entfernt (Abbildung 1). Die Gold- und Kobaltuntersuchungsergebnisse werden hier von 15 Bohrlöchern über 4.478 Meter aus dem Bohrprogramm 2020/21 berichtet, das nun abgeschlossen ist. Insgesamt hat Mawson seit dem Beginn der Bohrungen im September 2020 76 Bohrlöcher mit 19.422 Meter gebohrt. Elf Bohrungen mit 2.345 Meter wurden Ende 2020 gemeldet (Tabelle 1). Die Bohrungen mit 4 Bohrgeräten wurden im Februar und März 2021 fortgesetzt. Mit der Ende März einsetzenden Schneeschmelze wurden die Bohrungen des Winterprogramms nur knapp unter den geplanten 20.000 Metern abgeschlossen. Insgesamt 50 Bohrlöcher für 12.600 Meter aus fünf einzelnen Prospektionsgebieten müssen noch bis Juni 2021 gemeldet werden, wobei ein Ressourcen-Upgrade für Juli 2021 geplant ist. Konkret handelt es sich bei den hier veröffentlichten Bohrungen um Joki East (PAL0249-254) und The Hut (PAL0255-257, PAL0259-260, PAL0263, PAL0265 und PAL0269). Ein vollständiger Satz der gemeldeten Ergebnisse ist in Tabelle 2 dargestellt.

Technischer und ökologischer Hintergrund

Für das Bohrprogramm werden vier Diamantbohrgeräte von Kati Oy, Nivalan Timanttikairaus Oy und MK Core Drilling Oy eingesetzt, alle mit Wasserrückführung und Bohrkleinauffangsystemen. Der Kerndurchmesser ist NQ2 (50,7 mm). Die Kernausbeute ist hervorragend und liegt im frischen Gestein durchschnittlich bei nahezu 100 %. Nach dem Fotografieren und Protokollieren in den Einrichtungen von Mawson in Rovaniemi werden die Kernintervalle von durchschnittlich 1 Meter für mineralisierte Proben und 2 Meter für unfruchtbare Proben in den Kerneinrichtungen des Geological Survey of Finland (GTK) in Rovaniemi, Finnland, halbiert. Der verbleibende halbe Kern wird für Verifizierungs- und Referenzzwecke aufbewahrt. Die Analyseproben werden mit einem kommerziellen Transport vom Standort zur CRS Minlab Oy Einrichtung in Kempele, Finnland, transportiert. Die Proben wurden mit der PAL1000-Methode aufbereitet und auf Gold analysiert. Dabei wird die Probe in Stahltöpfen mit abrasiven Medien in Gegenwart von Zyanid gemahlen und anschließend das Gold in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät gemessen. Die Proben für die Multi-Element-Analyse (einschließlich Kobalt) werden im CRS Minlab zerkleinert, dann per Luftfracht zu den MSA-Labors in Vancouver (Kanada) transportiert und mit vier ICP-MS-Methoden mit Säureaufschluss analysiert. Das QA/QC-Programm von Mawson besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Doppelproben durch Vierteln des Kerns und Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins. Zusätzlich fügt CRS Leerproben und Standards in den analytischen Prozess ein.

Die Spotpreise für Gold und Kobalt wurden zur Berechnung der AuEq-Werte wie folgt verwendet:

- Durchschnittlicher Goldpreis $1.599 pro Unze

- Durchschnittlicher Kobaltpreis $19,93 pro Pfund

- Daraus ergibt sich die Goldäquivalentformel von AuEq g/t = Au g/t + (Co ppm/1.170).

Das Wirtsgestein der Gold- und Kobaltmineralisierung besteht aus Sulfiden (Pyrrhotit>>Pyrit) mit Biotit-Muskovit-Chlorit-Schiefer und Mg-Fe-Amphibol-Biotit-Chlorit-Gestein. Gang- und Bruchfüllungsminerale umfassen Pyrrhotit, Magnetit und Magnetit-Pyrrhotit (+/- Quarz, Turmalin). Retrogrades Chlorit nach Biotit, Generationen von sekundärem Muskovit ("Serizit") und adergesteuerter Chlorit+/- Turmalin und Magnetit sind ebenfalls vorhanden. Eine vorläufige Hand-RFA-Analyse bestätigt das Vorhandensein von vergesellschaftetem Scheelit und Molybdänit, wobei ersterer unter UV-Licht als winzige Äderchen und Einsprenglinge sichtbar ist. Die mit dem Gold assoziierten Silikatmineral-Alterationsassemblagen sind eindeutig postmetamorph, reduziert und wurden höchstwahrscheinlich durch hydrothermale Flüssigkeiten aus nahe gelegenen granitoiden Intrusionen angetrieben. Chlorit und feiner Muskovit werden als die Silikatmineralien mit Gold bei niedrigster Temperatur angesehen, die strukturell in scheinbar räumlicher Verbindung mit Quarz- und/oder K-Feldspat-Adern stehen. Alterierte Gesteine, die das mineralisierte Paket einschließen, enthalten lokal reichlich Talk und Turmalin.

Alle Karten wurden im einheitlichen Koordinatensystem KKJ3/Finnland (EPSG:2393) erstellt.

Die Tabellen 1-2 enthalten Kragen- und Analysedaten. Unter der Annahme einer vorherrschenden schichtgebundenen Kontrolle wird die wahre Mächtigkeit des mineralisierten Abschnitts mit etwa 90 % der beprobten Mächtigkeit interpretiert. Tabelle 3 enthält detaillierte Einzeluntersuchungen aller Abschnitte, die in dieser Pressemitteilung gemeldet werden. Die Abschnitte werden mit einem unteren Cut-Off von 0,3 g/t AuEq über einen unteren Schnitt von 2 Metern gemeldet, außer wenn angegeben, dass kein unterer Cut-Off angewandt wurde. Es wurde kein oberer Cutoff-Wert angewandt; bei höhergradigen Abschnitten wurde ein unterer Cutoff-Wert von 1,1 g/t AuEq über 2 Meter verwendet.

Die qualifizierte Person für die finnischen Projekte von Mawson, Dr. Nick Cook, Chefgeologe von Mawson und Fellow des Australasian Institute of Mining Metallurgy, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und bestätigt.

Technischer Bericht gemäß NI 43-101: Am 14. September 2020 wurde eine aktualisierte Ressourcenschätzung von Rodney Webster von AMC aus Melbourne (Australien) und Dr. Kurt Simon Forrester von Arn Perspective aus Surrey (England) durchgeführt. Sowohl Herr Webster als auch Dr. Forrester sind unabhängige "qualifizierte Personen" gemäß der Definition von NI 43-101. Der technische Bericht gemäß NI 43-101 trägt den Titel "Rajapalot Property Mineral Resource Estimate NI 43-101 Technical Report" und datiert vom 14. September 2020 (der "aktualisierte technische Bericht"). Der aktualisierte technische Bericht kann auf der Website des Unternehmens unter www.mawsongold.com oder unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden. Den Lesern wird empfohlen, den gesamten aktualisierten technischen Bericht zu lesen.

Qualifizierte Person

Dr. Nick Cook (FAusIMM), Chefgeologe des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure or Mineral Projects und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung erstellt oder überprüft.

Über Mawson Gold Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

MawsonGoldLimited ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Mawson hat sich als führendes Explorationsunternehmen in der nordischen Arktis profiliert, wobei der Schwerpunkt auf dem Vorzeige-Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland liegt. Mawson besitzt auch drei hochgradige, historische, epizonale Goldfelder mit einer Fläche von 470 Quadratkilometern in Victoria, Australien, oder ist an Joint Ventures beteiligt und ist gut aufgestellt, um seine bereits bedeutenden Gold-Kobalt-Ressourcen in Finnland zu erweitern.

Im Namen des Vorstandes,

"Michael Hudson"--

Michael Hudson, Vorsitzender & CEO

Weitere Informationen

www.mawsongold.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez (Kanada), Corporate Secretary, +1 (604) 685 9316, info@mawsongold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise durch Wörter wie: glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder sind solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich der aktuellen Pandemie, die als COVID-19 bekannt ist, auf das Geschäft des Unternehmens, Zeitplan und erfolgreicher Abschluss geplanter Bohrprogramme und von den Erwartungen abweichende Ergebnisse, Verzögerungen bei der Erzielung von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden, Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen beim Betrieb aufgrund von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresinformationsblatt, das auf www.sedar.com. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und mit Ausnahme der in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschriebenen Fälle lehnt Mawson jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Abbildung 1: Plan von Rajapalot, der die hier berichteten Ergebnisse für Joki East und The Hut (gestrichelte rote Rechtecke) mit historischen Bohrungen, Ressourcengebieten und EM-geophysikalischen Platten zeigt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57822/MAW_13042021_DEPRcom.001.jpeg

Tabelle 1: Halsbandinformationen aus dem Bohrprogramm 2020-21 auf dem Projekt Rajapalot (Finnisches Raster, Projektion KKJ3)

Bohrung Osten Norden AzimuDip RL Tiefe (m)AusblicKommentar

ID t k

PAL0235 34082087373667047 -81.172.7176,9 bisSüd-PalErgebnisse

.1 .8 0 522,0 okas werden

erwartet

PAL0237 34096907374570220 -61 180.468.5 Hirvimagemeldet 25

a Nov

2020

PAL0238 34096627374613220 -77 180.9149.7 Hirvimagemeldet 25

a Nov

2020

PAL0239 34103037372642060 -66.151.041.7 Joki Abgebrochen,

.4 .9 0 Ost

gemeldet 25

Nov

2020

PAL0240 34103057372643060 -66.151.2281.7 Joki gemeldet 25

.1 .6 0 Ost Nov

2020

PAL0241 34103377372661060 -66.151.3236.4 Joki gemeldet 25

.8 .1 0 Ost Nov

2020

PAL0242 34103647372674060 -66.150.6236.8 Joki gemeldet 25

.0 .9 0 Ost Nov

2020

PAL0243 34103097372708060 -67.151.4239.7 Joki gemeldet 21

.3 .5 5 Ost Dez

2020

PAL0244 34103377372726062 -68.151.4251.7 Joki gemeldet 21

.3 .2 0 Ost Dez

2020

PAL0245 34102757372690060 -66.151.4257.5 Joki gemeldet 21

.0 .0 0 Ost Dez

2020

PAL0246 34102667372744060 -71.152.3287.6 Joki gemeldet 21

.1 .7 0 Ost Dez

2020

PAL0247 34102117372728061 -64.151.5293.4 Joki gemeldet 21

.8 .5 0 Ost Dez

2020

PAL0248 34117147371404065 -60.124.9323.6 RegionaHier

.7 .9 0 l berichtet

PAL0249 34102047372724064 -72.151.6269.6 Joki Hier

.0 .3 0 Ost berichtet

PAL0250 34104047372632060 -66.151.2195.3 Joki Hier

.0 .2 0 Ost berichtet

PAL0251 34103747372616060 -66.151.0179.9 Joki Hier

.9 .9 0 Ost berichtet

PAL0252 34104357372651060 -66.149.5155.9 Joki Hier

.4 .2 0 Ost berichtet

PAL0253 34101547372819061 -78.153.8359.7 Joki Hier

.1 .7 5 Ost berichtet

PAL0254 34101537372821061 -70.155.0320.9 Joki Hier

.2 .5 5 Ost berichtet

PAL0255 34081257373140090 -85.172.5347.9 Hütte Hier

.6 .2 0 berichtet

PAL0256 34081257373140088 -72.172.5272.6 Hütte Hier

.6 .2 0 berichtet

PAL0257 34081267373140087 -58.172.5230.4 Hütte Hier

.6 .2 0 berichtet

PAL0258 34078357372449039 -85.172.3389.8 RumajärErgebnisse

.1 .6 0 vi werden

erwartet

PAL0259 34080647372937057 -61.173.4299.9 Hütte Hier

.0 .0 5 berichtet

PAL0260 34080897373033059 -70.173.1320.6 Hütte Hier

.4 .5 0 berichtet

PAL0261 34080647372937057 -74.173.4311.7 Hütte Ergebnisse

.0 .0 0 werden

erwartet

PAL0262 34084637373910139 -73.173.6358.9 PalokasErgebnisse

.9 .4 0 werden

erwartet

PAL0263 34080897373033059 -84.173.1329.8 Hütte Hier

.4 .5 0 berichtet

PAL0264 34078347372449039 -68.172.8125.5 RumajärErgebnisse

.0 .7 0 vi werden

erwartet

PAL0265 34079567373143143 -49.172.1301.8 Hütte Hier

.6 .7 0 berichtet

PAL0266 34078357372448210 -78.172.3149.7 RumajärErgebnisse

.1 .6 0 vi werden

erwartet

PAL0267 34078407372408065 -48.172.7268.9 RumajärErgebnisse

.8 .1 2 vi werden

erwartet

PAL0268 34081867372767060 -80.178.7131.5 Terrys Ergebnisse

.3 .6 0 Hammer werden

erwartet

PAL0269 34079567373143126 -46.172.1268.5 Hütte Hier

.6 .7 0 berichtet

PAL0270 34084637373910124 -59.173.6289.8 PalokasErgebnisse

.9 .4 0 werden

erwartet

PAL0271 34081867372767210 -85.178.7120.0 Terrys Ergebnisse

.3 .6 0 Hammer werden

erwartet

PAL0272 34078407372408065 -73.172.7302.6 RumajärErgebnisse

.8 .1 0 vi werden

erwartet

PAL0273 34082157372746119 -54.177.382.1 Terrys Ergebnisse

.8 .9 0 Hammer werden

erwartet

PAL0274 34079567373143114 -45.172.1280.2 Hütte Ergebnisse

.6 .7 0 werden

erwartet

PAL0275 34080897373033240 -81.173.1161.8 Hütte Ergebnisse

.4 .5 0 werden

erwartet

PAL0276 34084677373868128 -50.172.023.9 PalokasErgebnisse

.8 .1 0 werden

erwartet

PAL0277 34080907373033056 -81.173.6257.3 Hütte Ergebnisse

.7 .0 5 werden

erwartet

PAL0278 34079567373143150 -50.172.1280.0 Hütte Ergebnisse

.6 .0 0 werden

erwartet

PAL0279 34084677373868128 -50.172.0287.9 PalokasErgebnisse

.8 .1 0 werden

erwartet

PAL0280 34076417372426061 -38.173.0342.9 RumajärErgebnisse

.8 .8 0 vi werden

erwartet

PAL0281 34085447373674116 -60.173.5146.3 Süd-PalErgebnisse

.8 .7 0 okas werden

erwartet

PAL0282 34079417373070061 -67.172.7341.9 Hütte Ergebnisse

.4 .5 0 werden

erwartet

PAL0283 34084677373868141 -52.173.5277.9 PalokasErgebnisse

.8 .1 1 werden

erwartet

PAL0284 34085217373606062 -79.173.6146.6 Süd-PalErgebnisse

.2 .0 0 okas werden

erwartet

PAL0285 34076417372426061 -47.173.0314.2 RumajärErgebnisse

.8 .9 0 vi werden

erwartet

PAL0286 34085217373606240 -69.173.6149.4 Süd-PalErgebnisse

.2 .0 0 okas werden

erwartet

PAL0287 34079417373070061 -76.172.7346.7 Hütte Ergebnisse

.4 .5 0 werden

erwartet

PAL0288 34085217373606240 -57.173.6172.8 Süd-PalErgebnisse

.2 .0 0 okas werden

erwartet

PAL0289 34084677373868155 -52.172.0305.2 PalokasErgebnisse

.8 .1 0 werden

erwartet

PAL0290 34084107373660235 -78.174.0335.6 Süd-PalErgebnisse

.5 .5 0 okas werden

erwartet

PAL0291 34079417373070061 -85.172.7329.3 Hütte Ergebnisse

.4 .5 0 werden

erwartet

PAL0292 34081127372770060 -61.172.4149.1 Terrys Ergebnisse

.4 .1 0 Hammer werden

erwartet

PAL0293 34084677373868061 -68.172.0344.3 PalokasErgebnisse

.8 .1 0 werden

erwartet

PAL0294 34079417373070220 -87.172.7353.7 Hütte Ergebnisse

.4 .5 0 werden

erwartet

PAL0295 34088217372287058 -80.172.7140.2 Raja Ergebnisse

.1 .6 0 werden

erwartet

PAL0296 34084107373660241 -71.174.0368.7 Süd-PalErgebnisse

.5 .5 5 okas werden

erwartet

PAL0297 34088217372287058 -66.172.7169.4 Raja Ergebnisse

.1 .6 0 werden

erwartet

PAL0298 34084667373867128 -65.173.9305.1 PalokasErgebnisse

.5 .0 0 werden

erwartet

PAL0299 34084107373660241 -64.174.0394.7 Süd-PalErgebnisse

.5 .5 5 okas werden

erwartet

PAL0300 34088217372287245 -80.172.7142.5 Raja Ergebnisse

.1 .6 0 werden

erwartet

PAL0301 34079997373194115 -57.172.1335.0 Hütte Ergebnisse

.2 .3 0 werden

erwartet

PAL0302 34089127372341238 -73.172.3163.8 Raja Ergebnisse

.5 .5 0 werden

erwartet

PAL0303 34077127373644044 -75.172.7629.2 Süd-PalErgebnisse

.4 .2 5 okas werden

erwartet

PAL0304 34076817373602160 -58.173.6125.2 Süd-PalErgebnisse

.1 .7 0 okas werden

erwartet

PAL0305 34076497373660050 -82.174.0281.5 Süd-PalErgebnisse

.8 .5 0 okas werden

erwartet

PAL0306 3407843737279860 -45 172.4280.6 RumajärErgebnisse

vi werden

erwartet

PAL0307 3408273737363066 -85 174.6352.9 Süd-PalErgebnisse

6 okas werden

erwartet

PAL0308 3408134737363450 -77 173 515.6 Süd-PalErgebnisse

okas werden

erwartet

PAL0309 3407850737249981 -74 172.5202.5 RumajärErgebnisse

vi werden

erwartet

PAL0310 34086107373895167 -76 174.8209.5 PalokasErgebnisse

6 werden

erwartet

PAL0311 3408610737389596 -55 174.878.9 PalokasVerlassen

6 durch

Schneeschme

lze

Tabelle 2: Durchschneidungen aus dem Winterbohrprogramm 2020-21. Die Abschnitte werden mit einem unteren Cutoff von 0,3 g/t AuEq (unter Verwendung von langfristig prognostizierten Gold- und Kobaltpreisen von 1.599 $ pro Unze bzw. 19,93 $ pro Pfund) über einen unteren Cutoff von 2 Metern gemeldet. Es wurde kein oberer Cutoff-Wert angewandt. "<" steht für unter der Nachweisgrenze von 0,05 g/t Au.

Ausblick Bohrung ID Von (m)Nach (m)Breite Au g/tCo ppmAuEq g

(m) /t

Joki Ost PAL0240 148.8 149.8 1.0 0.9 5 0.9

Joki Ost PAL0240 165.1 167.5 2.4 0.1 1187 1.1

Joki Ost PAL0241 168.6 170.2 1.6 28.3 1190 29.3

Joki Ost PAL0242 154.0 158.5 4.4 7.3 735 7.9

Joki Ost PAL0243 193.0 195.9 2.9 0.6 574 1.1

Joki Ost PAL0245 177.1 178.4 1.3 25.3 2327 27.3

Joki Ost PAL0245 191.0 191.5 0.5 23.0 3974 26.4

Joki Ost PAL0245 194.8 196.9 2.1 2.8 806 3.5

Joki Ost PAL0246 188.6 189.2 0.6 10.3 725 10.9

Joki Ost PAL0246 204.4 212.4 7.9 0.7 323 1.0

Joki Ost PAL0247 216.6 218.5 1.9 0.7 103 0.7

Joki Ost PAL0247 220.9 230.0 9.1 4.3 457 4.7

Joki Ost PAL0249 177.3 178.3 1.0 2.5 344 2.8

Joki Ost PAL0250 87.5 89.2 1.7 2.0 159 2.1

Joki Ost PAL0250 120.5 121.5 1.0 0.8 130 0.9

Joki Ost PAL0250 125.2 128.1 2.9 1.5 782 2.2

Joki Ost PAL0250 136.6 137.6 1.0 1.8 33 1.8

Joki Ost PAL0251 146.5 146.9 0.5 0.4 15 0.4

Joki Ost PAL0251 152.8 153.9 1.2 0.4 29 0.4

Joki Ost PAL0252 117.0 118.5 1.5 18.1 1696 19.6

Joki Ost PAL0254 215.0 218.1 3.1 0.4 107 0.5

Joki Ost PAL0254 288.5 290.0 1.5 1.3 167 1.4

Hütte PAL0255 78.8 90.1 11.4 0.4 123 0.5

Hütte PAL0255 102.5 103.5 1.1 0.1 314 0.3

Hütte PAL0255 106.6 110.5 4.0 0.1 222 0.3

Hütte PAL0255 212.7 213.8 1.1 0.1 609 0.6

Hütte PAL0255 236.6 237.7 1.1 0.2 268 0.4

Hütte PAL0255 312.1 313.1 1.0 1.0 44 1.1

Hütte PAL0256 79.4 83.0 3.7 0.2 67 0.3

Hütte PAL0256 95.9 96.9 1.0 0.2 382 0.5

Hütte PAL0256 100.2 101.2 1.0 0.3 127 0.4

Hütte PAL0256 110.0 113.0 3.0 0.9 549 1.3

Hütte PAL0256 115.1 119.0 3.9 0.3 223 0.5

Hütte PAL0256 121.4 125.0 3.7 0.1 234 0.3

Hütte PAL0256 140.0 142.0 2.0 0.0 385 0.4

Hütte PAL0257 47.0 48.0 1.0 0.1 219 0.3

Hütte PAL0257 174.5 175.5 1.0 0.1 429 0.4

Hütte PAL0259 95.8 124.0 28.3 1.0 1090 2.0

Hütte PAL0259 126.3 150.3 24.0 1.0 1104 2.0

Hütte PAL0259 153.3 154.3 1.0 1.7 10 1.7

Hütte PAL0259 159.0 166.0 7.0 1.1 31 1.2

Hütte PAL0260 89.8 97.8 8.0 0.4 83 0.5

Hütte PAL0260 109.0 114.4 5.4 3.0 262 3.2

Hütte PAL0260 290.5 291.5 1.0 0.1 1357 1.2

Hütte PAL0263 98.7 99.9 1.1 2.2 473 2.6

Hütte PAL0263 103.0 116.6 13.6 1.2 98 1.3

Hütte PAL0263 121.5 125.8 4.3 2.3 26 2.3

Hütte PAL0263 222.3 231.5 9.2 1.1 256 1.3

Hütte PAL0265 203.2 204.2 1.0 1.0 11 1.0

Hütte PAL0265 231.6 241.6 10.0 0.8 406 1.1

Hütte PAL0269 185.7 186.7 1.0 0.1 461 0.5

Hütte PAL0269 191.7 193.8 2.1 5.2 275 5.5

Hütte PAL0269 195.9 210.9 15.0 1.0 307 1.3

Hütte PAL0269 214.9 215.9 1.0 0.6 14 0.6

Hütte PAL0269 219.4 222.4 3.0 3.1 13 3.1

Hütte PAL0269 250.0 250.9 0.8 1.8 66 1.9

Tabelle 3: Einzelne Untersuchungsdaten der Bohrlöcher, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird.

Bohrung IDVon (m)Nach Breite Au g/tCo ppmAuEq g

(m) (m) /t

PAL0249 177.3 178.3 1.0 2.5 344 2.9

PAL0250 125.2 126.2 1.0 1.6 623 2.2

PAL0250 126.2 127.1 1.0 2.6 1730 4.3

PAL0250 127.1 128.1 1.0 0.3 41 0.3

PAL0252 117.0 118.0 1.0 25.5 2197 27.6

PAL0252 118.0 118.5 0.5 3.4 695 4.1

PAL0255 78.8 79.8 1.0 0.3 58 0.3

PAL0255 79.8 81.0 1.3 0.1 52 0.2

PAL0255 81.0 82.0 1.0 0.3 398 0.7

PAL0255 82.0 82.8 0.8 0.4 55 0.5

PAL0255 82.8 83.5 0.7 0.9 289 1.2

PAL0255 83.5 84.6 1.1 1.0 66 1.1

PAL0255 84.6 85.8 1.2 0.4 80 0.5

PAL0255 85.8 87.0 1.3 0.7 83 0.8

PAL0255 87.0 88.0 1.0 0.2 44 0.2

PAL0255 88.0 89.0 1.0 0.1 114 0.2

PAL0255 89.0 90.1 1.1 0.4 193 0.6

PAL0255 102.5 103.5 1.1 0.1 314 0.3

PAL0255 312.1 313.1 1.0 1.0 44 1.1

PAL0256 79.4 80.4 1.1 0.3 117 0.4

PAL0256 80.4 82.0 1.6 0.1 45 0.2

PAL0256 82.0 83.0 1.0 0.3 48 0.3

PAL0256 110.0 111.0 1.0 0.5 144 0.6

PAL0256 111.0 112.0 1.0 0.5 395 0.8

PAL0256 112.0 113.0 1.0 1.6 1108 2.5

PAL0256 113.0 114.0 1.0 0.1 156 0.2

PAL0256 114.0 115.1 1.1 0.1 256 0.3

PAL0256 115.1 116.1 1.0 0.0 350 0.3

PAL0256 116.1 117.1 1.0 0.1 94 0.2

PAL0256 117.1 118.0 0.9 0.9 216 1.1

PAL0256 118.0 119.0 1.0 0.1 231 0.3

PAL0256 119.0 120.1 1.1 < 84 0.1

PAL0256 120.1 121.4 1.3 0.1 106 0.1

PAL0256 121.4 123.0 1.7 0.2 184 0.3

PAL0256 123.0 124.0 1.0 0.1 211 0.3

PAL0256 124.0 125.0 1.0 0.1 338 0.4

PAL0259 95.8 96.6 0.9 0.3 1764 1.8

PAL0259 96.6 97.6 1.0 0.5 2013 2.2

PAL0259 97.6 98.6 1.0 0.3 1726 1.8

PAL0259 98.6 99.6 1.0 0.2 1373 1.4

PAL0259 99.6 100.7 1.1 -0.1 70 0.1

PAL0259 100.7 101.7 1.0 0.8 3151 3.5

PAL0259 101.7 102.7 1.0 1.0 2891 3.5

PAL0259 102.7 103.7 1.0 0.5 2054 2.3

PAL0259 103.7 104.7 1.0 0.4 2704 2.7

PAL0259 104.7 105.7 1.0 0.8 3609 3.9

PAL0259 105.7 107.1 1.4 1.2 2626 3.4

PAL0259 107.1 108.1 1.0 7.6 995 8.5

PAL0259 108.1 109.1 1.0 2.0 198 2.2

PAL0259 109.1 110.3 1.2 1.1 1436 2.4

PAL0259 110.3 111.3 1.0 0.3 42 0.3

PAL0259 111.3 112.3 1.0 1.0 12 1.0

PAL0259 112.3 113.3 1.0 0.1 6 0.1

PAL0259 113.3 115.3 2.0 1.0 43 1.0

PAL0259 115.3 117.3 2.0 1.6 42 1.7

PAL0259 117.3 119.3 2.0 0.8 72 0.8

PAL0259 119.3 120.5 1.3 2.3 55 2.4

PAL0259 120.5 121.5 1.0 0.5 79 0.5

PAL0259 121.5 122.5 1.0 0.3 1130 1.2

PAL0259 122.5 123.5 1.0 0.2 1059 1.1

PAL0259 123.5 124.0 0.5 0.1 948 0.9

PAL0259 124.0 125.3 1.3 -0.1 126 0.1

PAL0259 125.3 126.3 1.0 -0.1 277 0.3

PAL0259 126.3 127.6 1.3 0.3 1425 1.5

PAL0259 127.6 128.6 1.0 0.2 1402 1.3

PAL0259 128.6 129.6 1.0 0.9 1671 2.3

PAL0259 129.6 130.6 1.0 0.3 1837 1.9

PAL0259 130.6 131.5 0.9 0.2 1828 1.8

PAL0259 131.5 132.5 1.0 0.8 1735 2.3

PAL0259 132.5 133.5 1.0 0.7 1589 2.0

PAL0259 133.5 134.7 1.2 0.2 879 0.9

PAL0259 134.7 135.7 1.0 0.9 1651 2.3

PAL0259 135.7 136.7 1.0 2.3 1946 4.0

PAL0259 136.7 137.7 1.0 0.6 2293 2.5

PAL0259 137.7 138.7 1.0 0.5 1347 1.6

PAL0259 138.7 139.7 1.0 0.4 1491 1.7

PAL0259 139.7 140.7 1.0 0.3 521 0.7

PAL0259 140.7 141.7 1.0 -0.1 15 0.0

PAL0259 141.7 142.7 1.0 0.2 17 0.2

PAL0259 142.7 143.3 0.6 0.7 40 0.7

PAL0259 143.3 144.0 0.8 5.7 146 5.9

PAL0259 144.0 144.7 0.7 3.2 89 3.3

PAL0259 144.7 145.7 1.0 3.1 1659 4.5

PAL0259 145.7 146.7 1.0 0.3 17 0.3

PAL0259 146.7 147.3 0.6 0.1 9 0.1

PAL0259 147.3 148.3 1.0 1.7 188 1.9

PAL0259 148.3 149.3 1.0 2.5 1685 3.9

PAL0259 149.3 150.3 1.0 1.3 750 1.9

PAL0259 150.3 151.3 1.0 0.2 17 0.2

PAL0259 151.3 152.3 1.0 0.1 18 0.1

PAL0259 152.3 153.3 1.0 -0.1 17 0.0

PAL0259 153.3 154.3 1.0 1.7 10 1.7

PAL0259 154.3 155.3 1.0 0.2 83 0.2

PAL0259 155.3 157.0 1.7 0.1 48 0.2

PAL0259 157.0 159.0 2.0 0.1 10 0.1

PAL0259 159.0 161.0 2.0 0.6 19 0.6

PAL0259 161.0 163.0 2.0 1.2 28 1.2

PAL0259 163.0 164.0 1.0 1.3 68 1.3

PAL0259 164.0 165.0 1.0 2.2 33 2.2

PAL0259 165.0 166.0 1.0 0.8 20 0.8

PAL0260 89.8 90.8 1.0 0.5 86 0.6

PAL0260 90.8 91.8 1.0 0.5 97 0.6

PAL0260 91.8 92.8 1.0 0.4 72 0.4

PAL0260 92.8 93.8 1.0 0.1 51 0.1

PAL0260 93.8 94.8 1.0 0.5 62 0.6

PAL0260 94.8 95.8 1.0 0.2 82 0.3

PAL0260 95.8 96.8 1.0 0.1 42 0.1

PAL0260 96.8 97.8 1.0 1.1 169 1.2

PAL0260 109.0 110.0 1.0 0.1 248 0.4

PAL0260 110.0 111.0 1.0 1.0 244 1.2

PAL0260 111.0 112.0 1.0 1.1 606 1.6

PAL0260 112.0 113.2 1.2 10.5 209 10.7

PAL0260 113.2 114.4 1.3 1.5 63 1.6

PAL0260 290.5 291.5 1.0 0.1 1357 1.2

PAL0263 98.7 99.9 1.2 2.2 473 2.6

PAL0263 99.9 100.9 1.0 0.2 34 0.2

PAL0263 100.9 102.0 1.2 0.1 16 0.1

PAL0263 102.0 103.0 1.0 -0.1 150 0.2

PAL0263 103.0 104.1 1.1 0.3 80 0.3

PAL0263 104.1 104.8 0.7 0.1 11 0.1

PAL0263 104.8 105.6 0.8 1.4 193 1.5

PAL0263 105.6 106.5 0.9 9.6 129 9.7

PAL0263 106.5 107.5 1.0 3.9 442 4.2

PAL0263 107.5 108.5 1.0 0.2 173 0.4

PAL0263 108.5 110.0 1.5 -0.1 18 0.0

PAL0263 110.0 111.0 1.0 0.3 30 0.3

PAL0263 111.0 112.0 1.0 0.2 12 0.2

PAL0263 112.0 113.0 1.0 0.1 11 0.1

PAL0263 113.0 114.0 1.0 0.5 9 0.5

PAL0263 114.0 115.0 1.0 0.4 105 0.4

PAL0263 115.0 116.0 1.0 0.5 85 0.6

PAL0263 116.0 116.6 0.6 0.4 111 0.5

PAL0263 121.5 122.5 1.0 1.5 14 1.5

PAL0263 122.5 123.6 1.1 3.2 33 3.2

PAL0263 123.6 124.7 1.1 3.6 28 3.7

PAL0263 124.7 125.8 1.1 0.7 29 0.7

PAL0263 222.3 223.3 1.0 0.1 690 0.7

PAL0263 223.3 224.3 1.0 0.1 455 0.5

PAL0263 224.3 225.3 1.0 0.2 266 0.4

PAL0263 225.3 226.3 1.0 -0.1 74 0.1

PAL0263 226.3 227.3 1.0 0.1 152 0.2

PAL0263 227.3 228.3 1.0 3.0 127 3.1

PAL0263 228.3 229.3 1.0 5.5 212 5.7

PAL0263 229.3 230.5 1.2 0.6 227 0.8

PAL0263 230.5 231.5 1.0 0.3 102 0.4

PAL0265 231.6 232.6 1.0 1.3 838 2.0

PAL0265 232.6 233.6 1.0 0.2 577 0.7

PAL0265 233.6 234.6 1.0 1.5 514 1.9

PAL0265 234.6 235.6 1.0 0.1 446 0.5

PAL0265 235.6 236.6 1.0 0.2 108 0.3

PAL0265 236.6 237.6 1.0 0.9 163 1.0

PAL0265 237.6 238.6 1.0 0.9 166 1.0

PAL0265 238.6 239.6 1.0 2.4 224 2.5

PAL0265 239.6 240.6 1.0 0.2 384 0.5

PAL0265 240.6 241.6 1.0 0.3 638 0.8

PAL0269 191.7 192.7 1.0 3.4 71 3.5

PAL0269 192.7 193.8 1.1 6.9 460 7.3

PAL0269 193.8 194.9 1.1 0.2 26 0.2

PAL0269 194.9 195.9 1.0 -0.1 12 0.0

PAL0269 195.9 196.9 1.0 1.0 54 1.1

PAL0269 196.9 197.9 1.0 0.5 277 0.7

PAL0269 197.9 198.9 1.0 0.3 314 0.5

PAL0269 198.9 199.9 1.0 1.4 174 1.5

PAL0269 199.9 200.9 1.0 0.4 360 0.7

PAL0269 200.9 201.9 1.0 1.4 471 1.8

PAL0269 201.9 202.9 1.0 1.3 505 1.7

PAL0269 202.9 203.9 1.0 5.3 832 6.0

PAL0269 203.9 204.9 1.0 2.6 665 3.1

PAL0269 204.9 205.9 1.0 0.1 524 0.6

PAL0269 205.9 206.9 1.0 0.2 388 0.5

PAL0269 206.9 207.9 1.0 0.1 12 0.1

PAL0269 207.9 208.9 1.0 -0.1 6 0.0

PAL0269 208.9 209.9 1.0 0.5 9 0.5

PAL0269 209.9 210.9 1.0 0.3 17 0.3

PAL0269 219.4 220.4 1.0 4.5 3 4.5

PAL0269 220.4 221.4 1.0 4.3 28 4.3

PAL0269 221.4 222.4 1.0 0.6 7 0.6

PAL0269 250.0 250.9 0.9 1.8 66 1.9

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57822

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57822&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5777891006

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.