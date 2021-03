IRW-News: Medigene AG: Medigene AG: Veränderung im Vorstand

IRW-PRESS: Medigene AG: Medigene AG: Veränderung im Vorstand

Planegg/Martinsried (18.03.2021) - 18. März 2021. Dr. Kai Pinkernell, Vorstand für die klinische Entwicklung und Produktentwicklung (CMO&CDO) der Medigene AG (Medigene, FWB: MDG1, Prime Standard), einem Immunonkologie-Unternehmen mit klinischen Projekten fokussiert auf die Entwicklung T-Zell-gerichteter Krebstherapien, verlässt zum 31. März 2021 den Vorstand der Gesellschaft aus persönlichen Gründen. Dr. René Goedkoop wird funktional die Rolle des CMO übernehmen und für die Fortführung der klinischen Projekte von Medigene zuständig sein, primär die Finalisierung des Phase-I-Teils der laufenden klinischen Studie mit MDG1011 in Patienten mit akuter myeloischer Leukämie oder myelodysplastischem Syndrom voranzubringen. Dr. Goedkoop hatte zuvor mehrere CMO-Positionen in internationalen biopharmazeutischen Unternehmen wie Sensimed S.A., Lausanne, Schweiz, EryDel S.p.A., Bresso (Mailand), Italien, oder Pharnext S.A., Paris, Frankreich, inne und ist bereits seit Januar 2019 als Vice President Clinical Affairs federführend mit Medigenes klinischen Studien vertraut. Dr. Pinkernell wird Medigene noch für sechs Monate in beratender Funktion unterstützen.

Dr. Gerd Zettlmeissl, Aufsichtsratsvorsitzender bei Medigene: "Kai war seit Februar 2016 Senior Vice President und CMO bei Medigene und wurde im April 2018 Mitglied des Vorstands. Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich ihm für seine bedeutenden Beiträge für Medigene danken."

Prof. Dolores Schendel, Vorstandsvorsitzende und Wissenschaftsvorstand bei Medigene, ergänzte: "Kai war ein geschätztes Mitglied des Vorstands und hat in dieser Zeit vor allem unsere klinischen Studien vorangetrieben und die Herstellungsprozesse für unsere Zelltherapien weiterentwickelt. Wir wünschen ihm für seine zukünftigen Aufgaben alles Gute. Gleichzeitig freuen wir uns, dass René funktional als CMO die Verantwortung für die laufenden klinischen Studien übernimmt und deren reibungslose Fortführung sicherstellt. Mit seiner umfassenden Erfahrung wird er auch zur strategischen Fokussierung in Richtung solider Tumorindikationen beitragen."

