IRW-News: NetCents Technology Inc.: NetCents Technology liefert weitere Details zur Kreditfazilität

Vancouver, B.C., 9. Juli 2020 - NetCents Technology Inc. (NetCents oder das Unternehmen) (CSE: N.C. / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF), ein Unternehmen für Kryptowährungs-Zahlungstechnologien, freut sich, weitere Informationen über die erhaltene institutionelle Kreditfazilität in Höhe von insgesamt 1,4 Milliarden USD für die Finanzierung von Handelsverträgen zur Verfügung zu stellen.

NetCents ist eine Partnerschaft mit Bison Digital LLC eingegangen, die von BKCoin Capital LP unterstützt wird, um den Auftragseingang für Händler als Angebot für ein kurzfristiges Krypto-Portfolio zu nutzen. Die Kreditfazilität wird es NetCents ermöglichen, über einen längeren Zeitraum über Gelder auf dem Markt zu verfügen und von Arbitragemöglichkeiten zu profitieren. Die Erträge aus dieser Arbitrage werden es NetCents letztendlich ermöglichen, die Gebühren für seinen Kundenstamm zu senken.

In der kurzen Zeit, in der wir zusammenarbeiten, ist NetCents schnell zu unserem strategischsten Partner für Krypto-Währungsberatung geworden, erklärte der Gründungsdirektor und Chief Investment Officer von BKCoin Capital, Kevin Kang. Wir freuen uns darauf, diese Beziehung weiter auszubauen, da ihr Volumen weiterhin schnell wächst, wobei wir unsere Kompetenz und Erfahrung in der Betreuung von, und im Handel mit, Multi-Asset-Portfolios nutzen werden, um ein neues Profit Center für alle Parteien voranzutreiben.

BKCoin Capital ist ein quantitativer Hedge-Fonds für digitale Assets, der sich der Erzielung stetiger, nicht korrelierter absoluter Erträge durch marktneutrale - Long/Short, Arbitrage-Strategien verschrieben hat. Das Team verfügt über mehr als 45 Jahre weitreichende Erfahrung an der Wall Street, einschließlich der Betreuung und des Handels mit Multi-Asset-Portfolios im Wert von über 40 Milliarden Dollar bei mehreren der etabliertesten Finanzinstitutionen wie AllianceBernstein, Evercore ISI, JPMorgan, Merrill Lynch und anderen Hedge-Fonds.

NetCents baut seine bereits beeindruckende Händlerbasis weiter aus und kommende Produktangebote wie die NetCents Kryptowährungs-Kreditkarte werden das Wachstum des Auftragsflusses vorantreiben, der das kurzfristige Krypto-Portfolio bedienen wird, erklärte der Mitbegründer und geschäftsführende Gesellschafter von Bison Digital, Carlos Betancourt. Wir gehen davon aus, dass unsere tägliche Kreditfazilität von 5 Millionen Dollar schnell über dieses Volumen hinauswachsen wird, und wollen expandieren, so Betancourt.

Bison Digital ist ein FinTech-Unternehmen, das Börsen, Zahlungsabwicklern und anderen Unternehmen, die auf der Suche nach Liquidität im Krypto-Währungsmarkt sind, eine Plattform bietet. Das Unternehmen fasst die Liquidität von einigen der größten Börsen der Welt, OTC [Over the Counter]-Desks und anderen Liquiditätsanbietern unter einer einzigen API [Progammierschnittstelle] zusammen.

Ich glaube, dass unser Engagement für die Entwicklung von Best-in-Class-Lösungen die institutionellen Beziehungen erleichtert hat, die wir nutzen, um die Chancen in der Blockchain und im Krypto-Währungsraum auszubauen. Ich freue mich auf die Skalierung des Geschäfts, das wir durch diese starken Partnerschaften aufgebaut haben, erklärte der Gründer und CEO von NetCents Technology, Clayton Moore.

Über BKCoin Capital LP

BKCoin Capital ist ein quantitativer Hedge-Fonds für digitale Assets, der sich der Erzielung stetiger, nicht korrelierter absoluter Erträge durch unsere marktneutralen Long/Short- und Arbitrage-Strategien verschrieben hat. Das Unternehmen verfügt auch über ein Market-Making-Desk, das an den wichtigsten Börsen für Liquidität bei über zehn Währungspaaren sorgt.

Als einer der ersten wichtigen institutionellen Anleger in der digitalen Anlageklasse verfügt das Team über mehr als 45 Jahre weitreichende Erfahrung an der Wall Street, einschließlich der Betreuung und des Handels mit Multi-Asset-Portfolios im Wert von über 40 Milliarden US-Dollar bei mehreren der etabliertesten Finanzinstitute wie AllianceBernstein, Evercore ISI, JPMorgan, Merrill Lynch und anderen Hedge-Fonds.

Über Bison Digital LLC

Bison Digital ist ein FinTech-Unternehmen, das eine Plattform für Börsen, Zahlungsabwickler und andere Unternehmen bietet, die auf dem Krypto-Währungsmarkt nach Liquidität suchen. Das Unternehmen fasst die Liquidität von einigen der größten Börsen der Welt, OTC-Desks und anderen Liquiditätsanbietern unter einer einzigen API zusammen. Die Kunden von Bison genießen die einfache Nutzung unserer einzigen API, um sich zur bestmöglichen Auftragsabwicklung mit den verschiedenen Liquiditätsanbietern zu verbinden.

Die einzigartigen Fähigkeiten und Dienstleistungen von Bison sind darauf ausgerichtet, die Transaktionskosten zu senken und den Liquiditätsbedarf von Unternehmen zu decken, die mit digitalen Assets noch nicht vertraut sind. Die Kunden zählen auf die Marktkenntnis erfahrener institutioneller Händler, wodurch der Zugang zu Liquidität erleichtert, die Anonymität gewahrt wird und die Auswirkungen auf den Markt minimiert werden. Das Team institutioneller Händler bietet qualitativ hochwertige Transaktionsdienstleistungen, die ein tiefes Verständnis der Märkte und eine maßgeschneiderte Handelstechnologie nutzen, um effizient mit der institutionellen Liquidität von Bison zu interagieren.

Über NetCents

NetCents Technology Inc., das Transaktionszentrum für alle Kryptowährungszahlungen, stattet zukunftsorientierte Unternehmen mit der Technologie aus, um die Verarbeitung von Kryptowährungen nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei dem Risiko oder der Volatilität des Kryptomarktes ausgesetzt zu sein. NetCents Technology ist als Money Services Business (MSB) bei FINTRAC registriert.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.net-cents.com oder kontaktieren Sie investor@net-cents.com.

