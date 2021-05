IRW-News: Sassy Resources Corporation: GoGold-Gründer Terry Coughlan tritt Board of Directors von Sassy bei

IRW-PRESS: Sassy Resources Corporation: GoGold-Gründer Terry Coughlan tritt Board of Directors von Sassy bei

VANCOUVER, British Columbia, 25. Mai 2021 - Sassy Resources Corporation (Sassy oder das Unternehmen) (CSE: SASY) (OTCQB: SSYRF) (FWB: 4E7) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Terence F. Coughlan, P.Geo, dem Board of Directors des Unternehmens beigetreten ist.

Herr Coughlan, Gründer und Chief Executive Officer des Produzenten GoGold Resources, stärkt Sassys Board in einer Zeit transformativer Entwicklungen für das Unternehmen in Neufundland und dem ergiebigen Eskay Camp im nordwestlichen British Columbia entscheidend.

Herr Coughlan erläuterte: Ich kenne Neufundland sehr gut, denn genau dort nahm GoGold vor vielen Jahren seinen Anfang. Neben meiner Tätigkeit als Technischer Berater für Sassy, freue ich mich nun sehr, dem Board beizutreten und eine noch wichtigere Rolle in einem Unternehmen zu spielen, das meiner Meinung nach in jeder Hinsicht sehr gut positioniert ist; von seinem Portfolio an Konzessionen bis zur Geschäftsführung, Aktienstruktur und Finanzkraft. Sassy hat in seinem ersten Jahr als börsennotiertes Unternehmen viel erreicht, und ich freue mich auf die noch spannenderen Jahre, die vor uns liegen.

Herr Mark Scott, President und CEO von Sassy, kommentierte: Mit fast vierzig Jahren Erfolg in Mineralexploration und -betrieb und Unternehmensentwicklung, stellt Terry einen großartigen Gewinn für unser Board dar. Es ist bemerkenswert, dass jedes der drei börsennotierten Unternehmen, an denen er beteiligt war, eine produzierende Mine entwickelt hat.

Herr Coughlan hat einen Abschluss als Bachelor of Science in Geologie von der Universität Saint Mary und ist seit 1984 aktiv in der Mineralressourcen-Branche tätig. Er ist der ehemalige Chairman, President und CEO von GoGold Resources, einem in Kanada ansässigen Gold- und Silberproduzenten mit Konzessionen in Mexiko. Davor war er Vice President und Director von Gammon Gold Inc. und Vice President und Director von Acadian Mining Corp. Herr Coughlan ist eine qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101.

Um Raum für Herrn Coughlan in Sassys Board zu schaffen, trat Herr Robert Stewart, P.Geo., von seiner Position als unabhängiger Director zurück. Sassy spricht Herrn Stewart Anerkennung für die von ihm geleisteten Beiträge zum Unternehmen aus und wünscht ihm viel Erfolg für die Zukunft.

Über Sassy Resources Corporation

Sassy Resources ist ein Ressourcenunternehmen im Explorationsstadium, das sich zurzeit mit der Identifizierung, dem Erwerb und der Exploration von hochgradigen Edelmetall- und Basismetallprojekten in Nordamerika beschäftigt. Sein Hauptaugenmerk ist auf das Gold-Silber-Projekt Foremore gerichtet, das sich im Bergbaugebiet Eskay (Liard Mining Division) im Herzen der ertragreichen Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia und den Goldgürtel im Zentrum von Neufundland befindet.

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die Investoren werden darauf hingewiesen, dass bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen, abgesehen von Aussagen über historische Fakten, zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die erwartete Leistung von Sassy Resources Corporation darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die unter Verwendung von Annahmen formuliert wurden, die als vernünftig erachtet werden und eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Schwankungen auf den Devisenmärkten, der Preis von Rohstoffen sowohl auf dem Kassamarkt als auch auf dem Terminmarkt, Änderungen in der Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrolle und Regulierung durch nationale und lokale Regierungen sowie politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und anderen Ländern, in denen Sassy tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, die Verfügbarkeit zukünftiger Geschäftsmöglichkeiten und die Fähigkeit, Akquisitionen erfolgreich zu integrieren, oder betriebliche Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den technischen Aktivitäten des Abbaus und der Rekultivierung, die spekulative Natur der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen, einschließlich der Risiken, die notwendigen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten, die Verringerung der Menge oder des Gehalts der Reserven, nachteilige Veränderungen der Kreditwürdigkeit und die Anfechtung von Eigentumsrechten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Einige der berichteten Ergebnisse sind historisch und wurden vom Unternehmen möglicherweise nicht verifiziert.

Kontaktdaten:

Mark Scott

Chief Executive Officer & Director

info@sassyresources.ca

Terry Bramhall

Sassy Resources Corporate Communications/IR

1.604.833.6999 (mobil)

1.604.675.9985 (Büro)

terry.bramhall@sassyresources.ca

In Europa:

Michael Adams

Geschäftsführer - Star Finance GmbH

info@star-finance.eu

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt. Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch). in der der Originaltext veröffentlicht wird. ist die offizielle. autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt. die Richtigkeit. die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com. www.sec.gov. www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58563

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58563&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8038701048

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.