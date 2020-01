IRW-PRESS: The Yield Growth Corp.: Yield Growth-Tochter Flourish Mushroom Labs kündigt Vereinbarung über Einrichtung eines Labors für die Züchtung und Erforschung von psilocybinhaltigen Pilzen an

7. Januar 2020, Vancouver, BC: The Yield Growth Corp. (CSE:BOSS) (OTCQB:BOSQF) (FWB:YG3) gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Flourish Mushroom Labs am 4. Januar 2020 mit Acres Agricultural Canada Corp. (Acres) eine verbindliche Absichtserklärung über die gemeinsame Gründung eines Unternehmens namens Acres Flourish Labs (SVG) Ltd. (AF Labs) in St. Vincent und den Grenadinen unterzeichnet hat, um ein Labor für die Züchtung von psilocybinhaltigen Pilzen und die Erforschung und Entwicklung von Verbindungen sowie therapeutischen Anwendungen von psychoaktiven Pilzen einzurichten.

Die Vereinbarung geht davon aus, dass die geplante Erforschung und Entwicklung von Psilocybin für therapeutische Zwecke in den Anwendungsbereich des in St. Vincent geltenden Plant Breeders Protection Bill von 2019 fallen und der Etablierung einer lebensfähigen und nachhaltigen Branche für moderne Medizin in St. Vincent und den Grenadinen (St. Vincent) zugutekommen. Die Parteien sind sich der günstigen Klimabedingungen in St. Vincent für die kontrollierte Züchtung von psilocybinhaltigen Pilzen sowie den bestehenden Offshore-Studienangeboten für Medizin bewusst, die ein ideales Umfeld für die Förderung der erforderlichen wissenschaftlichen Studien in St. Vincent schaffen können, und wollen sich diese zunutze machen.

Acres Agricultural freut sich sehr, diese Zusammenarbeit mit Yield Growth Corp. und Flourish Mushroom Labs Inc. bekannt zu geben, sagt Patrick Power, CEO von Acres. Durch AF Labs wollen wir die globalen Forschungsbemühungen und die daraus resultierende Anwendung von Psilocybin in der Medizin fördern und zugleich zum Vorstoß in medizinisches Neuland für das Land St. Vincent und die Grenadinen beizutragen.

Es ist uns eine große Freude, als erstes börsennotiertes Unternehmen einen legalen Weg für die Züchtung und Erforschung psychoaktiver Pilze bekannt zu geben, meint Penny White, CEO von Yield Growth und Flourish. Wir erleben eine Renaissance von Psychedelika in der Medizin, die jederzeit riesiges Interesse bei Anlegern schüren könnte. Wir planen, diesen Bereich als Vorreiter zu erschließen, um Wert für unsere Aktionären zu schaffen.

Vereinbarungsbedingungen

Die Parteien haben vereinbart, dass AF Labs in St. Vincent ein Labor für die Züchtung von Psilocybe semilanceata, einem polyphyletischen Pilz, die Gewinnung von Psilocybin sowie die Erforschung und Entwicklung von Stämmen, Verbindungen und therapeutischen Anwendungen der Pilze einrichten wird. AF Labs wird sich zunächst zu 50 % im Besitz von Acres und zu 50 % im Besitz von Flourish befinden. Flourish wird im Rahmen eines besicherten Darlehens mit einem Zinssatz von 8 % p.a. 200.000 Dollar als Betriebskapital beisteuern. Der weitere Kapitalbedarf von AF Labs wird zu gleichen Teilen von Acres und Flourish oder durch Kapitalerhöhungen gedeckt werden. Acres und Flourish ernennen jeweils ein Mitglied in das Board of Directors von AF Labs; zusammen mit einem weiteren Mitglied, das in beiderseitigem Einverständnis der Parteien ernannt wird, wird das Board of Directors drei Mitglieder zählen. Die Parteien werden bis spätestens zum 10. Februar 2020 den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung aushandeln und die Transaktion vor dem 1. März 2020 abschließen. Der Abschluss der Vereinbarung wird an mehrere aufschiebende Bedingungen geknüpft sein, u.a. der Genehmigung durch die Regierung von St. Vincent und den Abschluss einer Due-Diligence-Prüfung durch beide Parteien. AF Labs hat der Regierung von St. Vincent und den Grenadinen einen Vorschlag für die rechtliche Gründung des Unternehmens unterbreitet, welcher genehmigt wurde. Flourish hat zugestimmt, einer unabhängigen Partei eine Vermittlungsprovision von 100.000 Aktien von Yield Growth und 200.000 Optionen von Flourish mit einem Ausübungspreis von 0,10 Dollar pro Aktie zu zahlen.

Gemäß einem separaten Vertrag wird Acres als Berater von Yield Growth für die Entwicklung und die Züchtung von proprietären Cannabissorten fungieren, die in St. Vincent und den Grenadinen angebaut werden sollen. Die Vergütung von Acres beinhaltet zunächst 200.000 Aktienoptionen mit einer anfänglichen Haltedauer von vier Monaten, die im Einklang mit den Statuten der CSE zum Marktpreis gewährt wurden.

Über Acres Agricultural Canada Corp.

Acres Agricultural Canada Corp. hat seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Acres Agricultural (SVG) Ltd. für den Anbau, die Gewinnung und den Export von Cannabis und Fertigprodukten auf Cannabisbasis für medizinische Zwecke in St. Vincent und den Grenadinen gegründet.

Über Flourish Mushroom Labs Inc.

Als Produkt des Inkubationsteams von The Yield Growth Corp. hat sich Flourish Mushroom Labs zum Ziel gesetzt, die Führung im wachstumsstarken Markt für funktionelle Lebensmittel zu übernehmen - und die Lebensqualität der Menschen mit hochwertigen Aufgussprodukten aus Speisepilzen zu steigern. Flourish Mushroom Labs erforscht derzeit den möglichen therapeutischen Nutzen der Wirkstoffkomplexe, die in psychoaktiven Pilzen enthalten sind. Es hat ein US-Patent für die Verwendung von Psilocybin angemeldet, um eine Gewichtsabnahme zu fördern, Übergewicht und Diabetes zu behandeln und Herzerkrankungen vorzubeugen. Flourish Mushroom Labs ist eine mehrheitlich im Besitz von The Yield Growth Corp. befindliche Tochtergesellschaft.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. spezialisiert sich auf die Entwicklung von Produkten aus Cannabis und Speisepilzen sowie auf die Erforschung von pflanzlichen Therapeutika in einem Weltmarkt für Wellnessprodukte, der laut dem Global Wellness Institute ein Umsatzvolumen von 4,2 Billionen Dollar erzielt. Dem Unternehmen gehören die Cannabis-Wellnessmarken Urban Juve, Wright & Well und Jack n Jane. Das Führungsteam von The Yield Growth ist mit internationalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, M·A·C Cosmetics, Skechers und Aritzia bestens vertraut. Urban Juve, die hanfhaltige Hautpflegemarke des Unternehmens auf rein natürlicher Basis, hat Vertriebsvereinbarungen in den Ländern Kanada, Kolumbien, Brasilien, Costa Rica, Panama, Argentinien, El Salvador, Ecuador, Peru, Griechenland, Zypern, Bulgarien, Rumänien und Serbien unterzeichnet. Die Yield Growth-Marke Wright & Well stellt in Oregon eine THC/CBD-Produktlinie für die topische Anwendung sowie Esswaren her. Im Jahr 2020 plant das Unternehmen, eine Produktlinie aus CBD-Hanf für die topische Anwendung in Kalifornien in den Verkauf zu bringen. Über seine Tochtergesellschaften hat Yield Growth mehr als 200 geschützte Rezepturen für die Schönheits- und Wellnessbranche, für die Lebensmittelbranche und für den Getränkesektor entwickelt. Zum Schutz seiner Extraktionsmethoden und Rezepturen hat das Unternehmen 12 Patentanmeldungen eingereicht. Yield Growth erzielt seine Umsätze über zahlreiche Einnahmequellen wie Lizenzierungen, Dienstleistungen und Produktverkäufe.

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.yieldgrowth.com bzw. auf Instagram unter @yieldgrowth. Besuchen Sie www.urbanjuve.com und #findyourjuve auf den sozialen Plattformen, um sich zu informieren, mit uns in Kontakt zu treten und bei uns einzukaufen.

Ansprechpartner für Anleger:

Penny White, President & CEO

Kristina Pillon, Investor Relations

invest@yieldgrowth.com

1-833-514-BOSS 1-833-514-2677

1-833-515-BOSS 1-833-515-2677

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu solchen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren zählen unter anderem folgende Aspekte: Risiken in Zusammenhang mit der Entwicklung, der Prüfung, der Lizenzierung, dem Schutz von geistigem Eigentum; die Möglichkeit, dass keine Rechte erworben werden können, weil die Patentanmeldung und allfällige Produkte, für die das geistige Eigentum genutzt wird, sich als ineffizient erweisen könnten oder das Unternehmen mit deren Vermarktung keinen Erfolg hat bzw. andere Genehmigungen erforderlich sein könnten, bevor das geistige Eigentum kommerziell genutzt werden kann; die Gesetze im Hinblick auf die Züchtung, den Verkauf und die Verwendung von psychoaktiven Pilzen müssten sich in den meisten Rechtssystemen ändern, damit die Verwendung von psychoaktiven Substanzen bzw. Produkten rechtskonform wird; der Verkauf und die Nachfrage nach Produkten von Urban Juve, Wright & Well, Flourish Mushroom Labs, Jack n Jane und UJ Beverages; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, Verzögerungen oder Nichterteilung von Genehmigungen durch den Vorstand oder die Behörden, sofern anwendbar, sowie die Situation an den Kapitalmärkten. Yield Growth weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen, die von Yield Growth bereitgestellt werden, keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

