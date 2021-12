Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Öl-Aktien zu kaufen?

Öl wird irgendwann von saubereren Energiequellen verdrängt werden, aber bis dahin sind es noch Jahrzehnte.

Exxon und Chevron scheinen so lange wie möglich am Öl festhalten zu wollen.

BP, Shell und TotalEnergies versuchen, die Investitionen in Öl zu nutzen, um eine langsame Umstellung auf saubere Energie zu finanzieren.

Wichtige Punkte

Die Ölpreise waren in den letzten Tagen sehr volatil, weil die Investoren befürchten, dass die Omicron-Variante des Coronavirus zu weitreichenden wirtschaftlichen Stillständen führen wird. Das könnte durchaus passieren, aber das Gesamtbild für Energieaktien wird sich auch dann nicht wesentlich ändern. Im Folgenden erfährst du, warum jetzt immer noch ein guter Zeitpunkt für den Kauf von Öl-Aktien sein könnte und warum du vorsichtig sein solltest, welche Aktien du auswählst.

Von Natur aus volatil

Öl ist ein zyklischer Wirtschaftszweig, in dem die Nachfrage in der Regel mit der wirtschaftlichen Aktivität schwankt. Und da Öl im Grunde ein Rohstoff ist, können die Unternehmen der Energiebranche nur wenig tun, um ihre Produkte zu differenzieren. Daher steigen und fallen die Finanzergebnisse der Branche mit dem stark schwankenden Ölpreis. So funktioniert der Sektor nun mal. Als die Nachfrage aufgrund der Lockdowns, mit denen die Ausbreitung des Coronavirus im Jahr 2020 gebremst werden sollte, stark zurückging, litten die Unternehmen der Energiebranche und ihre Aktien ebenfalls. Die Nachfrage ist zwar wieder gestiegen, aber die neue Omicron-Variante macht die Investoren erneut besorgt. Die Volatilität der Kurse von Öl- und Energieaktien ist dementsprechend hoch.

Diese Veränderung hat sich aber langfristig nicht ergeben. Zunächst einmal werden kohlenstoffhaltige Energieträger wie Öl langfristig Marktanteile an saubereren Alternativen verlieren. In den nächsten Jahrzehnten wird die steigende weltweite Energienachfrage dies jedoch wahrscheinlich ausgleichen und zu einem Anstieg der absoluten Nachfrage nach Erdöl und Erdgas führen. Das deutet darauf hin, dass die immer noch starke Nachfrage nach Öl noch jahrelang anhalten wird und die Unternehmen, die das Öl fördern, stützt.

Darrin Woods, CEO von ExxonMobil, fasste dies kürzlich in einem Bericht des Unternehmens zusammen: „Wo es keine praktischen Alternativen gibt, werden die Menschen die Produkte, die wir produzieren, noch jahrzehntelang brauchen. Und so werden wir auch weiterhin verantwortungsvoll die Bedürfnisse der Menschen nach Energie, Konsumgütern und anderen fortschrittlichen Materialien erfüllen.“ Aber in dieser Aussage liegt die große Kluft, die Investoren im Energiebereich berücksichtigen müssen.

Auf die richtigen Pferde setzen

Exxon und sein amerikanischer Konkurrent Chevron haben sich nur relativ langsam auf den Wandel hin zu sauberer Energie eingestellt, der sich heute vollzieht. Sie gehen davon aus, dass die Ölpreise noch lange hoch sein werden, und stellen ihr Geschäft nur langsam um. Beide sind Branchenriesen mit integrierten Geschäftsmodellen, die von den vorgelagerten Bereichen (Bohrungen) bis hin zu den nachgelagerten Bereichen (Raffinerie und Chemie) reichen. Für die meisten Anleger ist dieser von Natur aus diversifizierte Ansatz in der Branche wahrscheinlich die bessere Option als ein reiner Bohrkonzern, dessen Performance wahrscheinlich stärker mit dem Ölpreis steigt und fällt. Infolgedessen sollten Exxon und Chevron auf deiner Liste stehen, wenn du der Meinung bist, dass Öl immer noch wichtig ist und bleiben wird.

Beide Unternehmen haben historisch hohe Dividendenrenditen und haben bewiesen, dass sie ihre Dividenden über mehrere Jahrzehnte aufrechterhalten können. Hervorzuheben ist auch, dass diese beiden Branchenriesen sehr solide Bilanzen haben, mit einem Verschuldungsgrad, der am unteren Ende der Vergleichsgruppe der integrierten Energieunternehmen liegt. Das gibt ihnen die nötige Flexibilität, um schwierige Zeiten zu überstehen und weiterhin ihre Dividenden zu zahlen.

DATEN VON Y-CHARTS.

Allerdings ist noch nicht klar, wann sich die Energiebranche insgesamt auf saubere Energie umstellt und die Nachfrage nach kohlenstoffhaltigen Brennstoffen absolut gesehen zurückgeht. Exxon und Chevron und diejenigen, die in sie investieren, setzen darauf, dass dieser Zeitpunkt noch in weiter Ferne liegt. Unternehmen wie BP, Shell und TotalEnergies verfolgen einen etwas anderen Ansatz. Sie alle arbeiten am Aufbau sauberer Energieunternehmen und nutzen den Cashflow aus ihren Öl- und Gasgeschäften, um die notwendigen Investitionen zu finanzieren. Es ist eine Art Mittelweg, der es Anlegern ermöglicht, Öl-Aktien mit einem Sicherheitsventil für saubere Energie zu besitzen, wenn du so willst.

Dennoch gibt es auch hier wichtige Unterschiede. Zum Beispiel ist die Bilanz von BP im Vergleich zu anderen Unternehmen stark verschuldet. Das erklärt auch, warum das Unternehmen seine Dividende gekürzt hat, um seine Investitionen in saubere Energien zu verstärken. Die meisten Anleger werden BP angesichts der anderen Alternativen im integrierten Energiesektor wahrscheinlich meiden wollen.

Hier kommen Shell und TotalEnergies ins Spiel. Auch Shell hat seine Dividende gekürzt, als das Unternehmen seine Geschäftsfelder auf saubere Energie umstellte. Mit drei Dividendenerhöhungen seit der Kürzung Anfang 2020 ist das Unternehmen jedoch wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Die Rendite des Unternehmens ist im Vergleich zu anderen Unternehmen niedrig, aber es ist wahrscheinlich am besten positioniert, um ein langsames und stetiges Dividendenwachstum zu bieten, während es sich mit der Welt um es herum verändert.

DATEN VON Y-CHARTS.

TotalEnergies ist bestrebt, seine Dividende durch dieselbe Art von Wandel zu stützen. Das bedeutet jedoch, dass die hohe relative Rendite hier wahrscheinlich nicht mit regelmäßigen Dividendenerhöhungen einhergehen wird. Die Anleger tauschen also eine hohe laufende Rendite gegen ein geringeres Dividendenwachstum ein. Wenn du jedoch dein Einkommen maximieren willst, ist das vielleicht genau das Richtige für dich.

Zeit, Öl zu kaufen?

Wie bei so vielen Dingen beim Investieren lautet die Antwort auf die Frage „Kaufen oder nicht kaufen“ auch beim Öl: Es kommt darauf an. Die Branche wird wahrscheinlich noch jahrelang von der starken Nachfrage profitieren, es gibt also keinen Grund, sie zu meiden. Die Angst vor der Omicron-Variante könnte also eine Kaufgelegenheit sein. Für die meisten Anleger ist es jedoch sinnvoller, sich an die größten Namen in diesem Bereich zu halten, nämlich die oben erwähnten integrierten Energieriesen. Aber auch innerhalb dieser Gruppe gibt es unterschiedliche Geschichten. Exxon und Chevron sind im Grunde die „Pure Plays“, die so lange wie möglich an ihrem Schwerpunkt Öl festhalten wollen. BP, Shell und TotalEnergies beginnen mit der Umstellung auf saubere Energie, gehen dabei aber unterschiedliche Wege. Der Verschuldungsgrad von BP bereitet Sorgen, Shell hat seine Dividende gekürzt, erhöht sie aber wieder, und TotalEnergies versucht, die Energiewende zu schaffen und gleichzeitig seine aktuelle Ausschüttung beizubehalten.

All das bedeutet zwar, dass es hier eine Menge Variationen zu beachten gibt, aber es bedeutet auch, dass du wahrscheinlich eine Öl-Aktie finden kannst, die gut zu deinen Bedürfnissen passt.

Der Artikel Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Öl-Aktien zu kaufen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Reuben Gregg Brewer auf Englisch verfasst und am 10.12.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images