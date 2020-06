JD.COM - Nun auch in Hongkong gelistet

Der chinesische Onlineriese JD.com feierte heute in Hongkong ein erfolgreiches Börsendebüt. Die per Zweitlisting an die Börse gebrachten Aktien stiegen vom Eingangspreis von 226 HKD auf 239 HKD und beendeten den Handel bei 234 HKD. Das IPO war somit ein Erfolg und brachte rund vier Milliarden USD an frischem Geld ein. Geht JD.com damit auf Nummer sicher, sollte Trump Ernst machen und Nasdaq-Listings von chinesischen Unternehmen tatsächlich verbieten? Man könnte es vermuten. Bereits im November 2019 ging Rivale Alibaba mit einem Zweitlisting in Hongkong an die Börse.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier.

Die JD.com-Aktie ist eine der positiven Erscheinungen in diesem Jahr. Und da die Aktionäre die Jahre davor einiges durchmachen mussten, gönne ich den Anstieg jedem von Herzen. Doch auch die stärkste Aktie muss einmal konsolidieren. Und eine solche Verschnaufpause deutet sich aktuell an.

Im Detail könnte der Wert kurzfristig auf die Unterstützung bei 56,50 USD zurücksetzen, wo das Maihoch und einige Tiefpunkte aus dem laufenden Monat Juni notieren. An dieser Stelle muss man die nächsten Muster abwarten. Ein Bruch dieser Marke könnte zu einer Verkaufswelle in Richtung der sehr guten Supportzone zwischen 50,68 und 48,99 USD führen, wo sich antizyklische mittelfristige Kaufmanöver anbieten würden. Nur wenn die Aktie zügig neue Hochs markiert, wäre der Aufwärtstrend bestätigt.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. CNY 576,89 710,59 842,42 Ergebnis je Aktie in CNY 4,11 5,26 11,00 Gewinnwachstum 27,98 % 109,13 % KGV 114 89 43 KUV 1,0 0,8 0,7 PEG 3,2 0,4 *e = erwartet

JD.com-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)