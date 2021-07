Jenoptik: Rekordquartal und angehobene Prognose jagen Aktie über mehrere charttechnische Trends

Die Anleger greifen am Freitag bei Jenoptik nach einem angehobenen Jahresausblick munter zu. Der Technologiekonzern wird nach einem Rekordquartal optimistischer und dies färbte stark auf den Kurs ab: Im frühen Handel rückte die Aktie um fast 10 Prozent vor auf über 26 Euro. Die Aktie steuert damit ein Hoch seit Anfang Mai an, sie überspringt mit den 100- und 200-Tage-Durchschnittslinien gleich mehrere charttechnische Indikatoren.

Der Umsatz soll jetzt in diesem Jahr auf 880 bis 900 Millionen Euro steigen und die operative Marge zwischen 19 bis 19,5 Prozent liegen. Bisher war die Jenoptik-Führung von einer operativen Marge zwischen 16 und 17 Prozent ausgegangen. Der Umsatz sollte von rund 767 Millionen Euro im Vorjahr um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz steigen.

Erste Händlerstimmen lobten vor allem das Profitabilitätsziel als überraschend anspruchsvoll. „Nach einem bislang vergleichsweise schwachen Kursverlauf in diesem Jahr wird das Chartbild vielversprechender“, so ein Börsianer.

dpa-AFX

onvista-Redaktion: Die bisherige Jahresperformance der Jenoptik-Papiere war zwar unterdurchschnittlich, jedoch kam der Kurs mitte 2019 von einem sehr hohen Niveau zurück auf den Boden der Tatsachen. Mit dem derzeitigen Niveau liegt die Aktie bei einer vom Markt als fair angesehen Bewertung und bewegt sich innerhalb der Erwartungen der Analysten. Auch das KGV von knapp 33 entspricht ziemlich genau dem Industrie-Durchschnitt.

Das nun gehobene Profitabilitätsziel und die Year to Date im Vergleich zum Markt unterdurchschnittliche Performance versprechen noch Aufwärtspotenzial, jedoch würde sich die Aktie bei Bewertungen ab dem Bereich von 30 Euro auf Basis der derzeitigen Geschäftslage wieder in eine Überbewertung hineinbewegen. Investierte Anleger bleiben an Bord und schauen, was das Management in den nächsten Monaten und Jahren noch aus dem Unternehmen rausholen kann.

