Just Eat Takeaway könnte bei Grubhub-Übernahme Uber zuvorkommen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der britisch-niederländische Essenslieferdienst Just Eat Takeaway könnte dem Fahrdienstvermittler Uber bei der Übernahme des US-Lieferdienstes Grubhub zuvorkommen. Just Eat Takeaway bestätigte am Mittwoch fortgeschrittene Gespräche mit Grubhub. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" darüber berichtet. Eigentlich war Uber laut Kreisen daran interessiert, Grubhub zu übernehmen. Wie es in Medienberichten unter anderem beim US-Finanzsender CNBC hieß, steht dieser Deal aber kurz vor dem Platzen.

Uber hat neben der bekannten Fahrtenvermittlung auch einen Essenslieferdienst namens Uber Eats am Start. Mitte Mai hatten die Berichte über das Kaufinteresse von Uber die Grubhub-Aktie in die Höhe schießen lassen. Am Mittwoch lag die Grubhub-Aktie nach den Nachrichten ein Prozent im Minus, Uber-Aktien verloren 4,6 Prozent. Papiere von Just Eat Takeway sackten in London um fast 14 Prozent ab./men/eas