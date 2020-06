Kioxia schließt Übernahme des SSD-Geschäfts von LITE-ON Technology ab

Kioxia Holdings Corporation, der weltweit führende Anbieter von Speicherlösungen, gab heute bekannt, dass die Übernahme des Solid State Drive-Geschäfts (SSD) der LITE-ON Technology Corporation, der Solid State Storage Technology Corporation und ihrer verbundenen Unternehmen am 1. Juli 2020 abgeschlossen sein wird. Die Gesellschaft hat am 30. August 2019 im Zusammenhang mit der Übernahme einen Aktienkaufvertrag abgeschlossen. Beide Parteien befolgen nun die erforderlichen Verfahren, um die Transaktion am 1. Juli 2020 abzuschließen.

Da die SSD-Nachfrage weiter steigt und mit der Ausweitung der digitalen Transformation in den kommenden Jahren eine rasche Expansion erwartet wird, wird es diese Übernahme Kioxia ermöglichen, sein SSD-Geschäft erheblich zu stärken und das prognostizierte Nachfragewachstum zu befriedigen.

„Bei Kioxia konzentrieren wir uns weiterhin verstärkt auf unser SSD-Geschäft, insbesondere im wachsenden Cloud-Computing-Bereich“, sagte Nobuo Hayasaka, President und CEO der Kioxia Holding Corporation. „Dies ist eine hochinteressante Übernahme für uns. Die hervorragenden Fähigkeiten der Solid State Storage Technology Corporation bieten zusammen mit unserer führenden Flash-Speicher- und SSD-Technologie ein beachtliches Potenzial für Synergien und werden es uns ermöglichen, unseren Kunden weitere wertschöpfende Lösungen anzubieten. Wir werden unsere führende Position auf dem globalen SSD-Markt ausbauen und daran arbeiten, eine neue Infrastruktur für die IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie) zu entwickeln, die von KI, 5G, dem Internet der Dinge und Cloud-Rechenzentren angefeuert wird.“

Kioxia plant, das Geschäft der Solid State Storage Technology Corporation mit den vorhandenen Marken weiterzuführen.

Über Solid State Storage Technology Corporation

Gegründet: Dezember 2019

Hauptsitz: Taipeh, Taiwan

Vorsitzender und CEO: Charlie Tseng (mit Wirkung vom 1. Juli 2020)

Zusätzliche Informationen zu: www.ssstc.com.

Über Kioxia Group

Kioxia ist ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, der sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Flash-Speichern und Solid State Drives (SSDs) spezialisiert hat. Im April 2017 wurde der Vorgänger Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation ausgegliedert, der Firma, die 1987 den NAND-Flash-Speicher erfand. Das Unternehmen ist ein Wegbereiter für innovative Speicherlösungen und Dienstleistungen, die das Leben der Menschen bereichern und den Horizont der Gesellschaft erweitern. Die innovative 3D-Flash-Speicher-Technologie von Kioxia, BiCS FLASH™, gestaltet die Zukunft der Datenspeicherung in Anwendungen mit hoher Speicherdichte, darunter fortschrittliche Smartphones, PCs, SSDs, Automobile und Rechenzentren.

