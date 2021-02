Kleinanleger VS Hedgefonds: Das Spiel ist noch nicht vorbei – Gamestop-Aktie schießt erneut durch die Decke

Nach den turbulenten Wochen des Trading-Krieges zwischen Kleinanlegern und Hedgefonds um die Gamestop-Aktie schien sich der Wirbel langsam aber sicher zu legen, nachdem das Papier wieder unter die Marke von 50 Dollar gefallen war und wesentlich weniger Volatilität den Handel durchgeschüttelt hatte. Von wegen, wie es nun scheint, denn die Aktie ist im gestrigen US-Handel erneut extrem nach oben geschossen und auch im europäischen Handel verzeichnet die Aktie heute ein Plus von 200 Prozent.

Gamestop bricht erneut aus, auch AMC klettert

Am Morgen lagen die in Frankfurt gehandelten Titel mit 125 Euro mehr als dreimal so hoch wie zum Schlusskurs am Vorabend bei 40 Euro. Auch im US-Handel hatte die GameStop-Aktie schon deutlich an Wert gewonnen, der Handel mit ihnen musste mehrmals angehalten werden. Im nachbörslichen Geschäft waren sie um 85 Prozent gestiegen. Auch andere bei der Online-Plattform Reddit häufig thematisierte Aktien nutzten den Rückenwind des jüngsten GameStop-Anstiegs und legten deutlich zu: So kletterten die Papiere des Kinobetreibers AMC Entertainment in Frankfurt um 41 Prozent.

Anfang des Jahres waren die Aktien des Videospiele-Händlers zum Spielball der Spekulanten geworden: Bei Reddit hatten sich Kleinanleger zu konzertierten Käufen von GameStop-Aktien verabredet, um Hedgefonds zur Auflösung ihrer Wetten auf einen Kursverfall zu zwingen. Damit brachten sie die Fonds teils in die Bredouille. Bei der Kongress-Anhörung zu den Börsenturbulenzen um GameStop vor gut einer Woche hatten hochrangige Hedgefonds-Manager ihre Geschäftsmodelle verteidigt und unfaire Praktiken verneint.

Kleinanleger VS Hedgefonds: Robinhood-Chef Tenev wehrt sich in Kongress-Anhörung gegen Korruptions-Vorwürfe - Youtuber „Roaring Kitty“ droht Sammelklage

Eistüte geheime Botschaft?

Analysten stocherten im Nebel bei der Suche nach den Gründen für die jüngste GameStop-Kursrally. Einer schloss einen sogenannten Short Squeeze im großen Stil aus, der im Januar den Kurs angetrieben hatte. Dabei steigen die Kurse deutlich an, wenn Anleger, die auf fallende Kurse gesetzt haben, ihre Wetten zur gleichen Zeit auflösen und die Papiere nachkaufen. Es handele sich bei dem Kurssprung nun vor allem um langfristige Käufe mit einigen Deckungskäufen, sagte Ihor Dusaniwsky von der Analysefirma S3 Partners.

Andere Börsianer verwiesen auf den einen Tag zuvor angekündigten Abgang von Gamestop-Finanzchef Jim Bell. Das sei ein Signal für eine andere Geschäftsstrategie, urteilte Analystin Stephanie Wissink von Jefferies Research. Selbst das Twitter-Foto eines GameStop-Großaktionärs mit einer Eistüte und einem Frosch-Emoji löste Spekulationen aus über eine möglicherweise verborgene Botschaft seines Tweets. „Ich weiß nicht, was ein Eis bedeutet“, sagte Analyst Michael Pachter von Wedbush Securities. „Die Leute suchen nach Signalen.“

onvista/reuters

Titelfoto: Tada Images / Shutterstock.com

