KOENIG & BAUER - Das war haarscharf!

Im Zuge der Chartbesprechung der Aktie von Koenig & Bauer vor rund einem Monat zog ich den analytischen Stopp bei der Aktie unter das Tief bei 25,60 EUR nach. Der Wert schaffte es anschließend nicht, über den dominierenden Abwärtstrend auszubrechen und brach vor einigen Tagen noch einmal deutlich ein. Nur knapp oberhalb des Stopps bei 25,60 EUR drehte der SDAX-Titel wieder nach oben und ließ im gestrigen Handel dynamisch die Abwärtstrendlinie seit Ende Mai hinter sich.

Die Horizontale bei 29,42 EUR rückt damit wieder näher. Im Mai/Juni ist es den Bullen nicht gelungen, diesen Deckel anzuheben. Nun besteht die nächste Chance für ein prozyklisches Kaufsignal. Bricht die Aktie per Schlusskurs über 29,42 EUR und bestätigt diese Marke in der Folge als neuen Support, lässt sich mittelfristig Potenzial in Richtung 33,34 bis 33,96 EUR ableiten. Solange der Wert über dem ansteigenden EMA200 notiert, ist die mehrmonatige Aufwärtsbewegung intakt. Strategische Absicherungen bieten sich nun unter dem Monatstief bei 25,75 EUR an.

Die aktuelle Situation ähnelt stark der Anfang Mai, als die Aktie nach einer zähen Konsolidierung ebenfalls dynamisch über eine Abwärtstrendlinie ausgebrochen ist und anschließend deutlich zulegte.

Abschließend noch ein wichtiger Hinweis: Übermorgen wird Koenig & Bauer den Halbjahresbericht vorlegen. Dieser könnte für eine erhöhte Volatilität sorgen.

Fazit: Nach rund zwei Monate der Konsolidierung scheint die Zeit bei der Aktie von Koenig & Bauer reif für einen charttechnischen Befreiungsschlag. Über 29,42 EUR sind Kurse knapp unter 34 EUR erreichbar. Eventuell sorgen die Zahlen am Donnerstag für frischen (Rücken-)wind.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,03 1,10 1,22 Ergebnis je Aktie in EUR -6,28 1,29 2,46 KGV - 23 12 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,00 0,25 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,86 % *e = erwartet

