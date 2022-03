Könnte Unity Software das nächste Apple werden?

Unity Software wächst in rasantem Tempo und hat ein riesiges Endmarktpotenzial vor sich.

Dank des Metaversums könnte das Wachstum des Virtual-Reality-Marktes Unity helfen, schneller zu wachsen als Apple.

Während Apple vor Jahren die Smartphone-Branche revolutioniert hat, scheint Unity jetzt in einer ähnlichen Position zu sein und könnte dabei helfen, eine neue Tech-Revolution einzuleiten.

Wichtige Punkte

Die Aktie von Unity Software (WKN: A2QCFX ) ist eindrucksvoll gestiegen seit der Ankündigung von Meta Platforms im Oktober 2021, auf das Metaverse zu setzen - eine dreidimensionale virtuelle Welt, in der Menschen in Echtzeit lernen, spielen, Kontakte knüpfen und zusammenarbeiten können.

Die Aktien von Unity stiegen innerhalb von nur drei Wochen nach der Ankündigung von Meta am 28. Oktober 2021 um 35 %, bevor ein Ausverkauf bei den Tech-Aktien die heiße Rallye abrupt beendete. Kluge Investoren sollten sich jedoch auf das große Ganze konzentrieren. Unity könnte vom Metaverse stark profitieren, da es eine Plattform für die Erstellung und den Betrieb interaktiver 3D-Inhalte in Echtzeit bietet.

Es wäre nicht verwunderlich, wenn Unity langfristig das Apple des Metaverse werden würde. Denn Unity bietet ein wichtiges Produkt, das dem Metaverse zum Abheben verhelfen könnte, und hat bereits eine dominante Position in einer lukrativen Metaverse-Nische. Diese Eigenschaften sind mit denen von Apple vergleichbar, das einen großen Teil des weltweiten Smartphone-Marktes kontrolliert und dank seiner riesigen installierten Basis die Einführung von 5G-Smartphones nutzt.

Unity Software; Daten von YCharts

Aber wird die Aktie von Unity auf lange Sicht schneller steigen als Apple und zu einem Tech-Giganten wie der iPhone-Hersteller werden? Lass es uns herausfinden.

Unity wird voraussichtlich schneller wachsen als Apple

Unity Software hat am 3. Februar seine Geschäftszahlen für 2021 veröffentlicht und dabei einen enormen Umsatzanstieg verkündet. Der Umsatz des Unternehmens stieg in diesem Jahr um 44 % auf 1,1 Mrd. US-Dollar. Noch besser ist, dass Unity für 2022 einen Umsatzanstieg von 35 % erwartet, was darauf hindeutet, dass die Dynamik des Unternehmens anhält.

Apple hingegen beendete das Geschäftsjahr 2021 (die zwölf Monate bis zum 25. September 2021) mit einem Umsatzanstieg von 33 %. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (für die drei Monate bis zum 25. Dezember 2021) stieg der Umsatz des Tech-Titanen jedoch langsamer um 11 %. Apples langsameres Wachstum im letzten Quartal kann auf Engpässe in der Lieferkette zurückgeführt werden, aber ein genauerer Blick auf die Prognosen zeigt, dass die Analysten keine sehr hohen Wachstumsraten von dem Unternehmen erwarten.

Umsatzwachstum im Jahresvergleich (%) STEUERJAHR 2021 STEUERJAHR 2022 (geschätzt) STEUERJAHR 2023 (geschätzt) Apple 33 % 8,10 % 5,70 % Unity Software 44 % 35 % 27 %

Quelle: Yahoo! Finance

Außerdem wird erwartet, dass Unity Software in den nächsten fünf Jahren ein jährliches Gewinnwachstum von fast 70 % verzeichnen wird. Die Gewinne von Apple hingegen werden im gleichen Zeitraum voraussichtlich nur um 15 % pro Jahr steigen. Ein genauerer Blick auf die Endmärkte, in denen diese Unternehmen tätig sind, macht deutlich, warum die Analysten bei Unity ein viel schnelleres Wachstum erwarten.

Die Chancen im Vergleich

Der Smartphone-Markt ist Apples Kerngeschäft, da das Unternehmen den größten Teil seines Umsatzes mit dem Verkauf von iPhones erzielt. Im letzten Quartal erwirtschaftete das Unternehmen 71,6 Mrd. US-Dollar mit dem iPhone - ein Plus von 9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum - was fast 58 % des Umsatzes ausmachte.

Nun könnte das langsamere Wachstum des Smartphone-Marktes in Zukunft zu einem Problem für Apple werden. IDC schätzt, dass der weltweite Smartphone-Markt im Jahr 2021 um 5,7 % auf 1,35 Mrd. Geräte wächst. Apple kontrollierte Berichten zufolge 17,4 % dieses Marktes. Das Marktforschungsunternehmen prognostiziert für dieses Jahr ein langsameres Wachstum der Smartphone-Lieferungen von 3 %. IDC schätzt außerdem, dass die Smartphone-Lieferungen in den nächsten fünf Jahren mit einer jährlichen Rate von nur 3,5 % wachsen könnten.

Damit befindet sich Apple heute in einem völlig anderen Smartphone-Szenario als beim Start des iPhones im Jahr 2007. Damals lag der jährliche Umsatz mit Smartphones nach Schätzungen Dritter bei nur 122 Mio. Stück und hob in den folgenden Jahren kräftig ab, bevor er die Zahl des letzten Jahres erreichte. Einfacher ausgedrückt: Apple ist heute in einem reifen Markt tätig, in dem das Wachstum langsam sein wird. Unity Software hingegen steht heute dort, wo Apple vor 15 Jahren war.

Drittanbieter-Recherchen schätzen, dass der Markt für die Erstellung von Virtual-Reality-Inhalten (VR) jährlich um 77 % wächst und bis 2026 einen Umsatz von 46,5 Mrd. US-Dollar erreichen könnte. Und Unity ist bereits auf dem Weg, das Beste aus dieser lukrativen Chance zu machen.

Unity zieht an den richtigen Fäden

Die steigende Nachfrage nach interaktiven Echtzeit-3D-Inhalten sorgt bei Unity Software bereits für ein enormes Wachstum. Und was noch wichtiger ist: Das Unternehmen baut sich einen festen Kundenstamm auf, der ihm dabei helfen sollte, das Beste aus den riesigen Umsatzmöglichkeiten zu machen, die vor ihm liegen.

So stieg die Zahl der Kunden, die in den letzten zwölf Monaten einen Umsatz von 100.000 US-Dollar oder mehr für Unity erwirtschafteten, im vierten Quartal 2021 im Jahresvergleich um 33 % an. Außerdem lag die Nettoexpansionsrate von Unity auf US-Dollar-Basis in diesem Quartal bei 140 % gegenüber 138 % im Vorjahreszeitraum. Dies zeigt, dass Unity-Kunden mehr Geld für seine Angebote ausgeben.

Es ist auch erwähnenswert, dass Unity Berichten zufolge die Hälfte des Marktes für Videospiel-Engines kontrolliert, in dem sich das Unternehmen einen Namen gemacht hat, indem es Spieleentwicklern hilft, interaktive 2D- und 3D-Welten zu erschaffen. Es wird erwartet, dass das Metaversum eine weitere große Chance für das Unternehmen eröffnet, da seine Lösungen auf diesen aufkommenden Techniktrend angewendet werden können, um Virtual-Reality-Inhalte zu erstellen.

Dies wäre eine Ergänzung zum Markt für Videospiel-Engines, der bis zum Jahr 2027 einen Umsatz von fast 6 Mrd. US-Dollar erzielen soll, verglichen mit 2,2 Mrd. US-Dollar im Jahr 2019.

Letztendlich steht Unity Software gerade an der Schwelle zu einer neuen technologischen Revolution, genau wie Apple, als die Smartphone-Revolution abgehoben hat. Und angesichts des Nutzens, den die Lösungen von Unity für Märkte wie das Metaverse und die virtuelle Realität mit sich bringen, wäre es nicht verwunderlich, wenn diese Tech-Aktie zum nächsten Apple wird.

Der Artikel Könnte Unity Software das nächste Apple werden? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Randi Zuckerberg, ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester von Meta Platforms-CEO Mark Zuckerberg, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Harsh Chauhan auf Englisch verfasst und am 22.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Harsh Chauhan besitzt keine der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Apple, Meta Platforms, Inc. und Unity Software Inc. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long März 2023 $120 Calls auf Apple und Short März 2023 $130 Calls auf Apple.

