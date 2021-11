Krypto-Markt: Bitcoin erwacht aus der Lethargie der letzten Wochen – Marktkapitalisierung des Gesamtsektors klettert auf über 3 Billionen Dollar

Bitcoin ist mit einem Anstieg um mehr als 6 Prozent stark in die neue Woche gestartet und setzt sich mit der jüngsten Aufwärtsbewegung deutlich von der runden Marke bei 60.000 Dollar ab, die der Kurs in den letzten Wochen ein ums andere Mal getestet hatte. Mit einer Notierung bei derzeit knapp 66.000 Dollar notiert die Kryptowährung zudem wieder nahe an ihrem letzten Allzeithoch bei 67.000 Dollar von vor ein paar Wochen.

Seit dem Start des neuen Aufwärtstrends von Anfang Oktober erweisen sich der einfache wie exponentielle 21-Tage-Trend als starkes Zugpferd für den Bitcoin-Kurs.

tradingview





Zudem kann die 60.000 Dollar Marke seit dem erneuten Ausbruch darüber um Mitte Oktober herum immer nachhaltiger als neue charttechnische Unterstützung etabliert werden, nachdem der Kurs diese im Zeitraum zwischen März und April diesen Jahres nur sehr kurz halten konnte. Die Bestätigung des Bullmarket-Support-Bands im Monatswechsel September/Oktober, welches sich aus dem einfachen 20-Wochen- und dem exponentiellen 21-Wochen-Trend ergibt, hat sich als starkes Signal für die Fortsetzung des Bullenmarktes erwiesen.

tradingview





Damit bleibt das Momentum für das restliche vierte Quartal 2021 bullish, die gesteckten Kursziele von 100.000 Dollar für Bitcoin bis Jahresende oder spätestens Q1 2022 bleiben aktuell.

Aus fundamentaler Sicht wird am Markt derzeit wieder vermehrt die Sorge vor der Inflationsentwicklung ins Spiel gebracht, die Investoren vermehrt in Bitcoin als alternativen Wertspeicher treibt. Wie Yuya Hasegawa, Kryptomarktanalyst bei der japanischen Börse Bitbank, gegenüber dem Branchenportal Coindesk äußert, könnten die sinkenden realen, bzw. inflationsbereinigten Anleiherenditen ein Grund für den jüngsten Bitcoin-Anstieg sein. Daten des US-Finanzministeriums zeigen laut Bericht, dass die 10-jährige Realrendite am Freitag auf -1,09 Prozent gesunken ist, den niedrigsten Stand seit dem 30. August. Die Entwicklung der US-Anleihemärkte gilt als wichtiger Stimmungsindikator an den Finanzmärkten.

Neben Bitcoin konnte auch der restliche Krypto-Sektor stark anziehen, die Gesamtmarktkapitalisierung ist zum ersten Mall über die Marke von 3 Billionen Dollar geklettert. Bitcoin vereint mit einer Marktkapitalisierung von derzeit 1,24 Billionen Dollar gut 41,5 Prozent des Gesamtmarktes auf sich.

Ethereum konnte mit einer Noteriung von über 4700 Dollar einen neuen Rekord erobern, mit den Konkurrenz-Projekten Solana und Polkadot im Fahrwasser, die eine alternative Blockchain-Infrastruktur zu Ethereum darstellen.

onvista-Redaktion

Titelfoto: Travis Wolfe / Shutterstock.com

