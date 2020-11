Leichter Wochenausklang nach starker DAX-Woche

Mit einer "perfekten Woche" im Sinne von fünf Tagen Kursplus in Folge hat es nicht ganz geklappt. Dennoch stehen rund 1.000 Punkte Gewinn auf der Kurstafel und damit ein sehr erfolgreicher Auftakt in den Kalendermonat November. Wie vollzog sich der letzte Handelstag in dieser Woche?

Gesunde Konsolidierung der DAX-Bewegung Zur Eröffnung des Aktienmarktes stand noch immer kein klarer Sieger im US-Präsidentschaftskampf fest. Dies lähmt den Markt zusehends und hat am Morgen nur noch einmal zum Test des Vortageshochs geführt. Danach ebbte das Kaufinteresse deutlich ab und sorgte für einen Bruch des Vortagestiefs. Daraus entstand jedoch kein Trend, denn mit den US-Arbeitsmarktdaten tendierten die Aktienmärkte wieder nach oben. Im Oktober übertraf das US-Jobwachstum alle Erwartungen mit 638.000 zusätzlichen Stellen bei Staat und Privatwirtschaft. Erwartet wer ein Zuwachs um 530.000 Stellen, bei Reuters von 600.000 Stellen. Damit lag diese Zahl hinter dem September, bei dem 672.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Es war somit das kleinste monatliche Plus seit der Mai-Erholung am Arbeitsmarkt, aber eine Erholung! Entsprechend positiv reagierten zuerste die Märkte zur Wall Street Eröffnung und fielen danach jedoch erst einmal wieder zurück. Der DAX gab die 12.500er-Marke auf und notierte zum XETRA-Schluss 88 Punkte leichter. Die Eckdaten des Handelstages lesen sich wie folgt: Eröffnung 12.531,74PKT Tageshoch 12.595,87PKT Tagestief 12.370,08PKT Vortageskurs 12.568,09PKT Der heutige Intraday-Chartverlauf zeigt eine gewisse Richtungslosigkeit auf: Da bis zum Abend noch immer keine eindeutige Entscheidung in der US-Präsidentschaftswahl feststand, gibt es auch nachbörslich bisher keine spannenden Bewegungen. Blick auf die Einzelwerte im DAX Nach den jüngsten Zahlen der Münchner Rück hat heute auch Allianz Geschäftszahlen vorgelegt. Der Konzern konnte sein operatives Ergebnis im dritten Quartal trotz der Turbulenzen nahezu stabil halten und mit 2,9 Milliarden Euro knapp unter dem Vorjahresniveau ausgeben. Deutschlands größter Versicherungskonzern toppte damit die Analystenschätzungen um 300 Millioen Euro. Dennoch ging der Umsatz um sechs Prozent auf 31,4 Milliarden Euro zurück. Ähnlich wie die Münchner Rück wurde keine Prognose für das Gesamtjahr abgegeben. Darüber sprachen wir am Morgen mit unseren Händler: Als weiterer Gewinner stand die Telekom im Fokus. Hier wurde indirekt gefeiert, da die US-Tochter des Bonner Telekom-Konzerns nach der Übernahme des kleineren Rivalen Sprint weiter auf Erfolgskurs bleibt. Die Zahlen des dritten Quartals zeigten einen Gewinnsprung an. Dieser legte im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar zu. Insgesamt vereint der Mobilfunkanbieter nun mehr als 100 Millionen Kunden unter seinem Dach - ein Zuwachs von 689.000 neuen Telefonverträgen im letzten Quartal. Die Verlierer der Woche sind bereits bekannt und standen in den vergangenen Tagen bereits auf der Verkaufsseite. Bayer und SAP sind hierbei zu nennen. Das vollständige Ranking der heutigen DAX-Aktien sehen Sie hier auf einen Blick: Sieht man diese Konsolidierung im mittelfristigen Chartbild vom DAX bereits? Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart Ähnlich der Vorwoche mit 4 Trendtagen und einer Konsolidierung gestaltet sich das Chartbild zum Ende dieser Kalenderwoche. Nur in umgekehrter Richtung. So lässt sich der Abprall von 11.500 mit der Erholung von rund 1.000 Punkten als Reversal deuten: Auch wenn bis dato keine Entscheidung im Präsidentschafts-Wahlkampf vollzogen ist, blicken die Börsen gestärkt ins Wochenende und erwarten dort eine Entscheidung. Deren Interpretation bringen wir Ihnen gernen wieder am Montag vor der XETRA-Eröffnung auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange näher. 