„Lerne in 3 Minuten, wie du ohne Vorwissen zu einem Aktien- & Börsenprofi wirst“

Vielleicht kennst du diese billigen und wirklich klischeehaften Werbeanzeigen: Lerne, wie du ohne Vorwissen und in wenigen Stunden, Minuten, Tagen oder Wochen zu einem Aktien- und Börsenprofi wirst. Oder reich. Oder ein Millionär und Jetski-Besitzer. Ganz ehrlich: Das Internet ist voll von diesen Angeboten, nicht nur wenn es um Aktien und Börse geht.

Wie auch immer: Ich setze dem Ganzen heute die Krone auf. Hier erfährst du, wie du in lediglich drei Minuten ein Aktien- und Börsenprofi wirst und dir selbst ein Fundament errichtest, um ein Vermögen aufzubauen. Und das Beste daran: Es ist weder mit Zeit, Aufwand noch Kosten verbunden, die Informationen sind umsonst, versprochen.

In 3 Minuten zum Aktien- & Börsenprofi: Drei Buchstaben

In drei Minuten zum Aktien- oder Börsenprofi werden, das klingt natürlich ein wenig vermessen. Ist es auch. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie du trotzdem langfristig orientiert (ein wichtiges Stichwort übrigens!) ein Vermögen und auch etwas Reichtum aufbauen kannst. Und das mit den drei Zauberbuchstaben E, T und F. Oder ETF.

Wenn du als Investor dann noch bei kostengünstigen Indexfonds beispielsweise auf den S&P 500 oder den MSCI World bleibst, kannst du langfristig orientiert (da ist das Stichwort wieder) eigentlich wenig falsch machen. Der Einfachheit halber kannst du deinen Ansatz zudem auch mit kostengünstigen oder teilweise sogar kostenlosen ETF-Sparplänen verknüpfen. Mit einem solchen Ansatz hängst du vermutlich jede Menge Aktien- oder Börsenprofis ab. Ganz einfach, indem du den Kompromiss eingehst, der breite Markt zu sein.

Das setzt natürlich voraus, dass man sich mit den Chancen und Risiken auseinandersetzt. Chancenseitig bedeutet das, dass man beispielsweise mit einer Rendite im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich rechnen kann. Wie gesagt: langfristig (ein drittes Mal dieses Wort). Aber auch, dass zu diesem Mix die Möglichkeit einer Korrektur oder eines Crashs gehört. Das muss man im Zweifel abgezockt aussitzen, was die wahre Kunst ist. Hier trennt sich in der Regel die Spreu vom Weizen.

ETF: Recht einfach, oder?

Mit einem ETF kann daher jeder zu einem Aktien- oder Börsenprofi heranreifen, und das in wenigen Minuten. Wichtig ist jedoch wirklich bloß, dass man wenige Dinge verinnerlicht: Es geht nicht um das kurzfristige Zocken oder um einen schnellen Reichtum. Nein, sondern wirklich darum, langfristig orientiert ein Vermögen aufzubauen. Und gleichzeitig über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg die Chance auf eine marktübliche Durchschnittsrendite zu erhöhen.

Das reicht aus. Langfristig sollte in diesem Szenario jedoch wirklich Jahre und Jahrzehnte bedeuten. Mit einem solchen zeitlichen Ansatz kann man als Investor zudem Korrekturen und Crashs aussitzen. Historisch gesehen erkennen wir schließlich, dass es manchmal zwar etwas dauert. Nach jeder Korrektur und jedem Crash sind die breiten Märkte jedoch höher gestiegen als zuvor.

Im Endeffekt reicht das daher aus, um ein Aktien- oder Börsenprofi zu werden. Mehr geht natürlich immer. Auf komische Angebote mit einem Schnell-reich-werden-Ansatz hereinzufallen, das könnte jedoch ein teurer Fehler sein. Vor allem, weil es immer so eine günstige, einfache, jedoch langfristige Alternative gibt.

