Letzte volle Handelswoche mit kleinem Gewinn im Dax

Kur vor den Feiertagen steht unter anderem in Frankfurt und New York der Hexensabbat an. Der hat diesmal gar nicht so viel bewegt. Dafür verbucht der Dax auf Wochensicht ein kleines Plus. Papiere von Südzucker legen weiter zu.

