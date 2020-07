Linde: Wasserstoff-Kooperation in China angekündigt – Aktie klettert auf neues Allzeithoch

Die Aussicht auf Geschäfte in China in Sachen grüner Wasserstoff hat den Linde-Kurs am Donnerstagmittag auf ein Hoch getrieben. In der Spitze verteuerten sie sich um 1,4 Prozent auf 213,70 Euro und führten damit auch den Leitindex Dax an. Der Spezialist für Industriegase unterzeichnete eine Absichtserklärung mit einer Tochter von China Power zur Entwicklung und zum Ausbau von sogenannter grüner Wasserstofftechnologie, namentlich Beijing Green Hydrogen Technology Development.

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden beide Unternehmen bei einer Reihe von Initiativen für umweltfreundlichen Wasserstoff zusammenarbeiten, darunter Forschung und Entwicklung im Bereich der Wasserstofftechnologie sowie die Implementierung von Mobilitätslösungen für umweltfreundlichen Wasserstoff während der Eröffnungsveranstaltung der Olympischen Winterspiele 2022 in China, so hieß es in der offiziellen Pressemitteilung.

„Nachhaltigkeit hat für Linde höchste Priorität und unsere Mission ist es, unsere Welt produktiver zu machen“, sagte Sanjiv Lamba, Executive Vice President und CEO von Asia Pacific, Linde. „Linde ist ein weltweit führender Anbieter von Wasserstofftechnologie- und Mobilitätslösungen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit China Power bei der Entwicklung lokaler Lösungen für grünen Wasserstoff und saubere Energie zur Unterstützung der Energiewende in China.“

„Linde ist weithin für seine Nachhaltigkeitsagenda bekannt und Branchenführer bei Wasserstofftechnologie- und Mobilitätslösungen“, sagte Tian Jun, Parteisekretär, Vorstandsvorsitzender und Präsident von China Power International Development Ltd. „Wir freuen uns über eine Partnerschaft mit Linde, um die Anwendung von grünem Wasserstoff bei den Olympischen Winterspielen zu testen und ein Modell für den Übergang Chinas zu sauberer Energie zu entwickeln. “

Linde ist weltweit führend bei Wasserstoff. Es verfügt über die weltweit größte Kapazität und das größte Verteilungssystem für flüssigen Wasserstoff und hat weltweit über 180 Wasserstofftankstellen für Autos, Busse, Lastwagen und Züge installiert. Linde betreibt 80 Wasserstoffelektrolyseanlagen und die weltweit erste hochreine Wasserstoffspeicherkaverne.

Wird die US-Wahl Wasserstoff zusätzlich befeuern?

Ein Händler wies darauf hin, dass auch die jüngst vom demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden angekündigte Reduzierung des CO2-Ausstoßes in den USA den Produzenten grünen Wasserstoffs Anschub geben könnte. Die Diskussion um diesen Energieträger habe in den vergangenen Monaten enorm Fahrt aufgenommen und Aktien der „Clean Energy“ befeuert. So habe sich beispielsweise der Kurs der britischen Ceres Power seit Mitte März in der Spitze fast verdreifacht.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Ralf Liebhold / shutterstock.com

– Anzeige -

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2020

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2020. The Motley Fool Analysten geben ein starkes Kaufsignal! Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.