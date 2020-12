LUFTHANSA - Deutlicher Rückschlag

Deutsche Lufthansa AG - WKN: 823212 - ISIN: DE0008232125 - Kurs: 9,154 € (XETRA)

Die Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch aus dem Januar 2018 bei 31,26 EUR in einer starken Abwärtsbewegung. Dabei fiel der Wert im April 2020 auf ein Tief bei 7,02 EUR zurück. Dieses Tief liegt nur wenig über dem Tief aus dem Jahr 2003 bei 6,29 EUR.

Seit diesem Tief aus dem April befindet sich der Wert in einer volatilen Seitwärtsbewegung. Dabei kletterte er in der Spitze an den Widerstand bei 12,58 EUR. Ende September und Anfang Oktober notierte die Aktie an zwei Tagen intraday unter 7,02 EUR erholte sich aber schnell wieder.

Ab Mitte November notierte der Wert wochenlang im Wesentlichen oberhalb des Widerstands bei 9,59 EUR. Kurze Rückfälle darunter wurden schnell aufgefangen. Aber der heutige Einbruch führt die Aktie wieder deutlich unter diese Marke und auch unter den EMA 50, der bei 9,25 EUR verläuft. Nach einer sehr schwachen Eröffnungsphase hat sich die Aktie aber wieder leicht erholt und kehrt damit an den EMA zurück.

Bullen in Not?

Der heutige Rückfall in der Lufthansa-Aktie kann als kurzfristiges Verkaufssignal gewertet werden. In den nächsten Tagen und Wochen könnte es daher zu weiteren Abgaben in Richtung 8,58 EUR und später sogar 7,02 EUR kommen. Erst eine stabile Rückkehr über 9,58 EUR würde das Bild wieder aufhellen und einen Anstieg in Richtung 11,30 und 12,58 EUR ermöglichen.

Zusätzlich lesenswert:

FRAPORT - Einbruch zu Wochenbeginn

DEUTSCHE TELEKOM - Wieder unter Druck

SMI - Die kalte Dusche

Exklusive Widgets, erweiterte Charting- und Analysefunktionen und zusätzliche Echtzeitdaten: Mit Guidants PROup holen Sie noch mehr aus Ihrer Trading-Plattform heraus. Jetzt abonnieren!

Deutsche Lufthansa AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)