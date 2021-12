Machsanei Hashuk integriert die Lösung von WalkOut für digitale Einkaufswagen in allen Filialen

WalkOut hat ein System für intelligente Einkaufswagen entwickelt, das die Produkte, die in den Einkaufswagen gelegt und aus ihm entnommen werden, mit Hilfe von Kameras mit der weltweit höchsten Genauigkeit (99,2 %) erkennt. Die Kunden können den Einkauf dann automatisch bezahlen, ohne zur Kasse gehen zu müssen.

Das israelische Unternehmen WalkOut hat eine autonome, durchgängige Lösung für den reibungslosen Einkauf entwickelt. WalkOut meldet den Abschluss einer umfassenden Kooperationsvereinbarung mit Machsanei Hashuk, einer der größten Supermarktketten Israels. Im Rahmen der Vereinbarung wird die Einzelhandelskette die vollständig autonome Kassenlösung, die im weltweiten Einzelhandel als die präziseste Lösung gilt, in allen 62 Filialen einführen. Die Einführung wird bereits im kommenden Monat beginnen.

Zwar ziehen 61 Prozent der Kunden es eigentlich vor, Markenartikel in realen Einzelhandelsfilialen einzukaufen. Mehr als 70 Prozent der Kunden geben jedoch an, dass das Schlangestehen an der Kasse lästig ist und das Einkaufserlebnis beeinträchtigt. Vor der Entwicklung der Lösung von WalkOut gab es kein System, das den Kunden während des gesamten Einkaufs bis zum Bezahlvorgang begleitet.

Die nachrüstbare Lösung von WalkOut für digitale Einkaufswagen stellt eine Revolution des Einkaufserlebnisses dar. Sie löst zwei wesentliche Herausforderungen, die Einzelhandelsketten beim Kaufprozess im Ladengeschäft bewältigen müssen.

Zum einen geht es um das zeitraubende Schlangestehen an der Kasse. Zum anderen ist es dem herkömmlichen Handel nicht möglich, jedem Kunden ein individuelles Einkaufserlebnis zu bereiten.

Die erste wirklich nahtlos nachrüstbare Lösung des Unternehmens für den Einzelhandel erfordert keine kostspieligen infrastrukturellen Veränderungen in den Filialen. Andere Lösungen hingegen machen die Beschaffung neuer Einkaufswagen notwendig, die für die Artikelerkennung zumeist mit Barcode-Scannern und Waagen ausgestattet sind. Die nachrüstbare Vorrichtung für den Einkaufswagen ist hingegen mit mehreren extrem präzisen Kameras ausgestattet und nutzt viele verschiedene proprietäre Algorithmen zur präzisen Erkennung der Produkte. Das System erkennt die Artikel mit einer Genauigkeit von 99,2 Prozent, wenn der Kunde Waren in den Einkaufswagen legt bzw. wieder aus diesem entnimmt.

Die Algorithmen von WalkOut für Edge-Computing und Bildverarbeitung machen zudem kostspielige Cloud-Server und eine Internetanbindung mit hoher Bandbreite überflüssig. Durch die Verwendung einer Architektur, die mit einem einzigen Sensor auskommt, und dank Edge-Computing können Einzelhandelsketten eine wesentlich robustere, kostengünstigere Lösung einsetzen. Über einen großen Touchscreen kommuniziert die Vorrichtung auch mit dem Kunden, um ihm personalisierte Empfehlungen, Navigationshilfen für den Weg durch die Filiale, ergänzende Produktinformationen und relevante Werbeaktionen anzubieten, die auf dem Einkaufsverlauf des Kunden und auf dessen Standort in der Filiale basieren.

„Die Einführung unserer Lösung bei einer der größten Einzelhandelsketten in Israel ist eine spannende Angelegenheit und ein wichtiger Meilenstein für uns“, so Assaf Gedalia, CEO und Mitbegründer von WalkOut. „Die Lösung ist futuristisch, individualisiert und wahrt dennoch die Privatsphäre der Kunden.“

„Als Einzelhandelskette, die sich für die Nutzung innovativer Technologien einsetzt, möchten wir unseren Kunden die Wartezeiten an den Kassen erheblich verkürzen und ihnen ein individuelleres, besser zugängliches und effizienteres Einkaufserlebnis bieten“, so Shalom Naaman, CEO und Eigentümer von Machsanei Hashuk. „Die Lösung von WalkOut wird die Verweildauer in den Filialen deutlich verkürzen, unsere betriebliche Effizienz steigern und es uns ermöglichen, eines der weltweit fortschrittlichsten Einkaufserlebnisse anzubieten.“

Über WalkOut

WalkOut wurde 2018 gegründet. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, die Art und Weise, wie Verbraucher in Ladengeschäften einkaufen, grundlegend zu verändern. Zu diesem Zweck ist die „Kasse“ in den Einkaufswagen integriert. Die Lösung des Unternehmens basiert auf einer Bildverarbeitungstechnologie, die in der Lage ist, jeden Artikel, der in den Einkaufswagen gelegt oder aus diesem entnommen wird, zu erkennen und beim Zahlvorgang am Ende des Einkaufs zu berücksichtigen. Auf diese Weise macht der Einkaufswagen eine klassische Kasse überflüssig und verkürzt die Dauer des Bezahlvorgangs auf ein Minimum. Die Lösung von WalkOut, die einen großen Touchscreen am Einkaufswagen beinhaltet, bietet ein individuelles Einkaufserlebnis mit Angeboten und Werbeaktionen, die auf den Präferenzen der Kunden, auf ergänzenden Produkten und auf dem Standort der Produkte in der Filiale basieren. Das System von WalkOut ist modular aufgebaut und kann an bereits in den Filialen vorhandenen Einkaufswagen angebracht werden, ohne dass wesentliche Änderungen seitens der Filialen erforderlich sind.

Über Machsanei Hashuk

Machsanei Hashuk ist eine führende Einzelhandelskette im Besitz und unter der Leitung der Familien Naaman und Cohen. Sie wurde 1996 in Beer Sheva gegründet. Die Kette, die derzeit 62 Filialen im ganzen Land von Safed bis Eilat betreibt, übernahm im Jahr 2019 Co-op und wurde damit zu einer der größten, führenden Einzelhandelsketten Israels. Die Co-op-Filialen firmieren seither unter der Bezeichnung „Machsanei Hashuk sheli“. Die Einzelhandelskette betreibt neben ihren Filialen auch eine moderne, leicht zugängliche Online-Website. Außerdem bietet sie in Zusammenarbeit mit Max die eigene Kreditkarte Wincard+ an, die neben den regulären Kartenprämien auch eigene Werbeaktionen der Einzelhandelskette offeriert. Machsanei Hashuk betreibt einen leistungsstarken, aktiven Kundenclub mit mehr als 400.000 treuen Kunden.

Die Handelskette ist offizieller Sponsor des Fußballvereins „Hapoel Machsanei Hashuk Beer-Sheva“. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mck.co.il/

