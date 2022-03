Der deutsche Leitindex Dax kann heute wieder frundlich starten und notiert gut eine Stunde nach Handelsbeginn mit einem Plus von 1 Prozent bei knapp 13.600 Punkten. Nach der Erholungsrally vom Mittwoch war er am Donnerstag wieder um knapp drei Prozent zurückgefallen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann zuletzt 0,62 Prozent auf 29 649,11 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,30 Prozent auf 3662,21 Zähler hoch.

Auf Wochensicht steuert der Dax auf einen Gewinn von fast dreieinhalb Prozent zu. Doch seit Jahresbeginn steht immer noch ein Kurseinbruch von knapp 15 Prozent zu Buche. Wegen des anhaltenden Ukraine-Kriegs und der hohen Inflation bleibt die Lage an den Aktienmärkten angespannt.

Analysten sehen Abwärtstrend intakt

Laut Thomas Altmann von QC Partners könnte beim deutschen Leitindex statt des erhofften Tests der 14.000 Punkte eher wieder der nächste Test der 13.000er Marke anstehen. Auch Christian Henke vom Broker IG bleibt mit Blick auf die Charttechnik skeptisch: Er sieht die starke Erholung vom Mittwoch nur als „Gegenreaktion innerhalb des mittlerweile intakten Abwärtstrends“.

Lanxess gewinnt mit Zahlen die Anlegergunst

Mit Blick auf die Berichtssaison wird es nach der jüngsten Zahlenflut merklich ruhiger. Beim Chemiekonzern Lanxess honorierten die Anleger Zahlen und Ausblick mit Kursgewinnen von gut dreieinhalb Prozent. Damit waren die Aktien Spitzenreiter im MDax. Die Kölner erfüllten 2021 trotz hoher Kosten die Gewinnerwartungen am Markt und streben 2022 ein deutliches Ergebniswachstum an. Allerdings seien die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs dabei noch nicht berücksichtigt. Ein Händler hob den guten Ausblick auf das erste Quartal positiv hervor.

Fraport mit starken Passagierzahlen

Der Flughafenbetreiber Fraport konnte im Februar die Passagierzahlen gegenüber dem lockdowngeprägten Vorjahreszeitraum mehr als verdreifachen. Im Vergleich zum Februar 2019 – also vor Ausbruch der Corona-Pandemie – haben sich die Zahlen aber mehr als halbiert. Die Aktien zogen im MDax um rund anderthalb Prozent an. Für die Titel der Fluggesellschaft Lufthansa ging es sogar um über zweieinhalb Prozent hoch.

Morphosys mit Gegenbewegung

Beim im Kleinwerte-Index SDax gelisteten Biotechnologieunternehmen Morphosys konnten sich die Anleger über ein Kursplus von fast vier Prozent freuen. Hier verblasste offenbar die am Vorabend noch belastende Wertabschreibung infolge der Übernahme von Constellation Pharmaceuticals.

BofA spricht sich für Erneuerbare Energie Titel aus

Gefragt blieben zudem einige Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien: Gesprächsthema am Markt bleibt die Energiewende, die durch die Folgen des Krieges in der Ukraine indirekt vorangetrieben wird – und dem Ziel, die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl zu reduzieren.

Allen voran rückten innerhalb der Dax -Familie die Aktien von SMA Solar und der Siemens-Gamesa-Mutter Siemens Energy um 6,3 respektive 5,4 Prozent vor, während der Rückenwind bei Nordex mit zuletzt plus 1,2 Prozent nachließ. Die Kurse bewegten sich damit jeweils noch innerhalb der jüngsten Schwankungen mit besonders hohen Ausschlägen am Mittwoch. Siemens Gamesa legten im Madrid um 2,6 Prozent zu und Vestas in Kopenhagen um etwa drei Prozent.

Die Experten der Bank of America (Bofa) äußerten sich angesichts des gegenwärtigen Drucks, den Ausbau Erneuerbarer Energien kurzfristig zu beschleunigen, optimistisch zu vielen Branchenwerten, darunter die nun zum Kauf empfohlenen Aktien von Nordex und Vestas. Die Dringlichkeit in Sachen Energieunabhängigkeit dürfte die Erträge der Unternehmen stützen, schrieb Analyst Benjamin Heelan in einer Sektorstudie. Andererseits wurde Nordex aber am Freitag von der Citigroup auf „Neutral“ abgestuft.

Unter den großen deutschen Versorgern lockte RWE trotz seines neuen Schwerpunkts im Bereich der Erneuerbaren Energien die Anleger nicht mehr an: Die Aktien des Dax-Konzerns notierten 0,2 Prozent im Minus. Eon wurden 0,2 Prozent höher gehandelt und Uniper stabilisierten sich weiter mit einem Plus von 1,6 Prozent. Die Aktien von Uniper waren zuletzt eingebrochen, da das Unternehmen stark in Russland engagiert ist.

Stabilus sehr gefragt – Oddo sieht Luft bis über die 70-Euro-Marke

In einem allgemein stabilisierten Umfeld für Werte aus der Automobilbranche haben die Aktien von Stabilus am Freitag nach einem optimistischen Analystenkommentar viel Interesse auf sich gezogen. Der Kurs des auf Druckfedern spezialisierten Zulieferers schnellte zeitweise um neun Prozent hoch, zuletzt betrug das Plus noch 2,9 Prozent auf 50,45 Euro. Seit dem jüngsten Tief bei 44,22 Euro haben die Aktien schon 14 Prozent zugelegt. Die am Freitag in der Spitze gezahlten 53,45 Euro brachten sie in die Nähe der 21-Tage-Durchschnittslinie. Diese ist ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend.

Von der Investmentbank Oddo BHF hatte es am Freitag mit „Outperform“ eine optimistische Ersteinschätzung der Aktie gegeben mit einem Kursziel von 70,50 Euro, was einem Kurspotenzial von etwa 40 Prozent entspricht. Analyst Klaus Ringel lobte das gute Fundament, auf dem das Unternehmen stehe. „Dank der Erweiterung des Produktportfolios erwarten wir, dass das Unternehmen bis 2030 in eine neue Wachstumsphase eintreten wird“, schrieb der Experte. Er betonte, dass seine Erstbewertung der Aktie bereits einen Sicherheitsabschlag wegen der gegenwärtigen Situation in der Ukraine beinhalte.

