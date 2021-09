MDax: 10 Abgänge, 5 Auf- und 5 Absteiger – Experten sehen weniger Bedeutung für den Index

Bei der größten Veränderung in der Geschichte der Dax-Familie muss der Index für mittelgroße Werte ganz schon Federn lassen. Der MDax verliert die 10 seiner größten Konzerne und erhält keinen Ersatz dafür. Daher werden ab dem 20. September statt 60 nur noch 50 Werte im MDax sein.

Der kleine Bruder vom Dax wird laut Index-Experten mit diesem Verlust bedeutungsloser. Sein am Streubesitz orientierter Börsenwert wird drastisch um fast die Hälfte sinken. Der durchschnittliche Börsenwert eines Dax-Konzerns, gemessen an den frei handelbaren Aktien, werde künftig fast zehnmal so hoch sein wie der eines mittleren MDax-Unternehmens, resümiert Analyst Uwe Streich von der Landesbank Baden-Württemberg.

5 Aufsteiger aus dem SDax

Fünf Unternehmen aus dem Nebenwerte-Index SDax werden in Kürze in den MDax aufsteigen. Zugleich wird der Index der mittelgroßen Werte um zehn Mitglieder verkleinert, die wegen der Dax -Reform der Deutschen Börse in den neuen Dax 40 aufsteigen.

Werbung Knock-Outs zur Siemens Healthineers Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Neu in dem dann 50 Werte umfassenden MDax werden vom 20. September an die Vodafone -Sendemastentochter Vantage Towers sein und der Recycling-Spezialist Befesa , wie die Deutsche Börse an diesem Freitagabend mitteilte. Zudem werden der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich , der Finanzdienstleister Hypoport und der Online-Händler für den Haustierbedarf, Zooplus , ihr Stelldichein geben.

5 Absteiger

Ihre Plätze räumen müssen dafür der Baukonzern Hochtief , der Antikörperspezialist Morphosys , des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex , der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis und die Shop Apotheke .

Im Zuge der Erweiterung des Dax um zehn auf 40 Mitglieder wandern zudem folgende MDax-Unternehmen ab: Der Flugzeugbauer Airbus , der Online-Modehändler Zalando , das Medizintechnik-Unternehmen Siemens Healthineers , der Duftstoffe- und Aromenhersteller Symrise , der Kochboxenlieferant Hellofresh , die Holding Porsche SE , der Chemikalienhändler Brenntag , der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius , der Sportartikelhersteller Puma und das Biotech-Unternehmen Qiagen

Der MDax wird laut Index-Experten mit diesem Verlust bedeutungsloser. Sein am Streubesitz orientierter Börsenwert wird drastisch um fast die Hälfte sinken. Der durchschnittliche Börsenwert eines Dax-Konzerns, gemessen an den frei handelbaren Aktien, werde künftig fast zehnmal so hoch sein wie der eines mittleren MDax-Unternehmens, resümiert Analyst Uwe Streich von der Landesbank Baden-Württemberg.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden (ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: travelview /Shutterstock.com

Aktien kaufen für Einsteiger – alles was Sie zum Thema Börse und Aktien wissen müssen!