MEDIGENE - Aktie auf dem Vormarsch

Medigene AG - WKN: A1X3W0 - ISIN: DE000A1X3W00 - Kurs: 4,255 € (XETRA)

Das in der jüngsten GodmodePLUS-Analyse vom 23. Dezember vorgestellte bullische Szenario für die Anteilsscheine des Biotechnologie-Unternehmens mit Hauptsitz in Martinsried bei München nimmt in den vergangenen Tagen ordentlich Fahrt auf, seit der Betrachtung ist die Aktie etwa 20 % im Plus

Die Bullen machen Nägel mit Köpfen

Die Analyse vom 23.12. können Sie hier nachlesen. Das genannte Kursziel auf der Oberseite im Bereich 4,40 bis 4,60 EUR dürfte hier demnächst noch angesteuert werden.

Im Bereich des EMA200 muss dann allerdings zunächst mit einer Konsolidierungsphase gerechnet werden. Erst ein Tagesschlusskurs oberhalb von 4,60 EUR bringt den Käufern weiteren Rückenwind.

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren

Medigene Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)