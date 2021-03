Megatrends statt Strohfeuer

An Europas Börsen werden die Favoriten in dieser Woche schon wieder kräftig durchgeschüttelt. Am Dienstag (23.3.) zählen im Euro Stoxx 50 der Auto- und der Technologiesektor sowie zyklische Industrie- und Konsumwerte zu den größten Verlierern - also genau jene Sektoren, die in den Wochen zuvor noch zu den Heilsbringern für Anleger erklärt worden waren. Kein Wunder, dass auch die von diesen Branchen dominierte deutsche DAX-Familie schwächer tendierte. Der DAX hat vom Jahreshoch 1% eingebüßt, beim MDAX und SDAX sind es sogar jeweils rd. stolze 4%.

Wer versucht, den täglichen Börsenfavoriten hinterherzuhecheln, braucht viel Zeit und gute Nerven. Sinnvoller ist es vielmehr, sich von den kurzfristigen Trends fernzuhalten und stattdessen mit einer klaren Strategie auf langfristige Gewinner zu setzen. „Der schnelle Trend ist ein Irrweg“, argumentiert auch der Hamburger Vermögensverwalter Invios. Er sei häufig nur ein Marketing-Gag der Finanzindustrie, der in erster Linie dem Produktverkauf diene und den langfristigen Anlageerfolg begrenze.

Erfolgreiche Vermögensverwalter orientieren sich daher nicht an den kurzfristigen Schall-und-Rauch-Themen, sondern gründen ihre individuellen Anlageentscheidungen auf Megatrends, die einen nachhaltigen Einfluss auf die Gesellschaft und damit auch auf die Kapitalanlage haben. Zu diesen Megatrends zählen etwa der Klimawandel, die Ressourcenknappheit, die Digitalisierung und der demografische Wandel. Die gerade laufende Korrektur an der Börse bietet daher die willkommene Chance, die nächsten Megatrendgewinner wie etwa Cliq Digital, 2G Energy, Encavis, Hella oder Siemens Health ins Depot zu hieven.

