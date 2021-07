MERCK KGaA - Das ist richtig stark

Merck KGaA - WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905 - Kurs: 168,950 € (XETRA)

Die Aktie der Merck KGaA befindet sich seit vielen Jahren in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 14. Januar erreichte die Aktie ein Allzeithoch bei 150,10 EUR. Danach konsolidierte der Wert mehrere Wochen auf hohem Niveau seitwärts.

Seit 13. Mai befindet sich die Pharmaaktie in einer steilen Aufwärtsbewegung. In deren Verlauf brach sie am 08. Juni auf ein neues Rekordhoch aus. Am 01. Juli erreichte der Wert eine obere Pullbacklinie über die Hochpunkte aus November 2018 und Februar 2020. An dieser blieb der Wert drei Tage hängen, am Dienstag kam es zum Ausbruch darüber. Seitdem legt der Wert weiter zu. Er nähert sich aktuell der obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit 13. Mai 2021 bei 171,10 EUR an.

Kaufwelle überhitzt

Nach der Rally in den letzten Wochen scheint die Aktie langsam zu überhitzen. Im kurzfristigen Bereich kann sie noch knapp über 171 EUR ansteigen, aber danach sollte es zu einer mehrtägigen Konsolidierung kommen. Diese könnte den Wert auf die alte obere Pullbacklinie bei heute 163,72 EUR zurückführen. Anschließend wäre ein weiterer Aufwärtsschub in Richtung 177,61 USD möglich.

Ein Rückfall unter die alte obere Pullbacklinie könnte eine ausführlichere Konsolidierung in Richtung 157,00 EUR oder sogar 150,10 EUR auslösen.

Fazit: Die Aktie der Merck KGaA hat das meiste Aufwärtspotenzial bereits ausgereizt. Ein Rücksetzer könnte fast jederzeit einsetzen.

