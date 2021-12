Mercks MilliporeSigma erhält millionenschweren US-Regierungsauftrag für Schnelltest-Komponente

Bangalore (Reuters) - Die US-Life-Science-Sparte MilliporeSigma des Darmstädter Merck-Konzerns kann wegen der starken Nachfrage nach Corona-Tests einen Auftrag der US-Regierung für den Bau einer Produktionsanlage für Test-Komponenten an Land ziehen.

Mit dem Auftrag der Regierung in Washington in Höhe von 136,7 Millionen Dollar soll über einen Zeitraum von drei Jahren die Produktionskapazität einer speziellen Membran für Coronavirus-Schnelltests am Unternehmensstandort Sheboygan im US-Bundesstaat Wisconsin ausgebaut werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Im Life-Science-Geschäft, das Produkte für die Pharmaforschung und Arzneimittelherstellung anbietet, sorgt die Pandemie für eine nie dagewesene Nachfrage. Merck hat bereits dreimal die Prognose für dieses Geschäftsjahr angehoben.