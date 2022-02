Method gibt neue Führungsposition bekannt, um Wachstum und Investitionen auf dem EU-Markt anzukurbeln

Patrick Kalaher, neuer Leiter der Method European Division, bringt Erfahrung im Aufbau strategischer Designunternehmen auf dem EU-Markt mit

Method, Inc., der strategische Designzweig des führenden Digitaltechnik-Unternehmens GlobalLogic Inc., gab heute die Ernennung von Patrick Kalaher zum neuen Leiter seiner Europa-Sparte bekannt. Patrick bringt im Laufe seiner Karriere umfassende Design-Führungserfahrung und einen Hintergrund in der Entwicklung und Expansion von in Europa ansässigen Designunternehmen mit. Die neue Ernennung ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung der Strategie von Method, seine führenden Design- und Engineering-Dienstleistungen auf dem EU-Markt auszubauen, mit dem Ziel, ein breiteres Spektrum europäischer Kunden bei ihren Initiativen zur digitalen Transformation zu unterstützen.

Patrick stammt ursprünglich aus Kanada und hatte strategische Positionen in führenden Technologiedesignfirmen in den USA, Großbritannien und Deutschland inne und lebt jetzt in Luzern, Schweiz. Er ist ein erfahrener Geschäfts- und Produktstratege, der sich auch auf Marketing und Geschäftsentwicklung für professionelle Dienstleistungen spezialisiert hat. Patrick hat eine Erfolgsbilanz bei der Anwendung von Systemdenken auf Marketing und Geschäftsentwicklung mit fundierter Expertise in den Bereichen Telekommunikation, Versorgungsunternehmen, Fertigung, Nachhaltigkeit und Dienstleistungen der nächsten Generation und eine Geschichte der Förderung von nachhaltigem Wachstum bei gleichzeitiger Förderung von Innovationen.

In seiner jüngsten Rolle als VP of Global Marketing, Business Development, and Strategy und ausgelöst durch den Ausbruch der COVID-Pandemie hat sich Kalaher mit der Idee beschäftigt, Kunden Zugang zu digitalen Produkten zu verschaffen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, während er gleichzeitig daran arbeitet, End-to-End-Produktdesign und -Lieferung anzubieten.

„COVID hat deutlich gemacht, dass Unternehmen ihre Aufmerksamkeit wirklich auf die Idee des menschenzentrierten Designs richten müssen, da sie gezwungen sind, der steigenden und – oft neuen – Online-Nachfrage gerecht zu werden“, sagte Patrick. „Was mich an Method – und im weiteren Sinne an GlobalLogic – angezogen hat, war die Kultur, die alle Aspekte der Produktentwicklung und des Designs mit Blick auf die Auswirkungen betrachtet, die sie sowohl auf das Unternehmen als auch auf den Endbenutzer haben können.“

„Method ist begeistert, einen Vordenker wie Patrick Kalaher in unserem Team zu haben“, sagte Joe Ryan, Head of Method. „Mit der neuen Führung freuen wir uns darauf, unsere Präsenz auszubauen und unsere designorientierten Produktentwicklungsdienste in ganz Europa auszuweiten.“

Über Method

Method (www.method.com), ein Unternehmen von GlobalLogic, ist ein Unternehmen für strategisches Design. Wir schaffen Wert und Wirkung durch die Gestaltung sinnvoller Marken, digitaler Produkte und Serviceerlebnisse. Da Unternehmen Neuland betreten müssen, nutzen wir Design als strategisches Instrument, um Kundenbedürfnisse zu verstehen, neue Möglichkeiten zu entdecken, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die Markteinführungszeit zu verkürzen und den digitalen Transformationsprozess voranzutreiben. Zusammen mit GlobalLogic, der Muttergesellschaft von Method, bieten wir an über 30 Standorten in 12 Ländern Design- und Engineering-Dienstleistungen in großem Maßstab an.

