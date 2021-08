MICROCHIP - Das sieht nach Ausbruch aus

Die Microchip-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Von März 2000 bis August 2016 begrenzte eine obere Pullbacklinie das Kursgeschehen. Im August 2016 gelang der Ausbruch nach oben. Der Rückfall im März 2020 war nur temporärer Natur.

Am 17. Februar 2021 erreichte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 166,67 USD. Anschließend konsolidierte er in einem Trendkanal bis nahe an das log. 50 % Retracement bei 126,16 USD.

Knapp darüber drehte der Wert nach oben und brach am Freitag aus dem Abwärtstrendkanal nach oben aus. Die Oberkante liegt heute bei 157,62 USD. Zudem liegt bei 152,55 USD bis 151,62 USD eine wichtige Unterstützungszone.

Bullen mit klaren Vorteilen

Im kurzfristigen Bereich kann es zu einem Rücksetzer bis 157,62 USD oder sogar 152,55-151,62 USD kommen. Anschließend sollte der Wert aber nach oben abdrehen. Im ersten Schritt wäre ein Anstieg an das Allzeithoch möglich. Später könnte der Wert sogar in Richtung 195,00 USD ansteigen. Sollte der Wert allerdings stabil unter 151,62 USD abfallen, würde eine Verkaufswelle in Richtung 126,16 USD drohen.

Microchip - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)