MindMaze („das Unternehmen“), ein weltweiter Pionier im milliardenschweren Markt für digitale Neurotherapien, hat heute eine Finanzierungsrunde in Höhe von USD 105 Millionen bekannt gegeben. Damit will das Unternehmen sein globales Umsatzwachstum vorantreiben, die laufende Forschung und Entwicklung verstärken und die klinische Entwicklungspipeline für seine branchenführenden digitalen Therapielösungen für ein breites Spektrum neurologischer Erkrankungen konsolidieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220214005863/de/

Simon spielt MindMotion™, die Lösung für Neurorehabilitation von MindMaze (Foto: Business Wire)

Die Finanzierungsrunde bietet sofortigen Zugang zu Liquidität sowie einen Finanzierungsrahmen zur Beschleunigung des Wachstums und zukünftiger Akquisitionen. Die Finanzierung wurde von Concord Health Partners („Concord“) angeführt, einer in den USA ansässigen Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen in Unternehmen im Gesundheitswesen konzentriert, die sich mit innovativen Technologien und Lösungen in Bezug auf Qualität, Kosten und Zugang zur Gesundheitsversorgung befassen. Zu den weiteren Investoren gehört die AlbaCore Capital Group, eine der führenden Investment-Gesellschaften in Europa mit Schwerpunkt auf öffentlichen und privaten Märkten. Damit baut Albacore auf bisherige Investitionen auf und bekräftigt damit ihr Engagement gegenüber MindMaze. Diese Runde beinhaltete darüber hinaus eine Beteiligung von Hambro Perks mit Sitz in London, einem Investor mit umfassender Erfahrung in diesem Sektor und einem weltweiten Portfolio an bahnbrechenden, stark skalierbaren Unternehmen, sowie mehreren FamilienFInvestment Vehikels. . Außerdem wird MindMaze als Folge der Investition von Concord eine Partnerschaft mit der American Hospital Association („AHA“) eingehen. Die AHA setzt sich für die Förderung innovativer Lösungen im Gesundheitswesen ein und agiert als nationaler Fürsprecher ihrer Mitgliedorganisationen, zu denen fast 90 % der US-amerikanischen Krankenhäuser, Gesundheitssysteme und anderen Gesundheitsorganisationen sowie 300.000 Führungskräfte aus dem Gesundheitswesen in diesem Bereich gehören.

MindMaze begründet mit neuartiger, protokollgesteuerter Software und Peripheriegeräten eine neue Ära der Medizin und trägt dazu bei, schwerwiegende kognitive Defizite und Bewegungsstörungen zu behandeln Die Finanzierung bestätigt die Position des Unternehmens als Pionier auf dem Gebiet der digitalen Neurotherapie, nachdem ein wichtiger Meilenstein für die Kostenerstattung mit den Kategorie-III-Codes für asynchrone Pflege in den USA erreicht wurde. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg einen Wandel des Pflegeparadigmas für Millionen von Patienten und Pflegekräften auf der ganzen Welt einzuleiten.

„Diese Finanzierung ermöglicht den Ausbau unserer Geschäftsaktivitäten und die Ausweitung unserer Präsenz in den USA sowie den Zugang zu strategischen Partnern, während wir weiterhin Lösungen für das gesamte Versorgungsspektrum auf der ganzen Welt bereitstellen“, sagte Tej Tadi, Gründer und CEO von MindMaze. „MindMaze ist seit seiner Gründung ein Vorreiter auf dem Gebiet der Gehirnforschung, und wir waren in den letzten zehn Jahren maßgeblich an den unglaublichen Fortschritten in den Bereichen Gehirnsensorik, Bewegungserfassung, Mixed-Reality-Plattformen, neue Architekturen für ‚Brain Inspired Computing‘ und maschinelles Lernen / KI beteiligt. Wir freuen uns, dass wichtige Investoren für strategisches Wachstum wie Concord Health Partners und die weitere Investorengemeinschaft das weitreichende Potenzial unserer digitalen Neurotherapieplattform erkennen, mit der wir die menschliche Genesungs-, Lern- und Anpassungsfähigkeit weiter vorantreiben wollen.“

James Olsen, Gründer und Managing Partner bei Concord, erklärte: „MindMaze verfügt über die führende Technologie und den besten Ansatz für digitale Therapeutika zur Neurorehabilitation und -rekonstruktion und bietet Patienten, Anbietern und Kostenträgern klare Vorteile. Wir glauben, dass dieser bemerkenswerte Behandlungs- und Therapiefortschritt die Gesundheit des Gehirns und die Genesung bei einer Vielzahl von Erkrankungen deutlich verbessern wird. Wir freuen uns, mit Tej Tadi und dem MindMaze-Team zusammenzuarbeiten, um auf der beeindruckenden Erfolgsbilanz des Unternehmens aufzubauen und die klinische und kommerzielle Expansion auf dem US-Markt zu unterstützen.“

„Die AHA freut sich, die Initiativen zur Förderung und Weiterentwicklung digitaler Therapielösungen für neurologische Erkrankungen in einem zugänglichen Umfeld zu unterstützen und MindMaze wird es unseren Krankenhäusern, Gesundheitssystemen und anderen Leistungsterbringer ermöglichen, neue und innovative Lösungen für die Behandlung ihrer Patienten anzubieten“, sagte Doug Shaw, Senior Vice President für Geschäftsfeldentwicklung bei der American Hospital Association.

MindMaze ist nach ISO 13485 zertifiziert, und das Produktportfolio des Unternehmens verfügt über drei FDA-Zulassungen und vier CE-Kennzeichnungen für verschiedene klinische Indikationen. MindMaze ist in mehr als zwanzig Ländern tätig und stellt Tausenden von Patienten, die an neurologischen Erkrankungen leiden, durchgängige digitale Untersuchungen und Therapien über die gesamte Behandlungskette hinweg zur Verfügung. MindMaze treibt die Markteinführung in den USA voran und erweitert sein Team und seine Präsenz in Neurorehabilitationszentren. Vor Kurzem erhielt MindMaze die Kategorie-III-Codes gemäß Current Procedural Terminology (CPT®) für asynchrone Pflegein den USA Mit dieser Finanzierung plant das Unternehmen zudem, in Partnerschaften mit Pharma- und Medizintechnikunternehmen zu investieren und die Zusammenarbeit mit führenden akademischen Einrichtungen auszubauen. Mit mehr als zehn laufenden klinischen Studien in acht Anwendungsgebieten rechnet das Unternehmen in den nächsten Jahren mit mindestens drei neuen verschreibungspflichtigen digitalen Therapielösungen für Folgen von Schlaganfällen, Parkinson und Alterserkrankungen/LKB.

Über MindMaze

MindMaze ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Neurotherapielösungen (DTx) und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Genesungs-, Lern- und Anpassungsfähigkeit des Gehirns zu verbessern. Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet das Unternehmen an der Schnittstelle von Neurowissenschaften, Biosensorik, Technik, Mixed Reality und künstlicher Intelligenz. Die Gesundheitssparte des Unternehmens befasst sich mit einigen der herausforderndsten Problemen in der Neurologie wie Schlaganfälle, Alzheimer-Krankheit und Parkinson und schafft eine universelle Plattform für die Gesundheit und Erholung des Gehirns sowie einzigartige digitale therapeutische Interventionsmöglichkeiten. Die bahnbrechenden neurodigitalen Therapeutika von MindMaze, die von der FDA zugelassen und mit der CE-Kennzeichnung versehen sind, verkürzen die Genesung der Patienten bei vielen schwerwiegenden neurologischen Erkrankungen. MindMaze wurde 2012 vom derzeitigen CEO, Dr. Tej Tadi, gegründet und ist das erste Schweizer Einhorn mit Niederlassungen in Lausanne, Baltimore, London, Paris und Mumbai. Weitere Informationen finden Sie unter https://protect-us.mimecast.com/s/vnFoCADQM0IjmOKLuBQS3R?domain=mindmaze.com.

Über Concord Health Partners

Concord Health Partners („Concord“) ist eine von James Olsen und Joseph Swedish gegründete Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in den USA, die sich auf Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen mit innovativen Technologien konzentriert, die das Gesundheitswesen mittels niedrigerer Kosten, verbesserter Qualität und erweitertem Zugang zur Versorgung voranbringen.

Über die American Hospital Association

Die American Hospital Association ist eine nationale Organisation, die alle Formen von Krankenhäusern, Gesundheitsnetzwerken sowie Patienten und Gemeinschaften vertritt und betreut. Nahezu 5000 Krankenhäuser, Gesundheitssysteme, Netzwerke und andere Anbieter von Pflegeleistungen sowie 43.000 Einzelmitglieder sind unter dem Dach der AHA vereint. Durch unsere Repräsentation und Interessenvertretung stellen wir bei der AHA sicher, dass die Sichtweisen und Bedürfnisse unserer Mitglieder bei der Ausarbeitung nationaler Richtlinien, bei Debatten über die Gesetzgebung und Regulierung sowie bei gerichtlichen Angelegenheiten angehört und berücksichtigt werden. Unsere Interessenvertretung umfasst sowohl die legislativen als auch die exekutiven Ebenen und erstreckt sich auf Gesetzgebung und Regulierung. Die 1898 gegründete AHA bildet Führungskräfte im Gesundheitswesen aus und ist eine Informationsquelle für Fragen und Trends im Gesundheitswesen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220214005863/de/

Für MindMaze:

Ansprechpartnerin für Investoren:



Westwicke, ein ICR-Unternehmen

Stephanie Carrington

ir@mindmaze.com



+1 646 866 4012

Presseanfragen:



Sean Leous

MindMaze

Öffentlichkeitsarbeit

pr@mindmaze.com



+1 646 677 1839

Für Concord:

Presseanfragen:



ASC Advisors

Steve Bruce / Taylor Ingraham

sbruce@ascadvisors.com / tingraham@ascadvisors.com



+1 203 992 1230