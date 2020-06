Mit einem WisdomTree ETC breit in Rohstoffe investieren

22 Rohstoffe aus fünf Sektoren

Auch der Rohstoffmarkt geriet infolge der Corona-Pandemie Kursturbulenzen. Wer Wetten auf einzelne Rohstoffe scheut, kann mithilfe des WisdomTree Broad Commodities breit gestreut in Rohstoffe einsteigen.

Das Produkt zeichnet die Entwicklung des Bloomberg Commodity Index nach. Dieser enthält Terminkontrakte von 22 Rohstoffen aus den fünf Sektoren Edelmetalle, Industriemetalle, Energie, Agrarwirtschaft und Nutzvieh.

Rund 19 Prozent

Das größte Gewicht hatten zuletzt Gold mit gut 19 Prozent, Erdgas mit knapp neun sowie Kupfer mit rund acht Prozent. Da Rohstoffe in Dollar gehandelt werden, wird der Index von Bloomberg in der US-Währung berechnet. Anleger gehen somit ein Währungsrisiko ein, da der ETC nicht wechselkursgesichert ist.

Im laufenden Jahr notiert der ETC bisher rund 20 Prozent im Minus. Analysten rechnen für die kommenden Monate zumindest mit einem leicht steigenden Index.

Eckdaten:

Anbieter: WisdomTree

ISIN: GB00B15KY989

Abbildung: synthetisch

Volumen: 70,1 Mio. €

Indexwährung: US-Dollar

Währungssicherung: nein

Gebühr p. a.: 0,49 %

Rohstoff-Allocation:

19,5 %: Gold

8,6 %: Gas

7,7 %: Kupfer

6,7 %: Sojabohnen

6,3 %: Mais

4,6 %: Aluminium

4,1 %: Sojabohnenmehl

4,1 %: Silber

3,9 %: Weizen

3,8 %: Lebendrind

3,7 %: Zink

3,5 %: Brent Crude

3,2 %: Nickel

3,1 %: Zucker

3,1 %: Kaffee

14,2 %: Sonstige

powered by