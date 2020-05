Nasdaq 100 Index: Wo liegen brauchbare Unterstützungen?

Der US-amerikanische Gradmesser für die Technologiebranche Nasdaq 100 hat vor zwei Tagen angefangen auffällig stark zu fallen. Nun sollten die potenziellen Stabilisierungsmarken ein Update erfahren, um das weitere Handelsgeschehen besser einzugrenzen.

Der absolute Spitzenwert beim Nasdaq 100 Index lag seit März bei 9.354 Punkten, das sind etwas weniger als 400 Punkte von dem Jahres- und Rekordstand von 9.736 Punkten. Da die Stimmung der Anleger im Bereich wichtiger Widerstände bei den Hauptindizes wie Dow Jones und S&P 500 spürbar gedreht hat, konnte sich auch der äußerst feste Technologieindex dem kurzfristigen Abgabedruck nicht entziehen und hat ebenfalls den Weg gen Süden eingeschlagen.

Eine vielversprechende Unterstützung findet das Barometer an erster Stelle bei 8.800 Punkten vor, nur knapp darunter eilt auch schon der 50-Tage-Durchschnitt (derzeit bei 8.600 Punkten) als weiterer Support dem Barometer herbei. Sollte es in diesem Bereich zu keiner nachhaltigen Stabilisierung kommen, dürfte sicherlich das Niveau um 8.400 Punkten mit dem dazugehörigen 200-Tage-Durchschnitt für ein rasches Ende der Abgabeserie sorgen.

Auf der Oberseite sind jedoch keine nachhaltigen Trendwendesignale zu erkennen, sodass sich grundsätzlich eine baldige Wiederaufnahme der Rallye durchsetzen könnte. Das hängt jedoch stark davon ab, wo das Barometer in seinem kurzfristigen Abwärtstrend eine tragfähige Unterstützung vorfindet. Ein Ansturm an die Jahreshochs kann allerdings erst oberhalb der aktuellen Verlaufshochs aus Mai dieses Jahres abgeleitet werden.

Mittel- bis langfristig könnte die Reaktion der Marktteilnehmer und die daraus resultierende V-Umkehr weitaus höhere Notierungen erlauben, in zahlreichen Köpfen der Anleger wird bereits der vierstellige Bereich gehandelt. Doch bis es so weit ist, wird noch etwas Zeit vergehen und könnte ein derartiges Szenario weit in die Zukunft hinauszögern.

Nasdaq 100 (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 9.109 // 9.209 // 9.298 // 9.354 // 9.406 // 9.513 Unterstützungen: 8.950 // 8.890 // 8.800 // 8.688 // 8.604 // 8.445

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.