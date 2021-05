NEL ASA - Aktie so explosiv wie ihre Produkte

NEL ASA - WKN: A0B733 - ISIN: NO0010081235 - Kurs: 1,808 € (L&S)

Zum Beginn der neuen Handelswoche geht die Action in der Nel-Asa-Aktie weiter. Diese präsentiert sich auch im frühen Montagshandel extrem volatil. Nach einem festeren Start notiert die Aktie jetzt schon wieder ca. 8 % im Minus. Strukturell hält sich die Aktie damit an die ihr angedachten Fahrplan aus der letzten Analyse. Der Rutsch unter den Supportbereich um 2,08 EUR lastet schwer auf dem Chartbild und der alte Support ist nun ein Widerstand. Solange dieser nicht nachhaltig zurückerobert wird und eine vollständige Bodenbildung vorliegt, ist Vorsicht geboten. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen bzw. Wochen weiter auf 1,50-1,30 EUR durchgereicht werden.

Die aktuellen Schwierigkeiten sollten jedoch nicht über die langfristig immer noch positiven Perspektiven des gesamten Sektors hinwegtäuschen. Aktuell strauchelt die Aktie zweifelsohne, am langen Ende könnten aber immer noch neue Allzeithochs folgen. Dafür muss „einfach nur“ die aktuell große Korrektur beendet werden. Zu erkennen ist die Stand hier und jetzt aber noch nicht.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)