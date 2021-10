Neo Lithium: Übernahme durch Zijin Mining schon perfekt oder mischt sich CATL noch ein? – Aktie springt zweistellig in die Höhe

Die Aktie von Neo Lithium schießt heute über 10 Prozent auf der Handelsplattform Tradegate in die Höhe. Der kanadische Lithiumproduzent hat ein Übernahmeangebot von Zijin Mining erhalten. Die Chinesen bieten 6,6 Kanadische Dollar je Aktie (umgerechnet in etwas 4,5 Euro). Das Board of Directors von Neo Lithium stimmte diesem Angebot bereits zu und hält es für fair. Neo Lithium wird damit mit fast einer Milliarde Kanadische Dollar bewertet.

Funkt CATL noch dazwischen?

Der größte chinesische Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien ist bereits Großaktionär bei Neo Lithium und hat weiterhin Hunger auf Lithium-Produzenten. CATL hatte sich bereits im Bieterrennen um Millennial Lithium gegen Ganfeng durchgesetzt. Vielleicht legt der Großaktionär bei Neo Lithium auch nach. Diese Angst könnte Zijin vielleicht auch dazu veranlasst haben ein so hohes Angebot für Neo Lithium aufzurufen. Millennial Lithium dürfte noch nicht einmal für die Hälfte über den Tisch gehen. Hier steht das Gebot bei 380 Millionen Kanadische Dollar.

Anleger warten noch etwas ab

Anleger, die bei Neo Lithium investiert sind, lehnen sich zurück und warten, ob Zijin eine genügend hohe Hemmschwelle für CATL gesetzt hat. Vielleicht entbrennt ja eine weitere Bieterschlacht. Schaden wird das der Aktie mit Sicherheit nicht.

Verdopplung im Musterdepot von Mahlzeit

Ende März hat onvista Redaktionsleiter Markus Weingran die Aktie von Neo Lithium bereits in sein Musterdepot geholt. Mit dem heutigen Kurssprung hat das Papier des Lithiumproduzenten innerhalb von etwas mehr als 6 Monaten ein Kursplus von 120 Prozent geliefert.

Redaktion onvista

Foto: Dean Drobot / shutterstock.com