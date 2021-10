Neuer Chef der Finanzaufsicht Bafin will härter durchgreifen

Frankfurt (Reuters) - Der neue Chef der Finanzaufsicht Bafin, Mark Branson, stellt bei der Beaufsichtigung von Finanzkonzernen eine härtere Gangart in Aussicht.

"Die Bafin muss den Mut haben, unangenehme Entscheidungen zu treffen, auch wenn wir keine perfekte Informationslage haben und wenn damit gewisse Risiken verbunden sind", sagte Branson dem "Handelsblatt" (Freitagausgabe). Nicht zu entscheiden und abzuwarten sei für die Kunden und für die Stabilität des Finanzsystems oft noch riskanter.

Der ehemalige Chef der Schweizer Aufsichtsbehörde FinMa hatte im August seinen neuen Job bei der Bonner Behörde angetreten. Bransons Vorgänger Felix Hufeld war über den Bilanzskandal beim Zahlungsanbieter Wirecard gestolpert. Der neue Bafin-Chef hat nun unter anderem mehr Kompetenzen bei Organisation und Leitung erhalten. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte nach der Entlassung von Hufeld eine Neuaufstellung der Behörde und eine Stärkung des Präsidentenamts angekündigt.

Branson will, dass die Bafin unter seiner Führung noch aktiver bei Missständen einschreitet. "Wir brauchen die Bereitschaft, auch mal Grenzen auszutesten", sagte er dem Blatt. "Wenn es einen Missstand gibt, müssen wir etwas tun, auch wenn dieser Sachverhalt im Gesetz nicht ganz eindeutig geregelt ist."

Branson plädierte zudem für harte Kapitalvorgaben für Großbanken. "Institute, die auf den internationalen Kapitalmärkten aktiv sind, brauchen eine besonders dicke Kapitaldecke," begründete er. Noch stärker in den Blick will Branson künftig die Geldwäscheprävention nehmen. "Es ist nicht akzeptabel, dass die eigenen Geldwäscheprobleme von anderen, zum Beispiel den Amerikanern, gelöst werden", sagte er. In dem Bereich soll die Behörde auch mehr Personal erhalten.