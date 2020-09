Nikola: Truck-Spezialist hält weiter dagegen – Erst via Twitter und kurz vor US-Markteröffnung gibt es eine detaillierte Stellungnahme

Die erste Antwort von Nikola auf den Bericht von Hindenburg Research war etwas oberflächlich und führte dazu, dass die Aktie am Freitag den Handel erneut mit einem zweistelligen Kursminus beendete. Damit das heute zum Wochenauftakt nicht noch einmal passiert, hat Nikola einen Gang höher geschaltet. Bereits am Wochenende zeigte Chairman Trevor Milton bei Twitter Fotos von der angelaufenen LKW-Produktion in Ulm.

# Nikola: „Short-Seller“ sehen wohl ihre große Chance - GM-Deal ist im Kurs mehr als verflogen - Trevor Milton legt via Twitter nach

Sehr ausführliche Stellungnahme von Nikola

Heute legt Nikola mit einer weiteren Pressemitteilung nach. Wer die sich die Stellungnahme von Nikola durchlesen möchte, der muss allerdings schon etwas Zeit mitbringen. Der amerikanische Wasserstoff-Spezialist hat über das Wochenende wohl eine sehr lange Zeit an der Gegendarstellung gesesen und sehr ausführlich auf die aufgebrachten Vorwürfe reagiert:

„Nikola ist der Ansicht, dass der Hindenburg-Bericht und der opportunistische Zeitpunkt seiner Veröffentlichung – kurz nach Bekanntgabe der Partnerschaft von Nikola mit General Motors Co. und die daraus resultierende positive Aktienkursreaktion – darauf ausgelegt war, den Anlegern einen falschen Eindruck zu vermitteln, den Markt in die für Shortseller geeignete Richtung zu führen, damit aller Leerverkäufer – einschließlich Hindenburg – an dieser Entwicklung verdienen.

Nikola hat die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) kontaktiert und über die Bedenken von Nikola in Bezug auf den Hindenburg-Bericht informiert. Nikola beabsichtigt, bei der Untersuchung dieser Angelegenheiten uneingeschränkt mit der SEC zusammenzuarbeiten.

—-> Hier geht es zum Ausführlichen Bericht, der sich mit fast jedem Vorfwurf des Hindenburg-Berichts auseinander setzt!

Aktie trotzdem im Minus erwartet

Trotz der ausführlichen Stellungnahme von Nikola liegt die Aktie kurz vor Börsenöffnung mit rund 4 Prozent im Minus. Vielleicht ändert sich dies ja noch im Laufe des Handelstages.

Von Markus Weingran

Foto: Homepage Nikola

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de