Nord Stream 2 AG vor dem aus? – Meldet die Gazprom-Tochter noch diese Woche Insolvenz in der Schweiz an?

Seit Beginn der Planungen für das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 war das Projekt umstritten. Innerhalb der Europäischen Union und in den USA wurden immer wieder Stimmen gehen Nord Stream 2 laut. Die häufigsten Kritikpunkte: Die Gas-Abhängigkeit von Russland würde erhöht und Moskau spare durch die neue Pipeline Transitgebühren gegenüber der Ukraine. Durch den Einfall Russlands in die Ukraine ist die Inbetriebnahme der 1.230 kilometerlangen Pipeline mehr als fraglich.

Meldet die Nord Stream AG Insolvenz an?

Der Betreiber der russischen Pipeline Nord Stream 2 mit Sitz im steuergünstigen Schweizer Kanton Zug hat nach Angaben von Wirtschaftsminister Guy Parmelin allen Angestellten gekündigt. 140 Menschen seien betroffen, sagte Parmelin am Montagabend im Westschweizer Fernsehen. Das Unternehmen habe für diesen Dienstag um ein Treffen mit Vertretern der Kantonsbehörden gebeten, berichtete der Sender. Das Unternehmen reagierte am Dienstag zunächst nicht auf eine Anfrage. Wie die Nachrichten-Agentur Reuters von zwei mit der Sache vertrauten Personen erfahren hat, besteht die Möglichkeit, dass die Nord Stream 2 AG einen Insolvenz-Antrag stelle. Aktuell prüfe die Gazprom-Tochter, ob sie durch die verhängten Sanktionen ihren Verpflichtungen überhaupt nachkommen kann. Unter anderem haben die USA vergangene Woche Sanktionen gegen die Nord Stream 2 AG verhängt und damit weitere Geschäfte mit dem Unternehmen untersagt.

11 Milliarden Dollar verbrannt?

Der Bau der Nord Stream Pipeline hat 11 Milliarden Dollar verschlungen. Die Hälfte der Kosten hat der russische Konzern Gasprom getragen. Die andere Hälfte der Milliardensumme wurde vom britischen Öl- und Gaskonzern Shell , der österreichischen OMV , der französischen Engie und der deutschen Uniper und Wintershall DEA getragen.

Betreiben sollte die Pipeline die Tochtergesellschaft des russischen Gaskonzerns Gazprom, die Nord Stream 2 AG. Dafür gründete die Gazprom-Tochter in Deutschland noch in Schwerin eine weitere Tochter, die Gas for Europe GmbH. Sie sollte für das Teilstück der Pipeline in Deutschland zuständig sein und damit die Vorgaben der Bundesnetzagentur erfüllen. Da die Bundesregierung das Genehmigungsverfahren für Nord Stream 2 angesichts der russischen Eskalation in der Ukraine vergangene Woche auf Eis gelegt hat, hat auch diese Tochter ihren Betrieb eingestellt. „Aufgrund der Situation bei der Nord Stream 2 AG sind die Aktivitäten der Gas for Europe GmbH gestoppt“, sagte ein Sprecher auf dpa-Anfrage am Dienstag.

Shell, Engie und Wintershall DEA haben noch nicht auf Anfragen der Presseagenturen geantwortet. OMV lehnte eine Stellungnahme ab. Ein Sprecher von Uniper sagte auf Nachfrage von Reuters, dem Unternehmen lägen derzeit keine Informationen zu einem möglichen Insolvenzantrag der Nord Stream 2 AG vor.

