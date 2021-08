OATLY - Abwärtstrend im Visier der Käufer

Oatly Group AB - WKN: A3CQRG - ISIN: US67421J1088 - Kurs: 17,850 $ ( Nasdaq

Kurz nach dem Börsendebut im Frühsommer an der NASDAQ ging die Aktie des Haferdrink-Herstellers nach aufkommenden Betrugsvorwürfen gegen das Management auf Talfahrt. Ausgehend von den bisherigen Hochs von Mitte Juni halbierte sich der Aktienkurs des Unternehmens zwischenzeitlich annähernd.

Abwärtstrend im Visier der Käufer

Die Quartalszahlen zuletzt konnten sich sehen lassen:

Oatly Group AB übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,11 die Analystenschätzungen von -$0,10. Umsatz $146,2 Mio.Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

In den vergangenen Tagen konnte sich die Aktie dann auch deutlich erholen und probiert sich aktuell an einem Ausbruch über die Abwärtstrendlinie im Tageschart. Gelingt dieser, würde kurz- und mittelfristiges Erholungspotenzial in den mittleren zwanziger Bereich entstehen.

Unterhalb von 16,25 USD müsste man wahrscheinlich noch einmal mit neuen Jahrestiefs unterhalb von 15 USD rechnen.

Fazit: Die Käufer haben hier die Chance auf eine größere technische Erholung in der Aktie. Dafür muss jedoch zunächst die Abwärtstrendlinie im Tageschart entscheidend überwunden werden. Dann wäre der Weg frei für eine Erholung in der Größenordnung von 30 bis 50 %.

Oatly Group Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)