OMV wird die Dividende anheben

Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV AG (ISIN: AT0000743059) will für 2021 eine Dividende in Höhe von 2,30 Euro ausbezahlen. Im Vorjahr erhielten die Aktionäre 1,85 Euro. Damit wird die Ausschüttung um 24 Prozent erhöht.

Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 53,28 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 4,32 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 3. Juni 2022 in Wien statt. Die Dividende wird am 14. Juni 2022 ausbezahlt. Ex-Dividenden Tag ist der 10. Juni 2022.

Das um Lagereffekte bereinigte CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten betrug im Jahr 2021 5,96 Mrd. Euro nach 1,69 Mrd. Euro im Jahr zuvor, wie OMV am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich kletterte der Periodenüberschuss um 90 Prozent auf 2,80 Mrd. Euro. Das Ergebnis je Aktie beträgt 6,40 Euro nach 3,85 Euro im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 35,56 Mrd. Euro nach 16,55 Mrd. Euro im Jahr 2020. Die Verschuldung liegt bei 5,96 Mrd. Euro nach 9,35 Mrd. Euro im Vorjahr. Es wurden 22.434 Mitarbeiter (Vorjahr: 25.291 Mitarbeiter) beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de