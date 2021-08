onvista Mahlzeit: Autobauer halten Dax in Schach – Nvidia, Varta, Biontech, Meyer Burger und Nel fährt Achterbahn Richtung einen Euro

Replaced by the video

Der Dax hat in der vergangenen Woche einen schweren Stand gehabt. Die deutschen Autobauer sowie die beiden Chemie-Titel BASF und Covestro mussten in den vergangenen Handelstagen ordentlich Federn lassen. VW, BMW und Daimler büßten alle über 7 Prozent ein. Da kann der deutsche Leitindex auf keinen grünen Zweig kommen. Er verliert etwas mehr als 1 Prozent. Allerdings haben die Bullen noch nicht aufgegeben. Kurz vor Handelsende am Freitag konnte der Dax die Marke 15.800 Punkten gerade so wieder erklimmen.

Die Aktie von Nel ist in dieser Woche Achterbahn gefahren. Nach Bekanntgabe einer Kooperation mit SFC Energy ging es bergauf. Einen Tag später sorgten die Zahlen allerdings für eine schwungvolle Talfahrt. Fällt der wieder auf einen Euro zurück?

Wacker Chemie hat einen Großauftrag von Jinko Solar an Land gezogen. Zunächst haben beide Aktien davon profitiert. Allerdings nur kurzfristiig. Besonders die Vertreter aus dem Reich der Mitte haben zur Zeit einen schweren Stand. Donnerstag haben wir noch einmal einen Blick auf Tencent und Alibaba geworfen.

Die wichtigsten Themen der Woche mit onvista Mahlzeit:

Freitag: Dax lässt Gegenbewegung vermissen - Tesla, PowerCell, BASF und RWE wird wohl bald einen Wasserstoffplayer glücklich machen!

Donnertag: Dax knickt ein - Nvidia, Tencent, Daimler, Nel und Meyer Burger Aktie macht einen zweistelligen Freudensprung

Mittwoch: Dax hängt fest - JinkoSolar, Wacker Chemie, Shop Apotheke, VW und Nel kommt mit SFC Energy ins Geschäft

Dienstag: Dax fängt sich langsam - Beyond Meat, Biontech, Bayer und jetzt geht es den chinesischen Autobauern an den Kragen

Montag: Dax schnauft mal durch - Faurecia, Varta, Lufthansa und fällt die Nel-Aktie jetzt auf einen Euro?

