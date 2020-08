onvista Mahlzeit: Dax bleibt seinem Zickzackkurs treu – Tesla, Biontech, Nel und Dermapharm kommt nach Prognoserhöhung unter die Räder

Direkt zum Börsenstart hat der deutsche Leitindex gleich mehrfach die Vorzeichen gewechselt. Erst drückten französische Konjunkturdaten den Dax in den Keller und dann holten ihn die deutschen Konjunkturdaten wieder heraus. Unterm Strich bleibt jedoch festzuhalten: Die Erholung der weltweiten Konjunktur dürfte nicht so schnell fortschreiten, wie bislang angenommen. Die Fed hatte bereits Mittwoch-Abend darauf aufmerksam gemacht und zumindest dem Dow Jones und dem S&P 500 damit den Wind aus den Segeln genommen. Die US-Techwerte hingen laufen weiterhin wie geölt, was die neuen Rekorde bei Tesla und Apple unterstreichen.

Für Wirecard ist der letzte Tag in der Dax-Familie angebrochen. Montag nehmen Delivery Hero und LPKF Laser die Plätze des Bezahldienstleisters ein. Kurz vor dem Ausscheiden berichtet die „Financial Times“, dass die englische Tochter den Besitzer wechseln könnte. Bestätigt wurde die Nachricht allerdings noch nicht.

Sonst steht der Tag klar im Zeichen der Pharma- und Biotechwerte. Biontech, Pfizer, Curevac, Bayer und Dermapharm liefern heute Nachrichten. Zudem gibt es zwei Analysten-Empfehlungen, die von den Anlegern beachtet werden sollten.

