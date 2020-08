onvista Mahlzeit: Dax bleibt über 13.000 – Linde, Nel, Apple, Tesla, Xiaomi und Delivery Hero mit ernüchternder erster Woche im Leitindex

Obwohl dem Dax zum Wochenende hin die Luft ausgegangen ist, blickt der Leitindex auf ein Plus von etwas mehr als zwei Prozent zurück. Dabei gab es gar nicht so viele News aus der Dax-Familie. Dafür gab es aber eine ganze Reihe von guten Konjunktur-Nachrichten.

An der Wall Street scheinen die Tech-Werte kein Halt zu kennen. Auch in dieser Woche haben Apple Tesla & Co mit neuen Höchstständen geglänzt. Besonders die unerwartet starken Zahlen von Salesforce haben die Nasdaq weiter stark anziehen lassen.

Auch in der Wasserstoffbranche ist es diese Woche ziemlich hoch her gegangen. Direkt zu Wochenanfang gab es gute Nachrichten für Linde und ITM Power, dann überraschte Hexagon Composite mit einem klugen Schachzug und zur Wochenmitte glänzet Nel mit seinem Zahlenwerk.

Hier können Sie noch einmal einen Blick auf die wichtigsten Nachrichten der Woche werfen:

onvista Mahlzeit: Dax wartet auf Jerome Powell - Delivery Hero, Tesla, Nel und endlich sind die Zahlen von Xiaomi da

onvista Mahlzeit: Dax hält sich über 13.000 - Salesforce, Xiaomi, BMW und Nel präsentiert starke Zahlen

onvista Mahlzeit: Gute Konjunkturdaten lassen Dax steigen - Apple, Moderna, Nel und Hexagon Composite zieht ein Ass aus dem Ärmel

onvista Mahlzeit: Dax wieder über 13.000 - Apple, Delivery Hero, AstraZeneca und ITM Power freut sich, dass Linde der Europäischen Allianz für sauberen Wasserstoff beitritt

