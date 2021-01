onvista Mahlzeit: Dax fängt sich wieder – Biontech, Shell, Alibaba und hier hat VW Tesla schon überholt

Replaced by the video

Der deutsche Leitindex hat sich zu Handelsbeginn etwas schwer getan sich für eine Richtung zu entscheiden. Lang einem längeren hin und her ist der Dax dann auf die stärker Plus-Seite gewechselt. Besonders gefragt sind dabei die Aktien von HeidelbergCement, Deutsche Bank und Bayer.

Die guten Nachrichten von Volkswagen kommen heute bei den Anlegern nicht so richtig an. Dabei haben die Wolfsburger in den USA gepunkten und sind in einem Land sogar zum ersten Mal bei den Absatzzahlen an Tesla vorbeigezogen. Der Aktie hilft das heute eher weniger.

Wie dicht Freud und LEid zusammenliegen zeigt heute die Aktie von ElringKlinger. Dienstag sorgte eine Aufstfung für steigende Kurse, heute ist genau das Gegenteil der Fall. Welche Analysten-Meinung trifft eher zu?

